अंदर से ऐसी दिखती है तान्या मित्तल की फैक्ट्री, धड़ल्ले से वायरल हो रहा VIDEO, जहां बनती है दुनिया की सबसे जरूरी चीज



Tanya Mittal: ‘बिग बॉस 19’ की रनर-अप तान्या मित्तल की पॉपुलैरिटी में चार-चांद लग चुके हैं. हर दिन उनके घर और उनकी फैक्ट्री के वीडियो वायरल हो रहे हैं. हाल ही में तान्या ने ग्वालियर में अपनी फैक्ट्री का टूर करवाया, जिसने लोगों को भी हैरान कर दिया. इस फैक्ट्री में दुनिया की सबसे जरुरी चीज बनाई जाती है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 27, 2025, 01:37 PM IST



Tanya Mittal Factory Video: 2025 की सबसे ज्यादा टीआरपी पाने वाले कॉन्ट्रिवशियल रीलियटी शो ‘बिग बॉस 19’ की तीसरी रनर-अप रहीं तान्या मित्तल ने हाल ही में अपने फैंस को ग्वालियर स्थित अपनी एक फैक्ट्री का टूर करवाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. काफी लंबे समय से तान्या के अलग-अलग बिजनेस को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे. ऐसे में इस वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है. 

कई लोग कह रहे थे कि वे जिन फार्मा, सोलर कंपनी और ऑर्गेनिक खेती वाले फार्महाउस की बात करती हैं, वे असल में उनके नहीं हैं. इन्हीं अफवाहों को खत्म करने के लिए तान्या ने खुद फैक्ट्री दिखाने का फैसला किया. इस दौरान तान्या ने खुलासा किया कि उनके पास कंडोम बनाने की एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी है. उन्होंने दिखाया है कि कैसे हर रोजाना इस फैक्ट्री में काम होता है और कितने लोग यहां काम करते हैं. तान्या ने कहा, ‘ये थोड़ा अलग तरह का बिजनेस है, जिस पर लोग खुलकर बात करने से झिझकते हैं’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

तान्या ने दिखाई अपनी ग्वालियर वाली फैक्ट्री

उन्होंने अपनी टीम की मेहनत की तारीफ की और बताया कि हर दिन यहां तय नियमों के अनुसार काम होता है. फैक्ट्री के अंदर जाते हुए तान्या ने प्रोडक्शन एरिया दिखाया और बताया कि कंडोम बनाने के लिए किस तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने साफ कहा कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाता. तान्या के मुताबिक, ‘ये सारी मशीनें बाहर से इंपोर्ट की गई हैं’. इसके बाद उन्होंने लैब भी दिखाई, जहां प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है ताकि हर चीज तय मानकों पर खरी उतर सके.

काम दिलाने के बहाने सालों तक किया शोषण! मशहूर फिल्ममेकर पर को-स्टार ने लगाए गंभीर आरोप, मांगा 6,391,000,000 करोड़ का हर्जाना

सच में तान्या मित्तल के पास हैं कई फैक्ट्री!

फैक्ट्री में मौजूद स्टाफ ने भी तान्या के दावों की पुष्टि की. कर्मचारियों ने बताया कि तान्या कई फैक्ट्रियों की मालकिन हैं और उनके बिजनेस को लेकर फैल रही बातें गलत हैं. स्टाफ बार-बार उन्हें ‘बॉस’ कहकर बुलाता नजर आया. एक कर्मचारी ने कहा, ‘हम इन्हें बॉस कहते हैं’. उन्होंने ये भी साफ किया कि फैक्ट्री सही तरीके से चलती है और सैलरी समय पर मिलती है. इस टूर को शेयर करने के पीछे की वजह बताते हुए तान्या इमोशनल हो गईं. उन्होंने कहा, ‘मेरे फैंस ने बिना सच्चाई जाने भी मेरा साथ दिया’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

तान्या मित्तल ने शेयर किया ‘बिग बॉस 19’ के एक्सपीरियंस

तान्या ने आगे बताया, ‘उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और उसी वजह से उन्हें ट्रोल किया गया’. तान्या ने ये भी कहा कि उस समय उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा था. उनके मुताबिक, ‘मुझे हर तरफ से घेरा जा रहा था और मैं अकेली पड़ गई थी’. अपने ‘बिग बॉस 19’ के एक्सपीरियंस को याद करते हुए तान्या ने बताया कि शो के दौरान भी उन्हें काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी. उन्होंने कहा, ‘घर के अंदर 6 दिन मुझे घेरा जाता था और वीकेंड पर सलमान खान मेरी टांग खींचते थे’. बता दें, ‘बिग बॉस 19’ की गौरव खन्ना ने ट्रॉफी जीती. 

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

