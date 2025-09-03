अभिषेक बजाज की सीक्रेट शादी का खुलासा! वायरल फोटोज ने उड़ाए होश, देखते ही फैंस रह गए शॉक

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ में अभिषेक बजाज लगातार सुर्खियों में हैं. शो में उनकी अमाल मलिक संग जोरदार बहस भी हुई. इसी बीच उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि माना जा रहा था कि वे सिंगल हैं.
Trending Photos
Bigg Boss 19 Abhishek Bajaj: इन दिनों टीवी पर सलमान खान का रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ अपना कब्जा जमाए हुए है. शो में इस वक्त 15 कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक एक्टर अभिषेक बजाज लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. पहले उनकी बहस एक्ट्रेस कुनिका सदानंद से हुई और फिर नेहल चुदासमा से झगड़ा हुआ. लेकिन अब वे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर फैंस हैरान रह गए.
33 साल के अभिषेक को लोग अब तक सिंगल मान रहे थे, लेकिन तस्वीरों ने सबको चौंका दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिषेक बजाज की शादी आकांक्षा जिंदल से 8 साल पहले हुई थी. बताया जा रहा है कि दोनों की पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी. उन्होंने करीब 7 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 2017 में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास यॉट पर शादी कर ली. उनकी वेडिंग फोटोज अब इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं. हालांकि, बताया जा रहा है दोनों अब अलग हो चुके हैं.
There's a new propaganda against #AbhishekBajaj claiming that he's pretending to be bachelor despite being married.
To clear the air,their couple got divorced by mutual consent in 2022.#BiggBoss19 pic.twitter.com/G8J3haeban
— Dr.Strange (@rarely_chill) August 31, 2025
पहले से शादीशुदा हैं अभिषेक बजाज?
वायरल फोटो में अभिषेक दूल्हे बने नजर आ रहे हैं. वहीं, उनकी बगल में आकांक्षा भी दुल्हन के लिबास में नजर आ रही हैं. हालांकि, इस फोटो के साथ-साथ दोनों के अलग होने की खबरें भी सामने आ रही हैं. उनकी डेट और तलाक की वजह साफ नहीं हो पाई. दूसरी ओर, आकांक्षा जिंदल इंस्टाग्राम पर डिजिटल क्रिएटर हैं. साथ ही लाइफस्टाइल और ट्रैवल कंटेंट बनाती हैं. उनके करीब 2 लाख फॉलोअर्स हैं. उनके प्रोफाइल पर दिल्ली और मुंबई लिखा हुआ है. वे 282 लोगों को फॉलो करती हैं, जिनमें अभिषेक का नाम नहीं है.
अपनी इमेज बदलने के चक्कर में हैं मनोज बाजपेयी, ‘इंस्पेक्टर जेंडे’ में देंगे कॉमेडी की तगड़ी डोज
कई फेमस टीवी शो में किया काम
अभिषेक बजाज ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2011 में टीवी शो 'परवरिश – कुछ खट्टी कुछ मीठी' से की थी. इसके बाद वे कई फेमस टीवी शो का हिस्सा रह चुके हैं. वे टीवी शो 'जुबली टॉकीज – शोहरत. शिद्दत. मोहब्बत' नजर आ चुके हैं. इसके अलावा वे बॉलीवुड फिल्मों 'जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2', 'चंडीगढ़ करे आशिकी' और 'बबली बाउंसर' में भी नजर आ चुके हैं. उन्होंने 24 अगस्त को बिग बॉस 19 के प्रीमियर एपिसोड में एंट्री ली थी और तब से अपने झगड़ों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं.
There's a new propaganda against #AbhishekBajaj claiming that he's pretending to be bachelor despite being married.
To clear the air,their couple got divorced by mutual consent in 2022.#BiggBoss19 pic.twitter.com/G8J3haeban
— Dr.Strange (@rarely_chill) August 31, 2025
अभिषेक और अमाल की हुई जबरदस्त लड़ाई
इसी बीच, बिग बॉस के एक हालिया एपिसोड में अभिषेक और सिंगर अमाल मलिक के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई. मामला तब शुरू हुआ जब अभिषेक सोफे पर बैठकर खाना खाने लगे. अमाल ने कहा कि वे उसी सोफे पर सोते हैं, इसलिए वहां खाना न खाएं. लेकिन अभिषेक ने बात मानने से इनकार कर दिया. देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों में गाली-गलौज तक होने लगी. झगड़े के दौरान अमाल ने अभिषेक पर तंज कसते हुए कहा, 'उस दिन इसने मुझे एलिमिनेट किया, मैंने एक बार भी नहीं पूछा क्यों किया, लेकिन ये बार-बार 100 बार पूछता है. अगर इतनी परेशानी है तो घर जाओ, चूड़ी पहन लो, साड़ी ओढ़ लो, बिंदी भी लगा लो'. अमाल की ये बात सुनकर घर का माहौल और गरम हो गया.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.