Bigg Boss 16: बदल गया बिग बॉस का टाइम, नोट कर लीजिए अब सलमान दिखेंगे कितने बजे

Salman Khan Bigg Boss 16: रीयलिटी शो बिग बॉस का नया सीजन एक बार फिर से चर्चाएं बटोर रहा है. बिग बॉस 16 को शुरू हुए करीब नौ हफ्ते हो रहे हैं और कंटेस्टेंट की विदाई के साथ-साथ वाइल्ड कार्ड एंट्री भी शुरू हो चुकी है. हमेशा की तरह सलमान खान शो को होस्ट करते हुए लोगों एंटरटेन कर रहे हैं और आए दिन नए-नए विवाद और ढेर सारे लड़ाई-झगड़े भी देखने में आ रहे हैं. इस बीच शो को टेलीकास्ट करने वाले कलर्स चैनल ने बड़ा कदम उठाया है. चैनल ने अपने ऑफीशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि बिग बॉस का टेलीकास्ट टाइम बदलने जा रहा है.

बताया सलमान ने नया समय

कलर्स ने यह बदलाव असल में बिग बॉस 16 के वींकेंड एपिसोड्स के लिए किया है. दर्शकों को वीकेंड का खास इंतजार रहता है क्योंकि सलमान खान शनिवार का वार और रविवार का वार के साथ शो को बहुत स्पेशल बनाते हैं. अभी तक वीकेंड का वार में सलमान खान दर्शकों और कंटेस्टेंट से रात के 9.30 बजे मिलते रहे हैं. लेकिन इस हफ्ते शनिवार और रविवार से यह समय बदल जाने वाला है. ट्विटर पर चैनल ने जो वीडियो डाला है उस पर सलमान ने खुद इस बारे में सूचना दी है. बिग बॉस 16 के इस बीस सेकेंड के प्रोमो में सलमान खान बता रहे हैं कि अब वीकेंड का टाइम बदल दिया गया है. यह शो अब वीकेंड में आधा घंटा पहले प्रसारित हुआ करेगा.

Naye waqt par milenge ab aapko Salman Khan! Set your reminders to every Saturday - Sunday, 9:00 PM.

Dekhiye #BiggBoss16 Mon-Fri raat 10 baje aur Sat-Sun raat 9 baje, sirf #Colors par. Anytime on @justvoot#BB16 #BiggBoss@BeingSalmanKhan pic.twitter.com/weGykQBuX8

— ColorsTV (@ColorsTV) November 28, 2022