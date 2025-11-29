Bigg Boss 19 में फिनाले से एक हफ्ते पहले बड़ा धमाका! एक साथ दो कंटेस्टेंट हुए बेघर, अब टॉप 6 में कांटे की टक्कर

Bigg Boss 19 Double Eviction: सलमान खान के फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में डबल एविक्शन देखने को मिला है. अशनूर कौर को उनकी गलती के वजह से एविक्ट किया गया है. लेकिन उनके साथ-साथ शहबाज भी कम वोट मिलने के वजह से शो से आउट हो गए हैं. ये डबल एविक्शन 'बिग बॉस 19' के फिनाले से एक हफ्ते पहले हुआ है, जो 7 दिसंबर 2025 को होने वाला है. गौरव खन्ना पहले ही फाइनलिस्ट बन चुके हैं और अब टॉप 6 में उनके साथ प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, मालती चाहर और तान्या मित्तल बचे हैं.

डबल एविक्शन से बदला घर का माहौल

सबसे पहले सलमान खान ने अशनूर कौर को घर का नियम तोड़ने के बारे में बताते हुए कहा कि वो एलिमिनेट हो गई हैं. कुछ ही देर बाद, शहबाज बदेशा को भी एलिमिनेट होना पड़ा. शहबाज जो 'बिग बॉस 13' की प्रतियोगी शहनाज गिल के भाई भी हैं. इस डबल एविक्शन में बिग बॉस घर के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदलकर रख दिया है.

हिंसा नहीं की जाएगी बर्दाश्त

वहीं एक बेहद अहम 'टिकट टू फिनाले' टास्क के दौरान, अशनूर के तौर पर तान्या मित्तल पर एक तख्ती से वार किया, जिसे घर के नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया. कुछ लोगों का दावा है कि यह गलती से हुआ था, लेकिन कथित तौर पर निर्माताओं ने उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए उन्हें घर से बाहर करने का फैसला किया. कई दर्शकों और अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि यह शो अनुशासन को मजबूत करने के लिए एक सख्त कदम था और यह संदेश देने के लिए था कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बचे 6 कंटेस्टेंट्स

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में कुल 17 कंटेस्टेंट्स आए थे, जिनमें से अब तक कई कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो चुके हैं. अब ये शो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. अब शो में 6 कंटेस्टेंट्स बचे हैं. जिनमें से गौरव खन्ना ने टिकट टू फिनाले जीतकर फिनाले में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब बाकी कंटेस्टेंट्स फिनाले में पहुंचने के लिए तगड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं. बता दें कि बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर 2025 को होने वाला है. यह शो जियो हॉटस्टार पर 9 बजे रात को औ कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे आता है.