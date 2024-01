Bigg Boss 17: ईशा मालवीय ने अभिषेक कुमार को गले लगाकर कहा- सॉरी, फूट-फूटकर रोने लगे एक्टर

Bigg Boss 17: बिग बॉस सीजन 17 के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में नॉमिनेटिड कंटेस्टेंट्स में से एक को बेदखल होना था. इस हफ्ते के तीन नॉमिनेटेड घरवाले थे - अंकिता लोखंडे, विक्की जैन और ईशा मालविया. इसके बाद सलमान खान दर्शकों के फैसले की घोषणा करके प्रतियोगियों को भावुक कर देते हैं. सलमान खान ने ईशा मालविया के एलिमिनेशन की घोषणा की और सभी को भावुक कर दियाय. जहां ईशा हैरान दिखती हैं. वहीं, सलमान उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अच्छा खेला.

ईशा मालवीय ने मंच पर आने का अवसर पाने के लिए आभार व्यक्त किया. फिर ईशा सभी को अलविदा कहने लगती हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. इसके बाद अंकिता ईशा की तारीफ करते हुए कहती हैं, ''तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, काश मैं भी ऐसी होती.'' ईशा ने मनारा चोपड़ा और मुनव्वर फारुकी को गले लगाया. बाद में ईशा से कहा कि यह फैसला उनके लिए आश्चर्यजनक है. जब ईशा सभी को अलविदा कह रही थीं तो अभिषेक कुमार बेहद इमोशनल होते नजर आए.

ईशा ने दी अभिषेक को फाइनल में पहुंचने की बधाई

ईशा मालवीय ने अभिषेक कुमार को फाइनल में पहुंचने के लिए 'बधाई' दी. इसके बाद मुनव्वर अभिषेक से कहते हैं, "रो मत भाई, जाने दे उसको. आखिरी बार मिल रहा है इसी तरह रो रहा है क्या. मिलेगी बाहर पार्टी में." ईशा को गले लगाते हुए अंकिता लोखंडे भी रोने लगती हैं. अभिषेक कुमार ईशा मालवीय को अलविदा कहते हुए भावुक हो गए और उनसे माफी मांगी. हालांकि, वह बुरी तरह से रोते हैं और मुनव्वर उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं.

ईशा ने लगाया अभिषेक को गले, दोनों ने मांगी माफी

ईशा ने अभिषेक को गले लगाया और दोनों ने एक-दूसरे से माफी मांगी. अभिषेक ईशा से कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं चाहा कि वह जाएं. ईशा उनसे सहमत होती हैं और अभिषेक से कहती हैं, "मुझे हर चीज के लिए खेद है. अब हमारा चैप्टर यहीं बंद हो गया है. अब तुझे बुरा नहीं बोलूंगी तू भी मत बोलना. शुभकामनाएं, अपनी यात्रा में अच्छा प्रदर्शन करना."

ईशा से माफी मांगते हुए वॉशरूम की ओर भागे अभिषेक

इसके बाद ईशा मालवीय ने अंकिता लोखंडे से साझा किया कि वह इस बात से आहत हैं कि वह फिनाले वीक के करीब पहुंच गईं और अब उन्हें जाना पड़ रहा है. हालांकि, अभिषेक लगातार रोते रहते हैं और मुनव्वर उनसे कहते हैं, "इतना प्रभावित मत होइए. आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप चाहते थे कि वह ट्रॉफी ले ले?" मुनव्वर की ये बात अभिषेक को ठीक नहीं लगती और वो उनसे कहते हैं, "मुनव्वर मत करो प्लीज. तुमने बाहर भी कुछ कहा था. अब कुछ मत बोलो. मैं ठीक हो जाऊंगा." उड़ारियां अभिनेता रोते रहते हैं और ईशा घर से बाहर निकल जाती हैं.अभिषेक अपना नियंत्रण खो देते हैं और ईशा से माफी मांगते हुए वॉशरूम की ओर भागते हैं. वह खुद को वॉशरूम में बंद कर लेते हैं और जोर-जोर से रोने लगते हैं.

