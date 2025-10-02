Advertisement
क्या 'बिग बॉस 19' से बाहर निकलवाने के लिए अवेज के परिवार ने भरे 2 करोड़? आ गया सारा सच सामने

Awez Darbar 'बिग बॉस' से बाहर होने के बाद लगातार बयान बाजी कर रहे हैं. इनके इविक्शन को लेकर हाल ही में सवाल उठे तो एक्टर ने मुंहतोड़ जवाब दिया है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 02, 2025, 02:10 PM IST
अवेज दरबार
अवेज दरबार

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' से अवेज दरबार (Awez Darbar) बेघर हो चुके हैं. शो से उनके आउट होने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि दरबार परिवार ने अवेज को घर से बाहर यानी कि इविक्शन के लिए 2 करोड़ रुपये भरे हैं. इन सवालों को लेकर अवेज ने चुप्पी तोड़ी.

क्या अवेज ने दिए 2 करोड़?

इंडिया टुडे से बात करते हुए अवेज ने कहा- 'मैं उसे सुनकर काफी अप्सेट हूं. मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं ये समझ नहीं पा रहा हूं. अगर मुझे बाहर निकलने के लिए 2 करोड़ देने होते तो मैं 50 लाख के लिए घर के अंदर क्यों जाता? मतलब ये है कि इतना पैसा बर्बाद करने का क्या मतलब है ये तो सोचो एक बार.'

परिवार इविक्शन को लेकर शॉक्ड

अवेज ने आगे कहा कि 'अगर मैंने मिस्टेक की भी है तो मैं फिर से घर के अंदर जाऊंगा और उन्हें सुधारने की कोशिश करूंगा.मुझे किसी भी चीज का कोई डर नहीं है. अगर मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो घर से बाहर निकलने के बाद डरूंगा क्यों? जब गौहर ने मुझे रियलिटी चेक दिया तो भी घरवाले मेरे बारे में बात कर रहे थे. मुझे लोग पंप कर रहे थे कि ताकि मैं उन्हें जवाब दूं. मैं अब खेल खेलना चाहता हूं. रही बात मेरे परिवार की तो वो मेरे इविक्शन को लेकर काफी शॉक्ड थे.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

घर का नाम ‘रामायण’, भाईयों का नाम ‘लव-कुश’... फिर भी ‘रामायण’ से जुड़े इस सिंपल से सवाल का जवाब नहीं दे पाई थीं सोनाक्षी सिन्हा

जल्द करने वाले हैं निकाह

अवेज दरबार से पहले उनकी गर्लफ्रेंड घर से बेघर हो चुकी थीं. जिसके बाद अवेज को कम वोट्स के आधार पर घर से बाहर निकल गए. 'बिग बॉस 19' में अवेज के खेल की बात करें तो वो शुरुआत से ही काफी कमजोर प्लेयर रहे हैं. शो में लगातार ना केवल सलमान खान बल्कि घरवाले भी उनके गेम प्लान को सबसे कमजोर कंटेस्टेंट में काउंट करते रहे. खास बात है कि अवेज और नगमा ने शो में ये डिसाइड किया था कि दोनों जल्द ही निकाह करेंगे. 

 

