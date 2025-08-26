‘जितने दोस्त थे सबके साथ...’ अवेज दरबार ने सुनाई अपने ब्रेकअप की कहानी, एक्स-गर्लफ्रेंड से मिला धोखा, पीठ पीछे...

Bigg Boss 19 Awez Darbar: टीवी के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' की शुरुआत हो चुकी है. शो में 16 कंटेंस्टेंट्स ने जबरदस्त एंट्री मारी हैं, जिनमें से एक फेमस सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अवेज दरबार भी शामिल हैं. जिन्होंने शो के पहले ही एपिसोड में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें शेयर कीं. उन्होंने बताया कि बचपन में उनके माता-पिता के अलग होने का असर उनकी जिंदगी पर काफी गहरा पड़ा. अवेज ने बताया कि उन्होंने छोटी उम्र से ही घर में झगड़े देखे थे.

साथ ही उन्होंने ये खुलासा किया इन झगड़ों की वजह से उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई. उन्होंने ये भी बताया कि कई बार गलती किसी की नहीं होती, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं जिससे रिश्तों में दरार आ जाती है. अवेज ने शो में बातचीत के दौरान ये भी बताया कि उन्हें अपने पिछले रिश्ते में धोखा मिला था. उन्होंने कहा कि उनकी गर्लफ्रेंड उनके दोस्तों के साथ ही जुड़ गई थी. इस वजह से उनका भरोसा टूट गया और उन्होंने लोगों पर विश्वास करना लगभग छोड़ दिया.

अवेज दरबार ने खोले अपनी जिंदगी के राज

अवेज बोले कि उन्होंने सोचा था कि अगर वे अपना 100% देंगे तो सब ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसी घटना ने उन्हें रिश्तों से दूर कर दिया. 24 अगस्त को हुए प्रीमियर एपिसोड में अवेज दरबार ने 'बिग बॉस 19' के घर में एंट्री ली. शो में आने से पहले उन्होंने कहा था कि वे ड्रामा से नहीं भागेंगे. अगर कोई झगड़ा या मुद्दा सामने आएगा तो उसे सही तरीके से संभालेंगे. उन्होंने साफ कहा कि वे फेक नहीं बनेंगे और शो में नैचुरल रहेंगे. उनका मानना है कि बिग बॉस हाउस में वक्त के साथ झगड़े होना तय है.

'बिग बॉस 19' में एंट्री पर क्या बोले अवेज

क्योंकि वहां करने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होते. एक इंटरव्यू में अवेज ने कहा कि उन्हें शो को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. उन्होंने माना कि बिग बॉस के घर में हर दिन और स्थिति अलग होती है और इंसान को नहीं पता होता कि वो कब किस तरह रिएक्ट करेगा. यही वजह है कि उन्हें इस सफर का इंतजार है. उन्होंने कहा कि ड्रामा अगर उन पर आएगा तो वे शांति और समझदारी से उसे हैंडल करेंगे, लेकिन वे खुद से कोई अननेसेसरी लड़ाई नहीं करेंगे.

गौहर खान के भी देवर हैं अवेज दरबार

अवेज दरबार, मशहूर म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार के छोटे बेटे हैं. वे 'बिग बॉस 7' की विनर गौहर खान के भी देवर हैं. सोशल मीडिया पर उनकी काफी फैन फॉलोइंग है और वे अपने डांस वीडियोज के लिए फेमस हैं. एक समय पर वे टिक-टॉक स्टार भी रह चुके हैं. बाद में उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया और वहां डांस वीडियोज़ डालने लगे, जिससे उन्हें और पॉपुलैरिटी मिली. साल 2019 में अवेज ने अपने भाई जैद दरबार और तेजल पिंपले के साथ मिलकर 'बी यू एकेडमी' नाम का डांस स्टूडियो शुरू किया था.

शो में नजर आने वाले हैं ये कंटेसटेंट्स

इस स्टूडियो का उद्घाटन मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने किया था. अवेज ने अपनी मेहनत और लगन से डांस के साथ-साथ सोशल मीडिया की दुनिया में एक खास पहचान बनाई है. अब 'बिग बॉस 19' में उनकी मौजूदगी से दर्शकों को उनसे काफी उम्मीदें हैं और देखना दिलचस्प होगा कि वह शो में खुद को कैसे साबित करते हैं. शो में उनके अलावा गौरव खन्ना, अशनूर कौर, नगमा मिराजकर, बसीर अली, अभिषेक बजाज, नेहल चुडासमा, तान्या मित्तल, कुनिका सदानंद, ज़ीशान क़ादरी, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, मृदुल तिवारी, प्रणीत मोरे, नतालिया जानोसेक, नीलम गिरी शामिल है.