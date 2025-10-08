Advertisement
trendingNow12953594
Hindi Newsटीवी

Bigg Boss Day 45 Full Update: पामिस्ट बनीं मालती, अभिषेक-अशनूर ने प्यार से बनाया लंच, बिग बॉस ने घरवारों को राशन के लिए दिया टास्क

Bigg Boss 19 Written Update 8 October: बिग बॉस में आज घरवालों के बीच राशन के लिए टास्क हुआ. जिसमें घरवालों ने 80 परसेंट राशन जीता. इस टास्क में मालती को पाम रीडर और तान्या को मोटिवेशनल स्पीकर बनाया गया. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 08, 2025, 11:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिग बॉस 19 अपडेट
बिग बॉस 19 अपडेट

Bigg Boss 19 Written Update 8 October: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. आए दिन घर में नए-नए ड्रामे देखने को मिल रहे हैं. आज बुधवार को शो की शुरुआत फरहाना और नीलम के खाना बनाने को लेकर विवाद से हुई. नीलम लगातार खाना बनाने से मना करती हैं. फरहाना, नीलम को सपोर्ट करने के लिए तान्या से भिड़ती हैं. दोनों के बीच काफी तू-तू-मैं-मैं होती है. अमाल नीलम को सपोर्ट करते हुए गौरव खन्ना को माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन गौरव माफी नहीं मांगते हैं और नीलम भी गौरव को माफी मांगने से मना करती हैं. 

अशनूर और अभिषेक बनाते हैं लंच 
वहीं अशनूर और अभिषेक फैसला करते है कि वह लंच बनाएंगे. अशनूर फरहाना को जाकर बताती हैं. फरहाना फिर नीलम को लंच के बदले लिविंग एरिया साफ करने के लिए बोलती हैं. इसके बाद तान्या, अमाल और जीशान से पराठा खाने के लिए पूछती हैं, दोनों ही मना कर देते हैं. जीशान अमाल से बोलते हैं कि वह तान्या से बात नहीं करेंगे. दूसरी तरफ फरहाना, नेहल और मालती संग तीन लोगों का ग्रुप बनाने की बात करती हैं. उधर अमाल और शहबाज, मालती को सुंदर बताते हुए जबरदस्त गॉसिप करते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मालती करती है रोटियां बनाने की बात
जिसके बाद फरहाना डस्टबिन साफ नहीं होने पर गुस्सा हो जाती है. वह डस्टबिन खाली करती हैं और टॉयलेट में घुस जाती है. दूसरी तरफ मालती किचन एरिया में जाती है और रोटी बनाने की बात करती हैं. नेहल आटा मारती है और मालती छोटी रोटियां बनाती हैं. मृदुल रोटियों सेकटे हुए जला देता हैं. गौरव रोटियां बेलने का तरीका बताते हैं, लेकिन मालती उन्हें बोलने से मना कर देती है. फिर नेहल रोटियां बनाना सिखाती हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

बिग बॉस घरवालों को देगा राशन के लिए टास्क  
वहीं कुनिका सदानंद, नेहल को चावल बनाने के तरीके को लेकर बोलती हैं. तान्या, कुनिका से अमाल के लिए पराठा मांगती है और कुनिका मना कर देती हैं. जिसके बाद बिग बॉस घरवालों को राशन के लिए टास्क देते हैं. इसमें मालती और तान्या के सेशन रखते हैं. इस बीच बाकी सभी को एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा. वह फिगर बनाने के लिए कहते हैं. इसके लिए बिग बॉस 1 मिनट का टाइम देते हैं. फरहाना इस फिगर को चेक करके बताएंगी कि यह ठीक बना है या नहीं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

घरवालों को मिला 80 परसेंट राशन 
इसके बाद तान्या मित्तल, अभिषेक, प्रणित और गौरव को मोटिवेशनल स्पीच मिलती है. फिर मालती और अमाल को मोटिवेट करती हैं. इसी बीच शहबाज उनका मजाक उड़ाते हैं. बिग बॉस बताते हैं कि घरवालों ने 80 परसेंट राशन कमाया है. राशन आता है तो अभिषेक एक पैकेट में गुड़ निकालकर खाते हैं और नेहल नोटिस करती हैं और इस पर आपत्ति जताती है. फरहाना, नेहल, अमाल, कुनिका, अभिषेक के इस व्यवहार पर आपत्ति जताते हैं. फिर एक साइड में बैठकर अभिषेक, अशनूर की हाथ की रेखाएं देखते हुए मजाक उड़ाते हैं. 

46वें दिन शुरुआत
वहीं 46वें दिन की शुरुआत ‘व्हाइट इज योर मोबाइल नंबर’ गाने से होती है. मालती अमाल से बात करने की कोशिश करती हैं. अमाल बेड पर लेटे होते हैं फिर मालती जीशान के पास जाकर अगले हफ्ते के कैप्टन बनने वाले कंटेस्टेंट्स के बारे में चर्चा करने लगती हैं. फिर कुनिका, मालती को किचन में रहने के लिए बोलती है. अभिषेक और अशनूर किचन की तरफ जाते हैं. किचन में काम करने से पहले अभिषेक की आरती होती है. कुनिका, अभिषेक और अशनूर के साथ किचन में नाचती हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19

Trending news

उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
army launches search operation
उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण
DNA Analsis
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण
हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PoK ले लेते... कांग्रेस नेता का PM मोदी पर हमला
Tariq Anwar
हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PoK ले लेते... कांग्रेस नेता का PM मोदी पर हमला
CJI के खिलाफ नफरती पोस्ट करने वालों पर पंजाब पुलिस का शिकंजा, कई शहरों में FIR दर्ज
Punjab Police
CJI के खिलाफ नफरती पोस्ट करने वालों पर पंजाब पुलिस का शिकंजा, कई शहरों में FIR दर्ज
ये तो ताजमहल बनाने जैसे कारीगर निकले...जिस कंपनी ने डिजाइन किया नवी मुंबई एयरपोर्ट
Navi Mumbai International Airport
ये तो ताजमहल बनाने जैसे कारीगर निकले...जिस कंपनी ने डिजाइन किया नवी मुंबई एयरपोर्ट
अगले साल तक 'नो-पावरकट' राज्य बन जाएगा पंजाब, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान
Punjab news in hindi
अगले साल तक 'नो-पावरकट' राज्य बन जाएगा पंजाब, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान
कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका, CM को BJP ने सुनाई खरी-खरी
jammu kashmir news
कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका, CM को BJP ने सुनाई खरी-खरी
ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
Indian Air Force News
ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
Court News in Hindi
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार
Nobel Prize
किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार