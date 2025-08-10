‘बिग बॉस’ में एंट्री का लालच देकर डॉक्टर को लगाया 10 लाख का चूना, ‘वाइल्ड कार्ड’ के नाम पर दिया धोखा, मुंबई में FIR दर्ज

Bigg Boss 19: सलमान खान का पॉपुलर टीवी शो ‘बिग बॉस 19’ जल्द ही शुरू होने वाला है. हालांकि, शो में नजर आने वाले कंटेस्टेंट्स की ऑफिशियल लिस्ट अभी तक नहीं आई, लेकिन इसी बीच एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही हैं, जहां एक शख्स ने डॉक्टर से शो में एंट्री दिलाने के नाम पर लाखों का चूना लगा दिया.
Bigg Boss Fraud Case: टीवी का पॉपुलर शो ‘बिग बॉस 19’ जल्द ही शुरू होने वाला है. हमेशा की तरह इस सीजन को भी सलमान खान ही होस्त करने वाले हैं, जिसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. शो के कई प्रोमो रिलीज हो चुके हैं. हालांकि, शो में नजर आने वाले कंटेस्टेंट्स की ऑफिशियल लिस्ट अभी तक नहीं आई. इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है.
भोपाल के मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिनीत गुप्ता से ‘बिग बॉस’ में एंट्री दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये ठग लिए. उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उनको ‘बिग बॉस’ में एंट्री दिलाने का झांसा देकर 10 लाख रुपये ठग लिए. इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. डॉ. अभिनीत गुप्ता ने पुलिस को बताया कि 2022 में उनकी मुलाकात करण सिंह नाम के एक शख्स से हुई थी. करण भोपाल में ‘बिग बॉस’ ऑडिशन के लिए आया था.
शो में एंट्रीके नाम पर ठगे लाखों रुपये
उसने दावा किया कि उसकी शो में अच्छी पहचान है और वो बैकडोर से एंट्री करवा सकता है. शुरुआत में उसने एक करोड़ रुपये की मांग की, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया. इसके बाद रकम घटाकर 60 लाख की गई और कहा गया कि ये रकम कैश में देनी होगी. करण सिंह ने डॉक्टर को मुंबई बुलाया और एंडेमोल कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरीश शाह से मिलवाया. मीटिंग बीकेसी स्थित ऑफिस में हुई, जहां सोनू कुंतल और प्रियंका बनर्जी भी मौजूद थे.
वाइल्ड कार्ड का दिलाया था भरोसा
माहौल देखकर डॉक्टर को सब असली लगा. करण सिंह ने फिर कहा कि पूरी रकम कैश में देनी होगी. डॉक्टर ने कैश देने से मना किया, तो एडवांस के रूप में 10 लाख रुपये मांगे गए. भोपाल लौटकर डॉक्टर ने 10 लाख रुपये करण सिंह के खाते में ट्रांसफर कर दिए. जब ‘बिग बॉस 16’ की कंटेस्टेंट लिस्ट आई तो उसमें डॉक्टर का नाम नहीं था. करण ने भरोसा दिलाया कि वाइल्ड कार्ड के तौर पर उनकी शो में एंट्री होगी. लेकिन शो खत्म हो गया और वादा अधूरा रह गया.
कभी वापस नहीं किए 10 लाख
करण ने फिर कहा कि अगले सीजन में मौका मिलेगा. वो डॉक्टर को बिग बॉस के सेट पर भी ले गया और शो के क्रिएटिव डायरेक्टर से मिलवाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. ‘बिग बॉस 17’ भी खत्म हो गया, तब डॉक्टर ने करण से अपने 10 लाख रुपये वापस मांगे. करण बार-बार टालता रहा और पैसे नहीं लौटाए. आखिरकार डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इसमें भी काफी देरी हुई. लगभग दो साल बाद जाकर बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हो पाई.
डॉक्टर ने दर्ज करवाई FIR
इस दौरान डॉक्टर ने काफी तनाव झेला और आर्थिक नुकसान भी उठाया. अब मुंबई पुलिस ने आरोपी करण सिंह प्रिंस के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है. डॉक्टर अभिनीत गुप्ता ने कहा कि इस तरह के लोगों से सावधान रहें. ऐसे लोग बड़े-बड़े वादे करके लोगों को लालच में फंसा लेते हैं और पैसा हड़प लेते हैं. उन्होंने सभी को चेतावनी दी कि बिना पुख्ता जानकारी के किसी पर भरोसा न करें और शो या किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में एंट्री के नाम पर धोखाधड़ी से बचें.
