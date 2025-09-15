बिग बॉस 19: अमाल मलिक की मुरीद हुए अक्षय कुमार, कैप्टन बनकर जीत रहे दिल
बिग बॉस 19: अमाल मलिक की मुरीद हुए अक्षय कुमार, कैप्टन बनकर जीत रहे दिल

अक्षय कुमार ने अमाल को बताया कि उन्हें पहले लगता था कि वो बस एक संगीतकार यानी म्यूजिक कंपोजर हैं. वो एक कमाल के सिंगर हैं, इस बारे में वो नहीं जानते थे. उन्होंने यह भी कहा कि अगर पहले पता होता तो वो ‘एयरलिफ्ट’ का गाना उनसे ही गवाते. उन्होंने ऐसा न करने का अफसोस भी जताया.

Sep 15, 2025
रियलिटी शो बिग बॉस-19 के वीकेंड का वार एपिसोड में अरशद वारसी और अक्षय कुमार भी शामिल हुए. यहां उन्होंने अमाल मलिक की खूब तारीफ की. इसके बाद अक्षय कुमार ने एक अफसोस भी जताया. बिग बॉस हाउस में अमाल मलिक के गानों की एक लिस्ट शेयर करते हुए अरशद वारसी ने कहा, "ये सारे गाने अमाल ने ही लिखे हैं. जब सब बच्चे नीचे खेलते थे, तब वो रियाज करता था. मुझे तुम पर बहुत गर्व है."

इसके बाद अक्षय कुमार ने अमाल से अपनी फिल्म ‘एयरलिफ्ट’ का अपना पसंदीदा गाना, ‘तू कभी सोच ना सके’ को गाने का अनुरोध किया. जब अमाल मलिक ने ये गाना गाया तो बिग बॉस हाउस में मौजूद सभी लोग भावुक हो गए.

अमाल की आवाज के फैन हुए अक्षय कुमार 

इसके बाद अमाल मलिक ने भी अक्षय कुमार को इस तारीफ के लिए आभार व्यक्त किया. अमाल मलिक ने ‘सूरज डूबा है’ (रॉय), ‘मैं हूं हीरो तेरा’ (हीरो), और ‘कर गई चुल’ (कपूर एंड संस) जैसे कई यादगार गाने कंपोज किए हैं.

बिग बॉस में नजर आ रहे हैं अमाल मालिक

इन दिनों वो बिग बॉस-19 में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले रहे हैं. अमाल इस शो की शुरुआत में सिर्फ सोते या इधर-उधर घूमते हुए दिखाई देते थे. शो के होस्ट ने उन्हें एक्टिव होने के लिए कहा, तब उनसे प्रेरित होकर अमाल ने अपनी दावेदारी तेजी से पेश करनी शुरू कर दी.

हाल के एपिसोड में अमाल मलिक गलत के खिलाफ और सही के पक्ष में कड़ा रुख अपनाते हुए दिखाई दिए. उन्हें इस सीजन का दमदार कंटेस्टेंट बताया जा रहा है.बिग बॉस-19 को आप रात 9:30 बजे जियो हॉटस्टार और 10:30 बजे कलर्स टीवी पर रोजाना देख सकते हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

Bigg Boss 19

;