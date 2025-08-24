'ट्रॉफी लेकर ही आना...' Bigg Boss 19 के लिए राजीव ने गौरव खन्ना के लिए लिखा पोस्ट, बोले- बहुत क्रेजी हाउस है ये
'ट्रॉफी लेकर ही आना...' Bigg Boss 19 के लिए राजीव ने गौरव खन्ना के लिए लिखा पोस्ट, बोले- बहुत क्रेजी हाउस है ये

Bigg Boss 19 को लेकर बड़ी खबर है. शो में गौरव खन्ना की एंट्री कंफर्म करते हुए राजीव ने एक पोस्ट किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है.

Aug 24, 2025
राजीव अदतिया और गौरव खन्ना
राजीव अदतिया और गौरव खन्ना

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19'(Bigg Boss 19) का शुरू होने में महज चंद घंटे ही बचे हैं. ऐसे में फैंस का एक्साइटमेंट हाई लेवल है. शो में गौरव खन्ना के खबर को कंफर्म करते हुए राजीव अदतिया ने एक पोस्ट किया और साथ ही एक्टर के आने की खबर पर मुहर लगा दी. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर गौरव खन्ना को लेकर पोस्ट किया. साथ ही ये भी कहा कि ट्रॉफी जीतकर ही आना.

ट्रॉफी लेकर ही आना

अनुपमा फेम अनुज कपाड़िया यानी गौरव खन्ना को लेकर राजीव अदतिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट किया. इस पोस्ट में लिखा- 'मेरे भाई गौरव खन्ना को तुम्हें 'बिग बॉस 19' के सफर के लिए बधाई. ये  घर काफी क्रेजी है लेकिन तुम्हें जीवन भर याद रहेंगी. तुम ट्रॉफी लेकर जरूर आना. लव यू ब्रदर.'

क्या आप लोग तैयार है?

गौरव खन्ना ने कुछ दिन पहले ही शो में अपने आने को लेकर हिंट दिया था. इन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शाहरुख खान के व्हाइस बैकग्राउंड को लेकर एक फोटो शेयर की थी और लिखा था- 'अभी बाकी मेरी कहानी है. क्या आप लोग तैयार है?'

 

 

'अनुपमा' में बने अनुज
गौरव खन्ना को पॉपुलैरिटी अनुज कपाड़िया के किरदार से मिली. इस शो में गौरव ने ना केवल अपने लुक्स बल्कि अपनी एक्टिंग और किरदार से लोगों को इतना इंप्रेस किया कि वो लोगों की पहली पसंद बन गए. अनुपमा के बाद गौरव ने 'मास्टर शेफ' किया था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बिग बॉस 19 का ग्रैंड प्रीमियर आज, OTT से लेकर टीवी तक 17 कंटेस्टेंट्स मचाएंगे धमाल; जानें कब और कहां देखें शो

'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट
सलमान खान के इस बार के शो की बात करें तो 'बिग बॉस 19' में अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, अमाल मलिक, नगमा मिराजर शो का हिस्सा बन सकती है. मेकर्स ने कुछ वक्त पहले भी शो का प्रोमो शेयर किया है. जिसमें मृदुल तिवारी और शहबाज बादशाह है. दोनों को सलमान खान फैंस का फैसला सुनाते हैं. अब शो में कौन आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

 

 

