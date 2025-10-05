Advertisement
'फेम डिगर है वो बर्बाद करना चाहती है इमेज...'एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल को 'बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज का मुंहतोड़ जवाब

Abhishek Bajaj की एक्स वाइफ ने हाल ही में दिए बयान में एक्टर के ऊपर बेवफाई और धोखा देने का आरोप लगाया. अब इन आरोपों पर एक्टर ने चुप्पी तोड़ी है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 05, 2025, 09:00 PM IST
अभिषेक और आकांक्षा
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) शो में बेहतरीन गेम खेल रह हैं. हालांकि कई बार घरवाले उन पर कई तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन, इतना तो तय है कि वो शो के हर एपिसोड में छा जाते हैं. हाल की में एक्टर की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने एक्टर पर बेवफाई का आरोप लगाया है. जिस पर अब एक्टर ने बयान जारी किया. जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

बर्बाद करने पर तुली है

अभिषेक बजाज की टीम ने एक बयान जारी किया है. इस बयान में कहा गया है कि मैंने लोगों से कहा है कि 'वो मेरे पीठ पीछे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस ना करें. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये लिखना पड़ेगा. मेरी टीम के कहने पर मुझे भी लगा कि ये लिखना जरूरी है. वो भी तब जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर होऊंगा. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा अतीत मेरे प्रजेंट में इस तरह से खींचा जाएगा. कई साल की चुप्पी और तलाक के बाद ऐसे फेम डिगर को देखना. एक वक्त था जब मैं इससे बहुत प्यार करता था. लेकिन अब ये मेरी इमेज को बर्बाद करने पर तुली है.' 

मुझे काफी हिम्मत जुटानी पड़ी

'अपनी जिंदगी के डॉर्क फेज से निकलने में मुझे काफी हिम्मत जुटानी पड़ी. मैंने अपने आपको हील किया और अपने करियर की ओर बढ़ा. मैंने अभी तक जो भी कदम उठाया वो पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ. किसी का इस तरह से अटैक करना बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है. मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं इस तरह की चीजों पर ध्यान ना दें. वो भी तब जब मैं घर के अंदर हूं और बाहर की चीजों का जवाब नहीं दे सकता.'

'सिस्टम हिलाने' आ रहे एल्विश यादव, वीकेंड का वार में होगा जबरदस्त धमाका

क्या कहा आकांक्षा जिंदल ने?
अभिषेक और आकांक्षा ने 2017 में शादी की थी और 2020 में तलाक हो गया था. विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में आकांक्षा ने कहा कि हम लोग लॉग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे. लेकिन, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ. मेरा दिल टूट गया था. सारी चीजें जैसे 360 में बदल गईं. उसने मुझे धोखा दिया. उसका स्वभाव बदल गया था और कुछ वक्त बाद महसूस हुआ कि मुझे चले जाना चाहिए.

 

 

 

 

 

 

 

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Bigg Boss 19Abhishek Bajaj

;