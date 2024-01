Bigg Boss 17: समर्थ जुरेल हुए बेघर, फूट-फूटकर रोईं ईशा मालवीय, अभिषेक ने मांगी माफी

Bigg Boss 17: बिग बॉस 17 के घर में सिर्फ एक और दिन नहीं था, यह 'सोमवार का वार' एपिसोड था. एपिसोड की शुरुआत भारती सिंह (Bharti Singh) और हर्ष लिंबाचिया (Haarsh Limbachiyaa) के घर में प्रवेश करने के साथ हुई और उन्होंने घर के सदस्यों के साथ कुछ हंसी-मजाक किया. इसके अलावा एपिसोड में एक इमोशनल एंगल भी देखा गया. लेकिन इसके साथ ही यह एक और दिन था, जब विक्की जैन और अंकिता लोखंडे के बीच एक और लड़ाई थी. अंकिता (Ankita Lokhande) और विक्की (Vicky Jain) की लड़ाई अब रोजमर्रा की घटना बन गई है.

शो में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के आने पर जमकर हंसी-मजाक और मस्ती हुई. भारती और हर्ष के जाने के बाद बिग बॉस ने मोहल्ले के सभी सदस्यों को बुलाया और घोषणा की कि समर्थ जुरेल (Samarth Jurel) को घर से बाहर जाना होगा. समर्थ मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ चले जाते हैं, जबकि ईशा मालवीय (Isha Malviya) रोने लगती हैं. मनारा (Mannara Chopra) समर्थ की तारीफ करते हुए कहती हैं, "तुम बहुत प्यारे लड़के थे और मैं तुम्हें याद करूंगी." विक्की ने उन्हें शो का सबसे बड़ा एंटरटेनर बताया. अंकिता और सभी ने समर्थ को गले लगाया जबकि अभिषेक ने जाते समय समर्थ से सॉरी कहा.

अभिषेक ने समर्थ को मारा था थप्पड़

बता दें कि कुछ हफ्ते पहले घर के अंदर समर्थ, ईशा और अभिषेक के बीच बहस हो गई थी, जिसका अंत अभिषेक ने समर्थ को थप्पड़ मारकर किया था. सलमान खान ने अभिषेक को उकसाने के लिए समर्थ की आलोचना की और कहा कि समर्थ को थप्पड़ मारने के बाद बाहरी दुनिया में अभिषेक हीरो बन गए हैं. 'वीकेंड का वार' में भी ईशा मालवीय और समर्थ जुरेल को करण जौहर ने फटकार लगाई थी.

'अपनी दोस्ती के बदले में उससे कुछ भी उम्मीद नहीं की थी'

मनारा चोपड़ा ने साझा किया कि बिग बॉस 17 के घर के अंदर समर्थ एकमात्र दोस्त था, जिसने अपनी दोस्ती के बदले में उससे कुछ भी उम्मीद नहीं की थी. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि समर्थ बाहर निकल रहे हैं. समर्थ ने सभी को गले लगाया और जैसे ही अंकिता ने उससे कहा कि वह उसे घर के अंदर याद करेगी. इस पर समर्थ ने उनसे पूछा कि क्या वे बाहर मिलेंगे. उनके जाने के बाद भी मनारा ने ये बात बाकी प्रतियोगियों से शेयर की.

समर्थ जुरेल के जाने के बाद ईशा मालवीय के निकले आंसू

समर्थ जुरेल के जाने के बाद ईशा मालवीय खूब रोईं और कहा कि बिग बॉस 17 के घर में उन्हें अकेलापन महसूस होता है. अंकिता लोखंडे ने उन्हें सांत्वना दी और साझा किया कि वह उनके साथ रहेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि यदि समर्थ कप्तान होते, तो वह सेफ होते. समर्थ के बाहर निकलने के बाद मुनव्वर फारुकी और अभिषेक कुमार को दूसरे दिन की घटना पर चर्चा करते हुए सुना गया. ये दोनों अभिषेक के समर्थ को थप्पड़ मारने वाली बात का जिक्र कर रहे थे. मुनव्वर ने बताया कि यही वजह है कि समर्थ को कम वोट मिले.

