Bigg Boss 18 फेम रजत दलाल ने खोया आपा! ब्लॉक किए जाने पर थार से दूसरी कार को मारी टक्कर, Video Viral

बिग बॉस 18 फेम रजत दलाल एक बार फिर खबरों में हैं. रजत अक्सर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट और अलग-अलग वजहों से सुर्खियों में रहते हैं. अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो भीड़भाड़ वाले पार्किंग एरिया से अपनी महिंद्रा थार निकालने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी पार्किंग में फंस गई थी और रास्ते में एक दूसरी कार खड़ी थी. रजत के मुताबिक, उन्होंने करीब 45 से 50 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन गाड़ी हटाने का कोई रास्ता नहीं निकला.
रजत ने बताया कि जिस कार की वजह से उनकी गाड़ी निकल नहीं पा रही थी, उस पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं लगा था. ऐसे में वो कार के मालिक से संपर्क नहीं कर सके और काफी देर तक इंतजार करना पड़ा. वायरल वीडियो में ऐसा दिखाई देता है कि रजत अपनी थार को काफी तंग जगह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं. जगह कम होने की वजह से उन्हें गाड़ी को आगे-पीछे करना पड़ रहा था.
रजत ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी सेक्शन में वीडियो को पोस्ट किया, जिसमें वो अपनी थार से दूसरी कार को टक्कर मारकर रास्ते से हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. इस पूरे मामले को लेकर रजत ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी शेयर की. तस्वीर में उनकी थार के ठीक सामने एक दूसरी गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उनकी कार का रास्ता बंद नजर आ रहा है. तस्वीर पोस्ट करते हुए रजत ने लिखा, 'रोज का ड्रामा है यार.'
रजत इस वीडियो में कहते हुए नजर आते हैं कि 'इतनी बड़ी पार्किंग में इतनी गाड़ियों में मेरी ही गाड़ी मिलती है हमसे!'. उनकी इस पोस्ट के बाद एक बार फिर रजत चर्चा में आ गए. हालांकि, वायरल वीडियो और घटना को लेकर सामने आए दावों की अलग-अलग लेवल पर पुष्टि होना अभी बाकी है.
रजत दलाल की बात करें तो वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर और पावरलिफ्टर के तौर पर भी जाने जाते हैं. वो रियलिटी शो बिग बॉस 18 के अलावा 'द 50' में भी नजर आ चुके हैं. सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है और उनकी डेली लाइफ अक्सर चर्चा का टॉपिक बन जाती है. पर्सनल लाइफ की बात करें तो रजत ने मार्च 2026 में अपनी लंबे समय की साथी और एथलीट माही से शादी की थी. अब पार्किंग में कार टकराने वाला ये वीडियो सामने आने के बाद रजत दलाल एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं.