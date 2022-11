Bigg Boss 16: बिग बॉस के घर में बना लव ट्रायंगल! प्रियंका-अंकित के बीच आई ये एक्ट्रेस

Bigg Boss 16 Update: टीवी के सबसे कंट्रोवर्सियल शोज में से एक बिग बॉस अपना नया सीजन लेकर दर्शकों के बीच आ चुका है. बिग बॉस के नए सीजन को एक महीना हो चुका है, ऐसे में घर में कई जोड़ियां बनती और बिगड़ती दिख रही हैं. लव ट्राएंगल बनते और टूटते नजर आ रहे हैं. बिग बॉस में साथ पहुंचे और साथ ही रहने वाले प्रियंका-अंकित के बीच हाल ही में जबरदस्त झगड़ा देखने को मिला. तभी बिग बॉस के एक अनसीन वीडियो में देखा गया कि निमृत कौर आहलूवालिया के दिल में भी अंकित के लिए कुछ-कुछ होता है.

बिग बॉस का अनसीन वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बिग बॉस अनसीन वीडियो में देखा जा सकता है कि निमृत कौर आहलूवालिया, शालीन और अर्चना गौतम से अंकित गुप्ता के बारे में बात कर रही हैं. निमृत अपने अंदाज में शालीन भनोट से कहती हैं- 'लहू मुंह लग चुका है'...तभी शालीन कहते हैं, 'उन्हें भी अंकित के लिए अंदर से अजीब-अजीब फीलिंग आ रही हैं.' तब निमृत उन्हें डांटते हुए कहती हैं, 'चुप करो...कतार में लगिए.'

Ohh so that's the reason Pari was so angry on cup thing..yeh Nimrit sach m Anki ko line maar rahi h

Rangu you should have shown this in episode also #bb16 #bigboss16 #priyankit #archanagautam #priyankachaharchoudhary #ankitgupta pic.twitter.com/No9DGtsk7C

