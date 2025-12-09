बिग बॉस 19 के ये 2 कंटेस्टेंट की लगी लॉटरी, 'खतरों के खिलाड़ी 15' में आ सकते नजर, रोहित शेट्टी के शो का मिला ऑफर?

Khatron Ke Khiladi 15: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' को अपना विनर मिल गया है. इस सीजन की ट्रॉफी गौरव खन्ना ने अपने नाम की है. गौरव के साथ फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे ने टॉप 3 में जगह बना था, लेकिन अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग और गेम के दम पर गौरव ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली. अब शो के फिनाले के बाद सबकी नजरे रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ट रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' पर टिकी है. खतरों के खिलाड़ी का 15 सीजन आने को तैयार है.

'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आ सकते ये 2 लोग

हाल ही में चर्चा आ रही है कि फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे 'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आएंगे. 'बिग बॉस 19' के दौरान फरहाना ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' में जाने की इच्छा जताई थी. उन्होंने एक बातचीत के दौरान कहा था कि वह बिग बॉस के बाद अगला रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी करना चाहेंगी. वहीं बिग बॉस 19 के फिनाले के बाद फरहाना ने 'इंडिया फोरम' से बात करने हुए भी इस तरफ इशारा किया था. उन्होंने कहा कि वह अगला रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी करना चाहती हैं और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें मेकर्स की ओर से शो का ऑफर भी मिला है. अब देखना ये होगा कि फरहाना 'खतरों के खिलाड़ी 15' का हिस्सा बनेंगी या नहीं.

फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे के चर्चे

फरहाना भट्ट के अलावा प्रणित मोरे के रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' में आने के चर्चे हैं. प्रणित ने एक इंटरव्यू में रोहित शेट्टी के शो को लेकर बात की थी. उन्होंने कहा कि उन्हें खतरों को खिलाड़ी रियलिटी शो काफी पसंद है और अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह इस शो का हिस्सा जरूर बनेंगे. इसी दौरान प्रणित ने ये भी कहा कि बिग बॉस उनके लिए मेंटली स्ट्रेसफुल था, इसलिए दोबारा अभी उसी फॉर्मेट के रियलिटी शो का हिस्सा नहीं बनेंगे.

बिग बॉस 19 के टॉप 3 कंटेस्टेंट

बिग बॉस 19 के टॉप 3 कंटेस्टेंट की बात करें तो इसमें गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे ने अपनी जगह बनाई थी. गौरव खन्ना ने इस सीजन का खिताब अपने नाम किया और फरहाना फर्स्ट रनरअप रही.