तान्या मित्तल के दिल में थीं अमाल मलिक के लिए फीलिंग्स? नीलम गिरी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘ कई बार हद से ज्यादा...’

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ को करीब 84 दिन यानी 12 हफ्ते पूरे हो चुके हैं. अब शो धीरे-धीरे फिनाले की और बढ़ता जा रहा है. जब शो की शुरुआत हुई थी तो तब घर में एक साथ 16 कंटेस्टेंट्स ने एंट्री ली थी, लेकिन अब घर में सिर्फ 9 कंटेस्टेंट्स ही बचे हैं. इसी बीच शो से नीलम गिरी भी बाहर हो चुकी हैं, जिन्होंने तान्या और अमाल को लेकर बड़ा खुलासा किया.
Bigg Boss 19 Neelam Giri Eviction: 24 अगस्त को शुरू हुए सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ को टीवी और ओटीटी पर करीब 84 दिन यानी 12 हफ्ते हो चुके हैं. अब शो फिनाले की और बढ़ रहा है, जिसमें सिर्फ 22 दिन बाकी हैं. शो की शुरुआत 16 कंटेस्टेंट्स के साथ हुई थी, जिसके बाद अब घर में सिर्फ 9 लोग बचे हैं, जिनमें से शो के आखिर तक कई और कंटेस्टेंट्स बेघर होने हैं. इसी बीच शो से नीलम गिरी भी बाहर हो चुकी हैं, जिन्होंने तान्या और अमाल को लेकर बड़ा खुलासा किया.
‘बिग बॉस 19’ के ‘वीकेंड का वार’ काफी चौंकाने वाला रहा, क्योंकि डबल एविक्शन में नीलम गिरी और अभिषेक बजाज दोनों को घर से बाहर कर दिया गया. सलमान खान के रियलिटी शो में अचानक हुए इस फैसले ने दर्शकों को भी हैरान कर दिया. घर से बेघर होने के बाद नीलम ने कई इंटरव्यू दिए और तान्या मित्तल के साथ अपनी बॉन्डिंग पर खुलकर बात की. तान्या इस सीजन की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक बन चुकी हैं. इसलिए उनके रिश्तों और बाकी चीजों पर हमेशा चर्चा होती रहती है.
नीलम गिरी ने घर बाहर आते ही किए खुलासे
इसी बातचीत के दौरान जब नीलम से पूछा गया कि क्या तान्या को अमाल मलिक के लिए कोई खास फीलिंग्स थीं? क्योंकि शो में दोनों की केमिस्ट्री भी काफी चर्चाओं में रही. तो इस पर नीलम ने कहा कि अमाल बहुत अच्छे और शांत स्वभाव के इंसान हैं. उनका कहना था कि तान्या ने कभी खुलकर ये नहीं बताया कि वो अमाल के बारे में क्या महसूस करती है. बस वो जैसी है, वैसी ही केयरिंग रहती है और कई बार हद से ज्यादा भी चली जाती है. नीलम ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तान्या नहीं मानी.
तान्या के दिल में नहीं है कोई फीलिंग्स
नीलम का मानना है कि तान्या ने अमाल के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं रखीं. वे अमाल को बस एक मजबूत इंसान और कंटेस्टेंट की तरह देखती थी और उनकी इज्जत करती थी. नीलम की मानें तो तान्या हर किसी के लिए ज्यादा केयरिंग हो जाती है और इसी वजह से लोग उनके रिश्तों पर अलग-अलग कहानियां बना लेते हैं. नीलम ने कहा कि उन्होंने अमाल के साथ कभी किसी तरह की गलतफहमी नहीं रखी और तान्या को भी सिर्फ एक सम्मान की नजर से देखना चाहिए, जैसा वो करती आ रही है.
लोग क्या कहते हैं नीलम को नहीं पड़ा फर्क
तान्या के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात करते हुए नीलम ने कहा कि तान्या की दोस्ती ने उनके खेल को नुकसान नहीं पहुंचाया. वो तान्या को एक सच्ची दोस्त मानती हैं. घर के अंदर अक्सर लोग किसी भी मजबूत दोस्ती को गलत तरीके से देखते हैं और उसे साइडकिक या डरपोक कहकर टैग करने लगते हैं. नीलम ने कहा कि उन्हें ऐसे कमेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो बस इंसानियत के नाते दूसरों का ध्यान रखती थीं. इसलिए किसी भी तरह की बातचीत या रिश्ते को लेकर उनके मन में कोई शिकायत नहीं है.
तान्या को अच्छी दोस्त मानती हैं नीलम
नीलम ने आगे बात करते हुए कहा कि तान्या चाहे जितना भी अपने पैसे या लाइफस्टाइल की बातें करती हो, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वे सिर्फ अपनी दोस्ती को इंपोर्टेंस देती हैं. उनका कहना है कि अगर तान्या के पास सच में इतनी दौलत है, तो ये उसके लिए अच्छी बात है. नीलम ने बताया कि वो लोगों की तुलना उनके पैसे से नहीं, बल्कि उनके बिहेवियर से करती हैं. यही वजह है कि उन्होंने तान्या से कभी दूरी नहीं बनाई. नीलम ने कहा कि वे तान्या को एक अच्छी दोस्त मानती हैं और बाकी चीजें उनके लिए मायने नहीं रखतीं.
