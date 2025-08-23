Bigg Boss 19: गौरव खन्ना से लेकर 365 डेज एक्ट्रेस तक, ये है सलमान खान के शो के कंफर्म कंटेस्टेंट, माइक टाइसन और अंडरटेकर भी हो सकते हैं शामिल
Bigg Boss 19: गौरव खन्ना से लेकर 365 डेज एक्ट्रेस तक, ये है सलमान खान के शो के कंफर्म कंटेस्टेंट, माइक टाइसन और अंडरटेकर भी हो सकते हैं शामिल

Bigg Boss 19 Contestants Full List: सलमान खान का मोस्ट अवेटेड शो 'बिग बॉस 19' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. अब इस शो को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. आखिरकार इस बार शो को लेकर आने वाले कंटेस्टेंट की almost फाइनल लिस्ट सामने आ गई है. चलिए बताते हैं है इस सीजन कौन-कौन घर के अंदर धूम मचाने वाला है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 23, 2025, 07:14 PM IST
Bigg Boss 19 Confirmed Contestant List: सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' सीजन की कंटेस्टेंट की कन्फर्म लिस्ट सामने आ गई है. फैंस को इस लिस्ट का बेसब्री से इंतजार था. इस शो में कई सारे नामों को लेकर चर्चा थी, लेकिन अब 18 ऐसे नाम सामने आए हैं जो कन्फर्म हो गए हैं. इस शो में आपको एक से एक मजेदार कलाकार देखने को मिलेंगे. चलिए जानते हैं कि सलमान खान के बिग बॉस 19 के कन्फर्म कंटेस्टेंट कौन हैं और इस शो में किन कलाकारों का जलवा इस बार देखने को मिलेगा.

कौन-कौन होगा बिग बॉस 19 का हिस्सा?
सलमान खान के फेमस शो बिग बॉस 19 में कंटेस्टेंट के नाम को लेकर काफी संशय बना हुआ था. हालांकि अब फैंस का इंतजार खत्म हो गया है. क्योंकि शो की कन्फर्म लिस्ट सामने आ गई है. बिग बॉस के 19वें सीजन में अश्नूर गौर, नेहल चुदासमा, नगमा मिरेजकर, तानिया मित्तल, नटाइला जानोस्जेक, नीलम गिरी, जीशान कादरी, गौहव खन्ना, बसीर अली, अभिषेक बजाज, अमाल मलिक, मृदुल तिवारी, आवेज दरबार, शहबाज बादेशा, प्रणित मोरे, डीनो जेम्स, कुनीचका सदानंद और अतुल किशन जैसे कलाकारों का नाम शामिल है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इन धुरंधर की भी हो सकती है एंट्री
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पॉपुलर शो में मशहूर बॉक्सर माइक टायसन भी एंट्री ले सकते है. जानकारी के मुताबिक, मेकर्स अभी उनसे बातचीत कर रहे हैं. इसी के साथ कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स ने शो के लिए WWE स्टार द अंडरटेकर को भी अप्रोच किया है. अभी मेकर्स और द अंडरटेकर के बीच बातचीत चल रही है. फिलहाल दोनों से मेकर्स बातचीत कर रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में आ सकते हैं. 

कब और कहां देखें सलमान खान का बिग बॉस 19?
बताया जा रहा है कि सलमान खान पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' की शूटिंग 22 अगस्त को करेंगे. इन सभी कंटेस्टेंट ने अपनी एंट्री और प्रोमो की शूटिंग मुंबई में कर ली है. अब देखना ये होगा कि इस सीजन बिग बॉस के दर्शकों को शो के पहले एपिसोड में क्या सरप्राइज मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिग बॉस की 19वां सीजन 3 नहीं बल्कि 5 महीनों तक चलेगा. इस शो को आप कलर्स चैनल और जियो हॉटस्टार पर 24 अगस्त 2025 को रात 10:30 बजे देख सकते हैं.

