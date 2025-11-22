Advertisement
‘फैमिली वीक’ में मालती चहर के क्रिकेटर भाई दीपक चहर की एंट्री, गार्डन में सो रही बहन को दिया सरप्राइज, बोले- ‘सबसे तुम्हारी बातें करते हैं...’

Bigg Boss 19: जैसे-जैसे ‘बिग बॉस 19’ फिनाले के करीब पहुंचा जा रहा है काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है. इस समय बिग बॉस के घर में ‘फैमिली वीक’ चल रहा है. जहां घर में बचे हुए कंटेस्टेंट्स के घरवाले उनसे मिलने पहुंच रहे हैं. इसी बीच मालती चहर के भाई दीपक चहर की एंट्री ने भी घर का माहौल इमोशनल और मजेदार बना दिया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 22, 2025, 07:10 AM IST
‘फैमिली वीक’ में मालती चहर के क्रिकेटर भाई दीपक चहर की एंट्री
‘फैमिली वीक’ में मालती चहर के क्रिकेटर भाई दीपक चहर की एंट्री

Bigg Boss 19 Family Week Highlights: ‘बिग बॉस 19’ के फिनाले में बस कुछ ही दिन बाकी हैं. वहीं, ‘फैमिली वीक’ ने घर का माहौल और दिलचस्प बना दिया. जहां घर में बचे हुए कंटेस्टेंट्स के घरवाले उनसे मिलने पहुंच रहे हैं. इसी बीच मालती चहर के भाई और क्रिकेटर दीपक चहर की एंट्री ने सभी को चौंका दिया. शो के नए प्रोमो में उनके आने का तरीका और मालती के साथ उनकी मस्ती फैंस का दिल जीत लिया. दीपक ने जैसे ही घर में कदम रखा माहौल लाइट और मजेदार हो गया. 

उन्होंने बताया कि बाहर लोग उनसे मिलकर अब कहते हैं कि वे मालती को बिग बॉस में देख रहे हैं, जिससे उन्हें अलग ही खुशी मिलती है. जारी प्रोमो में दीपक चहर डाइनिंग टेबल के पास बैठे घरवालों से बातें कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अब जब वे बाहर जाते हैं तो लोग उनसे ज्यादा मालती के बारे में बात करते हैं. उन्होंने एक छोटी सी घटना बताते हुए कहा कि हाल ही में एक छोटी बच्ची उनके पास आई और बोली कि क्या वे मालती चहर के भाई हैं. दीपक ने कहा कि ये सुनकर उन्हें बेहद गर्व महसूस हुआ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

‘फैमिली वीक’ में मालती चहर के भाई दीपर चहर की एंट्री 

क्योंकि पहले लोग मालती को ‘दीपक की बहन’ के नाम से जानते थे. जब दीपक ये बात बता रहे थे, तो घरवाले तालियां बजाते दिखे और माहौल इमोशनल हो गया. मालती भी इस दौरान बेहद खुश नजर आईं. मेकर्स ने प्रोमो शेयर करते हुए लिखा है कि मालती के भाई को अपनी बहन पर इस बात का गर्व है कि वो शो में अच्छा खेल रही है. ‘फैमिली वीक’ का ये हिस्सा दर्शकों को भी काफी पसंद आ रहा है. हर साल ‘फैमिली वीक’ घरवालों के लिए एक बड़ा मोरल सपोर्ट होता है और इस बार मालती के लिए ये पल खास हो गया. 

5 महीने से जारी विरासत की जंग, अब प्रिया सचदेव के 6 साल के बेटे ने भी मारी एंट्री, बोले- ‘बस अनुमान लगा रहे...’

अचानक बहन मालती को दिया सरप्राइज

इससे पहले एक और प्रोमो आया था, जिसमें दिखा कि मालती गार्डन एरिया में सो रही थीं और तभी दीपक अचानक पीछे से आए और उन्हें जगाया. मालती ने जैसे ही मुड़कर देखा वो हैरान रह गईं और तुरंत भाई को गले लगा लिया. बिग बॉस ने भी खास अंदाज में दीपक का वेलकम किया. दोनों के रीयूनियन के इस खास पल ने को भी काफी इमोशनल कर दिया. मालती ने भी कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि परिवार से कोई इस तरह सरप्राइज देगा. घर में एंट्री लेने के बाद दीपक चहर ने मालती को मजाक करते हुए खूब चिढ़ाया भी. 

बेहद खास होता है शो का ‘फैमिली वीक’ 

उन्होंने हंसते हुए बताया कि मालती ने आज तक उनके लिए कभी खाना नहीं बनाया. उन्होंने मजाक में कहा कि इस बार बिग बॉस के घर में आने का उनका असली मकसद ही ये है कि वो मालती से अपने लिए खाना बनवा सके. इस बात पर घर वाले भी हंस पड़े. दीपक की इस मस्ती ने माहौल को लाइट कर दिया और फैंस ने भी सोशल मीडिया पर इस क्लिप को काफी पसंद किया. दीपक चहर के अलावा ‘फैमिली वीक’ में और भी गेस्ट घर में आने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, तान्या मित्तल के भाई और शहबाज बडे़शा के पिता भी शो में दिखाई देंगे. 

