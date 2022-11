BB 16: Archana Gautam-Shiv के बीच लगी आग में कूदे सेलेब्स! अब दो गुटों में हो रही बहस, Gauhar Khan बोलीं- प्लानिंग करके...

Bigg Boss 16 Archana-Shiv Fight: बिग बॉस 16 में अर्चना गौतम (Archana Gautam) और शिव ठाकरे (Shiv Thakare) के झगड़े ने सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं छेड़ दी हैं. बीबी हाउस में लगी आग की लपटें बाहरी दुनिया तक पहुंच रही हैं. कई सेलेब्स इस बहस में कूद पड़े हैं कि आखिर उस दिन अर्चना सही थी या शिव ठाकरे सही थे. बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस गौहर खान (Gauhar Khan), देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) सहित कई सेलेब्स ने अर्चना गौतम (Archana Gautam) को सही बताया. वहीं दूसरी तरफ उर्वशी ढोलकिया (Urvashi Dholakia), रणविजय सिंह (Ranvijay Singh) से लेकर राहुल वैद्य ने शिव ठाकरे को सही बताया है.

क्यों हुई अर्चना गौतम और शिव ठाकरे की लड़ाई?

बिग बॉस 16 के पिछले एपिसोड में देखने को मिला कि टीना दत्ता (Tina Datta) और अर्चना गौतम के बीच टिश्यू पेपर को लेकर बहस होती है. जिसमें टीना और निमृत (Nimrit Kaur) ने अर्चना पर टिश्यू पेपर छिपाने का आरओप लगाया होता है. अर्चना वहां सभी को बुलाकर कहती हैं उन्होंने छिपाकर नहीं बल्कि किचन में ही रखा है. इसी बहस के बीच अर्चना एक शब्द 'घुसाओ' का इस्तेमाल कर देती हैं. इस शब्द के इस्तेमाल के बाद शिव ठाकरे (Shiv Thakare) बहस में कूद पड़ते हैं.

अर्चना गौतम और शिव ठाकरे की इससे पहले भी कई बार बहस हो चुकी होती है. अर्चना ने एक बार पहले भी शिव को मना किया होता है कि उसे दीदी दीदी के नाम से ना छेड़ा जाए लेकिन शिव उस झगड़े में भी जब आता है तो अर्चना को दीदी दीदी कहकर कॉमेंट करता है. इस बात पर अर्चना अपना आपा खो देती है और शिव का गला पकड़ लेती है. शिव का गला पकड़ने के बाद सारे घर वाले इस झगड़े में आ जाते हैं और शिव की तरफ हो जाते हैं.

शिव को शालीन कैमरा के सामने लेकर जाता है और इसे हिंसा बताता है. वहीं शिव के गले पर लगे नाखून यह दिखाते हैं कि उसके साथ हिंसा हुई है. इसके बाद सभी घर वाले अर्चना के खिलाफ एक्शन की मांग करने लग जाते हैं.

अर्चना को प्लान के साथ एलिमिनेट कराया?

बिग बॉस इसके बाद शिव को पहले कंफेशन रूम में बुलाते हैं और उससे अर्चना के लिए क्या एक्शन लिया जाना चाहिए पूछते हैं. शिव अर्चना को एलिमिनेट करता है. जिसके बाद अर्चना लगातार शिव से माफी मांगती है, इतना ही नहीं वह तो रोते हुए गिड़गिड़ाने तक लगती है लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता.

गौहर खान का ट्वीट

अर्चना और शिव की लड़ाई पर गौहर खान लिखती हैं- 'दीदी दीदी बोलने का बस...क्या उकसाने का प्लान हीं था.' आपको बता दें झगड़े से बीती रात शिव ने अपने दोस्तों के सामने बोला था कि उसने अर्चना का हुक पक़ लिया है. बस उसके सामने दीदी दीदी करते जाओ और फिर देखो...

Holding someone’s neck is bad ! Very bad ! N punishable ! But can I pls Ask jaati , sampraday , sect , ke baare mein bolna galat hai , toh kisi national party ke respected leader ke naam ko baar baar uchaalna galat nahi hai ????? Didi didi kaun hai ??? #provoked

— Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) November 10, 2022