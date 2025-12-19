Advertisement
trendingNow13046951
Hindi Newsटीवी42 साल का ये हैंडसम हंक, तलाक के 10 साल दोबारा करने जा रहा शादी, कौन है दुल्हन?

42 साल का ये हैंडसम हंक, तलाक के 10 साल दोबारा करने जा रहा शादी, कौन है दुल्हन?

कई सारे टीवी शोज में काम कर चुके एक्टर की दोबारा शादी की खबरें आ रही हैं. इनका 10 साल पहले तलाक हो चुका है और एक बेटा भी है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 19, 2025, 08:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहचाना कौन?
पहचाना कौन?

Shalin Bhanot Second Wedding: दलजीत कौर से शादी और फिर तलाक के बाद शालीन भनोट एक बार फिर से दूल्हा बनना चाहते हैं. इन दोनों सितारों की शादी 6 साल तक चली और उसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए. तलाक के 10 साल बाद शालीन के घर शहनाइयां जल्द बजने वाली हैं ऐसी खबर है. इस खबर को लेकर एक्टर ने रिएक्ट किया और सच खुद ही बता दिया.

क्या 2026 में शादी करने वाले हैं शालीन?

कुछ वक्त से ऐसी खबरें आ रही हैं कि शालीन साल 2026 में शादी के बंधन में बंध जाएंगे. इसे लेकर एक्टर ने हाल ही में टेली टॉक से बात की. एक्टर ने कहा- 'मेरे जो करीबी हैं , वो मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब मैं सिंगल नहीं रहूं. मेरी जिंदगी में एक दौर आने वाला है और मैं स्ट्रेस में हूं. मेरे रिश्तेदार और दोस्त मेनिफेस्ट कर रहे हैं कि अब वो मुझे सिंगल नहीं रहना देना चाहते. ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे सभी दोस्त शादीशुदा हैं. वो चाहते हैं कि मेरी अगले साल शादी हो जाए.'

Add Zee News as a Preferred Source

कई हसीनाओं संग जुड़ा नाम

अपने पेरेंट्स के बारे में बात करते हुए शालीन ने कहा- 'मेरे पेरेंट्स मेरे लिए भगवान की तरह हैं. मैं अपने सारे स्पेशल मोमेंट्स उनके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहता हूं.' शालीन का नाम टीवी इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है. जिसमें सुम्बुल तौकीर और टीना दत्ता का नाम शामिल है. यहां तक कि शालीन की 'बिग बॉस' में टीना संग काफी नजदीकियां भी दिखी थीं. लेकिन, शो के खत्म होते-होते दोनों का रिश्ता भी टूट गया था.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DALJIET PRIETAM KAU

'कॉमेडी सबके बस की बात नहीं...' 10 साल बाद अंगूरी भाभी बनकर लौटीं शिल्पा शिंदे, शुभांगी अत्रे पर बोलीं- अच्छी एक्ट्रेस है लेकिन

 

इन टीवी शोज में किया काम

शालीन का दिलजीत कौर से एक बेटा है जिसका नाम जेडन है. शालीन से तलाक लेने के बाद दलजीत ने कुछ वक्त पहले दूसरी शादी भी की. लेकिन, उनका रिश्ता चंद महीने ही चला. टीवी की शोज की बात करें तो ये 'सूर्यपुत्र कर्ण', 'दो हंसों का जोड़ा,' 'बेकाबू', 'कुलवधू', 'द रेड लैंड' और 'एयर होस्टेज' में नजर आ चुके हैं.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

shalin bhanot

Trending news

तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
Voter List Release
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
hindi Jammu and Kashmir news
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
bengaluru news
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
Bombay High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
Betting App Case
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
Artificial Intelligence
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
India Australia News in Hindi
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
leopard attacked
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? रावी नदी से घुसपैठ करने की फिराक में हैं आतंकवादी
Terror alert
नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? रावी नदी से घुसपैठ करने की फिराक में हैं आतंकवादी
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग
BMC elections
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग