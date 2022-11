Bigg Boss 16: जब Shiv Thakare शो में कंटेस्टेंट संग हो गए थे कोजी, सोशल मीडिया पर छाई बिग बॉस मराठी के विनर की तस्वीरें

Shiv Thakare Viral Photos: बिग बॉस 16 की शुरुआत में ही घर में जोड़ियां बनती नजर आने लगी थी. पहले सौंदर्या-गौतम एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हुए और फिर शालिन व टीना का नाम साथ जुड़ा. लेकिन घर में इनके प्यार पर हमेशा ही सवाल उठाए गए. कैमरों के लिए किए गए इस फेक प्यार पर हमेशा ही तंज कसे गए जो हर बार इन जोड़ियों को उनके प्यार के चलते निशाने पर लेते रहे उनमें शिव ठाकरे (Shiv Thakare) का नाम भी शामिल था. लेकिन अब शिव की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उनमें वो खुद ही दूसरी कंटेस्टेंट संग कोजी होते नजर आ रहे हैं.

बिग बॉस मराठी की तस्वीरें वायरल

पहले शिव बिग बॉस मराठी में हिस्सा ले चुके हैं और उसके विनर भी रह चुके हैं. अब सोशल मीडिया पर उसी शो की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है. जो शिव ठाकरे की ही बताई जा रही हैं. अगर वाकई इन तस्वीरों में शिव ठाकरे ही हैं तो वो इनमें फीमेल कंटेस्टेंट के साथ काफी कोजी नजर आ रहे हैं. वो उन्हें करीब से देख रहे हैं, गले मिल रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हसीना आखिर कौन है जिनके प्यार में शिव इतने दीवाने हो गए थे.

D same guy whoz making fun of #GautamVig nd #SoundaryaSharma-#BB16 #Biggboss16 pic.twitter.com/P51f6Pjqxa

