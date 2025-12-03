Advertisement
Bigg Boss 19 से बाहर आते ही अशनूर कौर ने सेलिब्रेट किया मां का बर्थडे, शेयर की इनसाइड फोटोज

Ashnoor Kaur ने शो से बाहर आते ही अपनी मां का बर्थडे जोरदार तरीके से सेलिब्रेट किया. इसकी इनसाइड फोटो भी शेयर की. जिसके ऊपर का कैप्शन लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 03, 2025, 09:36 PM IST
अशनूर कौर
अशनूर कौर

Bigg Boss 19: टास्क में तान्या मित्तल को लकड़ी का पटला मारने के बाद अशनूर कौर को शो से बिग बॉस ने बाहर निकाल दिया था. जिसके बाद अशनूर ने कई इंटरव्यूज दिए और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया जो खूब चर्चा में रहा था. वहीं, अब एक्ट्रेस ने घर से बाहर आते ही मॉम का बर्थडे शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया. जिसकी फोटो अशनूर ने इंस्टा स्टोरी पर शेयर की.

अशनूर कौर का बर्थडे सेलिब्रेशन

अशनूर ने इंस्टाग्राम पर इस पर इंटीमेट बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटो शेयर की. इस तस्वीर में अशनूर जंप सूट पहने हुए हैं और मां को अपने पिता के साथ केक खिलाती हुई नजर आ रही हैं. सभी के चेहरे पर खुशी है. इस फोटो के ऊपर एक्ट्रेस ने जो कैप्शन लिखा है वो लोगों का दिल जीत रहा है.

मेरी दुनिया...

अशनूर ने इस सेलिब्रेशन की तस्वीर शेयर कर पोस्ट में ऊपर कैप्शन लिखा- 'फिर से जन्मदिन मुबारक हो मेरी दुनिया...हम लोग आपको बहुत प्यार करते हैं.'अशनूर का ये कैप्शन लोगों को खूब पसंद आ रहा है. दरअसल, अशनूर अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हैं. कुछ दिन पहले शो में फैमिली वीक में अशनूर के पिता घर के अंदर एक दिन के लिए आए थे. उन्होंने अशनूर के गेम की बहुत तारीफ की थी. साथ ही सभी घरवालों और खासतौर पर गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे को भी प्रेज किया. हालांकि वो शो में तान्या से थोड़ा खफा नजर आए थे. जिसकी वजह तान्या का अशनूर की बॉडी शेमिंग करना था.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 साल बाद माही विज की डेली सोप 'सहर होने को है' से वापसी, बोलीं- असल जिंदगी में मैं खुद...

 

शो से हुईं बाहर

घर से बाहर आते ही अशनूर ने अपने बिग बॉस में बने दोस्त अभिषेक बजाज से भी मुलाकात की. दोनों की दोस्ती बिग बॉस में काफी फेमस थी. यहां तक कि शो के कई कंटेस्टेंट दोनों की दोस्ती को लव एंगल तक का नाम देने लगे थे. जिसे दोनों ने हमेशा इंकार किया. फिलहाल, बिग बॉस की बात करें तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि शो से मिडवीक मालती का इविक्शन हो गया है. जिसके बाद टॉप 5 कंटेस्टेंट्स गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, प्रणीत मोरे और तान्या मित्तल हैं. इस शो का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को है.

 

Ashnoor kaurBigg Boss 19

