'लड़के की गोद में, छी छी छी...' विक्की ने मन्नारा पर किया भद्दा कमेंट; भड़की अंकिता ने दिया पति को धक्का

Ankita Lokhande Pushed Vicky Jain: टीवी के सबसे विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 17' (Bigg Boss 17) जैसे-जैसे अपने फिनाले की और बढ़ रहा है वैसे-वैसे घर में बंद कंटेस्टेंट के बीच टास्क और लड़ाइयों का दौर बढ़ता जा रहा है. ऐसा ही कुछ शो के हालिया एपिसोड में बी देखने को मिला. दरअसल, पिछले एपिसोड में घर में हुए टास्क को लेकर बिग बॉस से सभी कंटेस्टेंट्स के बीच कई राज खोले, जिसके बाद घर के अंदर दो गुट बन गए.

इसी बीच विक्की जैन, अंकिता लोखंडे, मन्नारा चोपड़ा और मुनव्वर फारुकी और सभी कंटेस्टेंट्स के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में टास्क के बाद अंकिता-विक्की और मुनव्वर-मन्नारा के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिल रही है, जिसमें मुनव्वर और मन्नारा मसालों के एक डिब्बे को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मुनव्वर ने अपने जैकेट में मसालों का एक डिब्बा छिपा रखा है.

Friendshippers/shippers please note,

NOT ONCE SHEK OR MF REACTED WHEN TARGET WAS #MannaraChopra

Shek who did so much drama on 1 word, now is quiet.

MF who defended WC & chewsha, didn’t speak for MC.

Plus, shek is after #MannaraChopra now.#BB17

pic.twitter.com/YkwD6bE1sF

— Mynah (@itsmaina) January 18, 2024