Bigg Boss 18 फेम रजत दलाल ने खोया आपा! ब्लॉक किए जाने पर थार से दूसरी कार को मारी टक्कर, Video Viral

रजत दलाल की बात करें तो वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर और पावरलिफ्टर के तौर पर भी जाने जाते हैं. वो रियलिटी शो बिग बॉस 18 के अलावा 'द 50' में भी नजर आ चुके हैं. सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है और उनकी डेली लाइफ अक्सर चर्चा का टॉपिक बन जाती है. पर्सनल लाइफ की बात करें तो रजत ने मार्च 2026 में अपनी लंबे समय की साथी और एथलीट माही से शादी की थी. अब पार्किंग में कार टकराने वाला ये वीडियो सामने आने के बाद रजत दलाल एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं.