बसीर अली के हाथ लगा ये बड़ा टीवी सीरियल! 'बिग बॉस 19' घर से बाहर हुए तो रातों-रात चमकी किस्मत

Baseer Ali New Show: सलमान खान के फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी सुर्खियों में है. हाल ही में इस शो से बसीर अली एलिमिनेट हो गए हैं. जिससे फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है. इसी बीच खबर सामने आ रही हैं कि रातों-रात बसीर अली के हाथ एक बड़ा शो लग गया है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 25, 2025, 10:44 PM IST
बसीर अली
Baseer Ali New Show: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. इस शो में आए दिन नए-नए धमाके देखने को मिल रहे हैं. 'बिग बॉस 19' के वजह से टीवी एक्टर बसीर अली सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में खबर सामने आई कि इस हफ्ते बिग बॉस घर में डबल एविक्शन होने वाला है. ऐसे में बसीर अली और नेहल चुडासमा दोनों ही घर से बेघर हो गए. दोनों के इविक्शन से जनता खुश नहीं है और मेकर्स को इसके लिए यूजर्स काफी खरी खोटी सुना रहे हैं.   

बसीर अली को इस शो के लिए किया अप्रोच?
बसीर अली ने अपने बेबाक और उम्दा गेम से लाखों लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है. अब खबर सामने आ रही है कि बसीर अली को एक बड़े टीवी शो के लिए अप्रोच किया गया है. सोशल मीडिया पर 'टेली चक्कर' ने एक पोस्ट शेयर की, जिससे पता चल रहा है कि बसीर अली 'बिग बॉस 19' से बेघर होने के बाद सीरियल 'नागिन 7' में नजर आएंगे. बसीर का इस शो में क्या रोल होगा अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बसीर के फैंस हुए खुश 
रूमर्स ये हैं कि बसीर अली को इश सीरियल के लिए अप्रोच किया जाएगा. हालांकि अभी तक शो के मेकर्स ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. जैसे ही ये खबर फैंस के सामने आई तो बसीर अली के गुस्साए फैंस को थोड़ी राहत मिली कि उनका पसंदीदा कलाकार अब किसी और शो में नजर आएगा. 'बिग बॉस 19' शो में आने से पहले बसीर अली 'कुंडली भाग्य' सीरियल में शौर्य का किरदार निभा रहे थे. इस सीरियल में भी बसीर की एक्टिंग को फैंस काफी पसंद कर रहे थे.    

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वहीं सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' की बात करें तो बसीर अली का इविक्शन लोगों को अनफेयर लगा. सोशल मीडिया पर बसीर के फैंस गुहार लगा रहे है कि बसीर को शो में वापस लिया जाए. इसी बीच ये भी रूमर्स आ रहे है कि मेकर्स बसीर को सीक्रेट रूम भेजेंगे. लोगों का मानना है कि बसीर अली के अलावा अभी घर में कई कंटेस्टेंट हैं जो इस शो में रहना डिजर्व नहीं करते है.

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री.

Baseer AliBigg Boss 19

