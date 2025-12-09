Advertisement
trendingNow13035218
Hindi Newsटीवी

बिग बॉस 19 के ये 2 कंटेस्टेंट की लगी लॉटरी, 'खतरों के खिलाड़ी 15' में आ सकते नजर, रोहित शेट्टी के शो का मिला ऑफर?

Khatron Ke Khiladi 15: 'बिग बॉस 19' को अपना विनर मिल चुका है. गौरव खन्ना इस सीजन के विनर बन चुके हैं, ऐसे में अब फैंस की नजर 'खतरों के खिलाड़ी 15' पर है. इस शो में 2 कंटेस्टेंट्स के आने की चर्चा बनी हुई है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 09, 2025, 07:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'खतरों के खिलाड़ी 15'
'खतरों के खिलाड़ी 15'

Khatron Ke Khiladi 15: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' को अपना विनर मिल गया है. इस सीजन की ट्रॉफी गौरव खन्ना ने अपने नाम की है. गौरव के साथ फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे ने टॉप 3 में जगह बना था, लेकिन अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग और गेम के दम पर गौरव ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली. अब शो के फिनाले के बाद सबकी नजरे रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ट रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' पर टिकी है. खतरों के खिलाड़ी का 15 सीजन आने को तैयार है. 

'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आ सकते ये 2 लोग 
हाल ही में चर्चा आ रही है कि फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे 'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आएंगे. 'बिग बॉस 19' के दौरान फरहाना ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' में जाने की इच्छा जताई थी. उन्होंने एक बातचीत के दौरान कहा था कि वह बिग बॉस के बाद अगला रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी करना चाहेंगी. वहीं बिग बॉस 19 के फिनाले के बाद फरहाना ने 'इंडिया फोरम' से बात करने हुए भी इस तरफ इशारा किया था. उन्होंने कहा कि वह अगला रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी करना चाहती हैं और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें मेकर्स की ओर से शो का ऑफर भी मिला है. अब देखना ये होगा कि फरहाना 'खतरों के खिलाड़ी 15' का हिस्सा बनेंगी या नहीं.

अशोक कुमार की वो 5 ब्लॉकबस्टर फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर की थी दमदार कमाई, कई फिल्मों से रचा इतिहास, आज भी देखने बैठो तो भरता नहीं दिल

Add Zee News as a Preferred Source

फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे के चर्चे 
फरहाना भट्ट के अलावा प्रणित मोरे के रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' में आने के चर्चे हैं. प्रणित ने एक इंटरव्यू में रोहित शेट्टी के शो को लेकर बात की थी. उन्होंने कहा कि उन्हें खतरों को खिलाड़ी रियलिटी शो काफी पसंद है और अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह इस शो का हिस्सा जरूर बनेंगे. इसी दौरान प्रणित ने ये भी कहा कि बिग बॉस उनके लिए मेंटली स्ट्रेसफुल था, इसलिए दोबारा अभी उसी फॉर्मेट के रियलिटी शो का हिस्सा नहीं बनेंगे. 

बिग बॉस 19 के टॉप 3 कंटेस्टेंट
बिग बॉस 19 के टॉप 3 कंटेस्टेंट की बात करें तो इसमें गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे ने अपनी जगह बनाई थी. गौरव खन्ना ने इस सीजन का खिताब अपने नाम किया और फरहाना फर्स्ट रनरअप रही. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Khatron Ke Khiladi 15

Trending news

हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
aap
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Weather
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
rahul gandhi parliament
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
Goa
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
janaki ammal
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
2 सेकेंड का वीडियो, 11.2 करोड़ Views, हाय दईया! वायरल गर्ल बंदना ने अब क्या कर दिया
Bandana Girl
2 सेकेंड का वीडियो, 11.2 करोड़ Views, हाय दईया! वायरल गर्ल बंदना ने अब क्या कर दिया
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
Goa Nightclub Fire
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी