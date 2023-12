Bigg Boss 17: समर्थ ने ईशा की परवरिश पर उठाए सवाल, ब्वॉयफ्रेंड के साथ मनारा की नजदीकियों से एक्ट्रेस को हो रही जलन?

Bigg Boss 17: ईशा मालवीय और समर्थ जुरेल तब से चर्चा का विषय बने हुए हैं, जब से इस जोड़े को एक-दूसरे के साथ करीबी पल बिताते हुए देखा गया है. इस जोड़े के कुछ ऐसे पल रहे हैं, जब अभिषेक कुमार (ईशा के पूर्व प्रेमी) के साथ ईशा की निकटता को लेकर समर्थ की ईर्ष्या कई लोगों को दिखाई दे रही थी. अब बिग बॉस 17 के लेटेस्ट एपिसोड में, ईशा मालवीय को अपने प्रेमी समर्थ के साथ मनारा की बढ़ती नजदीकियों के बारे में परेशान होता देखा गया, जिसके बाद बाद में दोनों के बीच बहस हुई.

बिग बॉस 17 के लेटेस्ट एपिसोड में देखा गया कि ईशा मालवीय किचन एरिया में बैठी हैं और अंकिता लोखंडे से कहती हैं, ''मनारा बहुत बात करती है समर्थ से.'' इस पर अंकिता उन्हें जवाब देते हुए कहती हैं, ''तो समर्थ भी तो करता है.'' इसके बाद ईशा ने बताया कि उन्हें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी-कभी उन्हें बेहद अजीब लगता था, क्योंकि मनारा समर्थ को उनके ड्रेसिंग सेंस पर सलाह देती रहती थीं. ईशा आगे कहती हैं, ''मुझे ऐसा लगता है कि वो है गर्लफ्रेंड के मैं हूं.''

ईशा मालवीय को मनारा चोपड़ा से हो रही जलन?

विक्की जैन इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मनारा रिस्क हैं. उन्होंने कहा, ''उसको एक दोस्त की तरह हम कैरी नहीं कर सकते.'' ईशा ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वह असुरक्षित नहीं थीं, लेकिन जब लोगों ने मनारा चोपड़ा और समर्थ की नजदीकियों का मजाक उड़ाया, तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया और इसे बाहर गलत तरीके से पेश किया जा सकता है.

ईशा और समर्थ के बीच हुई बहस

विक्की जैन और अंकिता लोखंडे के साथ बातचीत के बाद ईशा मालवीय को गार्डन एरिया में हाउसमेट्स के साथ बैठे देखा गया. इस दौरान ईशा कहती हैं, ''अभी बात करेंगे अपन.'' इसके बाद सीन दोनों पर शिफ्ट हो गया. ईशा ने समर्थ से कहा, "विक्की ने मुझे छेड़ा कि समर्थ और मनारा अभी टाइम स्पेंड कर रहे हैं." समर्थ ने फिर ईशा से सवाल किया, "इस टॉपिक पर पहले बात किसने की, तूने की या उन्होंने?" ईशा ने सवाल का जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें ठीक से याद नहीं है.

Yaar how can someone hate Ankita

Just look how she always gives comfort to others

The way she is consoling isha like a small kid isha herself came to Ankita crying because isha knows Ankita gives the best comfort than anyone #ankitalokhande #ishamalviya #biggboss17 pic.twitter.com/7dS79XEJ00

— DiraAnkitafam (@Ankitafam) December 12, 2023