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Bigg Boss 18 फेम रजत दलाल ने खोया आपा! ब्लॉक किए जाने पर थार से दूसरी कार को मारी टक्कर, Video Viral

Rajat Dalal viral video: बिग बॉस 18 फेम रजत दलाल का नाम फिर से एक नए विवाद में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है. रजत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो भीड़भाड़ वाली जगह से निकलने के लिए एक दूसरी कार को टक्कर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 30, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:10 PM IST
Bigg Boss 18 फेम रजत दलाल ने खोया आपा! ब्लॉक किए जाने पर थार से दूसरी कार को मारी टक्कर, Video Viral

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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