Bigg Boss Day 45 Full Update: पामिस्ट बनीं मालती, अभिषेक-अशनूर ने प्यार से बनाया लंच, बिग बॉस ने घरवारों को राशन के लिए दिया टास्क

Bigg Boss 19 Written Update 8 October: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. आए दिन घर में नए-नए ड्रामे देखने को मिल रहे हैं. आज बुधवार को शो की शुरुआत फरहाना और नीलम के खाना बनाने को लेकर विवाद से हुई. नीलम लगातार खाना बनाने से मना करती हैं. फरहाना, नीलम को सपोर्ट करने के लिए तान्या से भिड़ती हैं. दोनों के बीच काफी तू-तू-मैं-मैं होती है. अमाल नीलम को सपोर्ट करते हुए गौरव खन्ना को माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन गौरव माफी नहीं मांगते हैं और नीलम भी गौरव को माफी मांगने से मना करती हैं.

अशनूर और अभिषेक बनाते हैं लंच

वहीं अशनूर और अभिषेक फैसला करते है कि वह लंच बनाएंगे. अशनूर फरहाना को जाकर बताती हैं. फरहाना फिर नीलम को लंच के बदले लिविंग एरिया साफ करने के लिए बोलती हैं. इसके बाद तान्या, अमाल और जीशान से पराठा खाने के लिए पूछती हैं, दोनों ही मना कर देते हैं. जीशान अमाल से बोलते हैं कि वह तान्या से बात नहीं करेंगे. दूसरी तरफ फरहाना, नेहल और मालती संग तीन लोगों का ग्रुप बनाने की बात करती हैं. उधर अमाल और शहबाज, मालती को सुंदर बताते हुए जबरदस्त गॉसिप करते हैं.

मालती करती है रोटियां बनाने की बात

जिसके बाद फरहाना डस्टबिन साफ नहीं होने पर गुस्सा हो जाती है. वह डस्टबिन खाली करती हैं और टॉयलेट में घुस जाती है. दूसरी तरफ मालती किचन एरिया में जाती है और रोटी बनाने की बात करती हैं. नेहल आटा मारती है और मालती छोटी रोटियां बनाती हैं. मृदुल रोटियों सेकटे हुए जला देता हैं. गौरव रोटियां बेलने का तरीका बताते हैं, लेकिन मालती उन्हें बोलने से मना कर देती है. फिर नेहल रोटियां बनाना सिखाती हैं.

बिग बॉस घरवालों को देगा राशन के लिए टास्क

वहीं कुनिका सदानंद, नेहल को चावल बनाने के तरीके को लेकर बोलती हैं. तान्या, कुनिका से अमाल के लिए पराठा मांगती है और कुनिका मना कर देती हैं. जिसके बाद बिग बॉस घरवालों को राशन के लिए टास्क देते हैं. इसमें मालती और तान्या के सेशन रखते हैं. इस बीच बाकी सभी को एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा. वह फिगर बनाने के लिए कहते हैं. इसके लिए बिग बॉस 1 मिनट का टाइम देते हैं. फरहाना इस फिगर को चेक करके बताएंगी कि यह ठीक बना है या नहीं.

घरवालों को मिला 80 परसेंट राशन

इसके बाद तान्या मित्तल, अभिषेक, प्रणित और गौरव को मोटिवेशनल स्पीच मिलती है. फिर मालती और अमाल को मोटिवेट करती हैं. इसी बीच शहबाज उनका मजाक उड़ाते हैं. बिग बॉस बताते हैं कि घरवालों ने 80 परसेंट राशन कमाया है. राशन आता है तो अभिषेक एक पैकेट में गुड़ निकालकर खाते हैं और नेहल नोटिस करती हैं और इस पर आपत्ति जताती है. फरहाना, नेहल, अमाल, कुनिका, अभिषेक के इस व्यवहार पर आपत्ति जताते हैं. फिर एक साइड में बैठकर अभिषेक, अशनूर की हाथ की रेखाएं देखते हुए मजाक उड़ाते हैं.

46वें दिन शुरुआत

वहीं 46वें दिन की शुरुआत ‘व्हाइट इज योर मोबाइल नंबर’ गाने से होती है. मालती अमाल से बात करने की कोशिश करती हैं. अमाल बेड पर लेटे होते हैं फिर मालती जीशान के पास जाकर अगले हफ्ते के कैप्टन बनने वाले कंटेस्टेंट्स के बारे में चर्चा करने लगती हैं. फिर कुनिका, मालती को किचन में रहने के लिए बोलती है. अभिषेक और अशनूर किचन की तरफ जाते हैं. किचन में काम करने से पहले अभिषेक की आरती होती है. कुनिका, अभिषेक और अशनूर के साथ किचन में नाचती हैं.