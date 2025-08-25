Bigg Boss 19 Written Update: बिग बॉस घर में पहले दिन कौन हुआ एलिमिनेट? वोट आउट ट्विस्ट ने घरवालों को चौंकाया
Bigg Boss 19 Written Update: बिग बॉस घर में पहले दिन कौन हुआ एलिमिनेट? वोट आउट ट्विस्ट ने घरवालों को चौंकाया

Bigg Boss 19 Episode 1 Written Update: 'बिग बॉस 19' की शुरूआत हो चुकी है. सोमवार को पहले एपिसोड में ही घरवालों को मजेदार टास्क दिया गया, जिसके बाद एलिमिनेशन होने जा रहा हैं. जानिए आज के एपिसोड में किस किसके बीच बहस छिड़ी. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 25, 2025, 10:56 PM IST
बिग बॉस 19 का पहला दिन
बिग बॉस 19 का पहला दिन

Bigg Boss 19 Episode 1 Written Update: सलमान खान का मोस्ट फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' की शुरुआत हो चुकी है. 24 अगस्त को प्रीमियर के बाद घर में आज सभी 16 कंटेस्टेंट का बिग बॉस घर में पहला दिन था. पहले ही दिन सभी घरवालों के बीच काफी गरमा-गर्मी देखने को मिली. जिसे देखने के बाद ये तो साफ हो गया कि आने वाले हफ्तों में नॉन-स्टॉप ड्रामा देखने को मिलेगा जो आपका जबरदस्त मनोरंजन करेगा. बिग बॉस घर के बेडरूम में सिर्फ 15 बेड हैं और सोने वाले लोग 16 है. जिसके वजह से उन सबको मिलकर एक कंटेस्टेंट को बेडरूम से बाहर निकलना पड़ेगा.

कौन-कौन हैं बिग बॉस 19 का हिस्सा?
बिग बॉस 19 शो में 16 कंटेस्टेंट का धमाकेदार स्वागत हुआ. जिसमें अवेज दरबार, अशनूर कौर, नगमा मिराजकर, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, नतालिया जान सजेक, गौरव खन्ना, बसीर अली, प्रणित मोरे, अभिषेक बजाज, नेहल चुडासमा, कुनिका सदानंद, फरहाना भट्ट और जीशान कादरी है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कंटेस्टेंट के बीच होती है पहली वोटिंग 
पहले दिन बिग बॉस घर के बेडरूम में जगह बनाने के लिए वोटिंग होती है. जिसमें 6 घरवाले मृदुल तिवारी को वोट करते हैं. लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब मृदुल भी खुद को बैडरूम से बाहर करने के लिए वोट कर देते हैं. इस दौरान मृदुल को बसीर अली और जीशान कादरी ने समझाया कि वो शो में महान बनने या बलिदान देने के लिए नहीं आए हैं. अंत में ये फैसला होता है कि मृदुल को बेडरूम में जगह नहीं मिलती है. जिसके बाद बिग बॉस घरवालों को शो में अपना पहला फैसला सुनाने के लिए बधाई देते हैं.

अमल मलिक ने बताया कि वो बिग बॉस में क्यों आए?
डिनर टेबल पर अमल ने बताया कि जिंदगी में बहुत सारी गलतफहमी हो गई थी और इस वक्त वो खाली थे. इसलिए उन्होंने बिग बॉस शो में आने के लिए हां बोल दी. अमल ने रात को सोने से पहले थेरेपी ली. इस दौरान उन्होंने बताया कि उनका गला चोक हो जाता है. जिसके वजह से वो सांस नहीं ले पाते हैं. रात में कई घर वाले अमल के खर्राटे से परेशान भी हो गए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कुनिका-फरहाना में छिड़ी बहस
अगले दिन घर में सबसे पहले कुनिका सदानंद उठती हैं और किचन में जाकर खुद ही खाना बनाने की जिम्मेदारी ले लेती हैं. नाश्ता बनाने के दौरान किचन में उनकी फरहाना भट्ट से झड़प हो जाती है. फरहाना भट्ट सुबह किचन में आए और अंडा बनाना. इस दौरान उन्होंने किचन में गंदगी फैला दी, जिस पर कुनिका नाराज हो गई. जिसके चलते दोनों में कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है. 

अशनूर को तान्या से है दिक्कत!
टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर ने जीशान से कहा कि तान्या पहले तारीफ कर रही थी फिर बाद में उन्हें देखकर चिढ़ गई. क्योंकि उनकी मां टीवी पर अशनूर को देखकर बोलती थीं कि इनके जैसा बनो. जिसके बाद जीशान ने भी तान्या को बोला कि वो उन्हे बोल रही थी कि छोटे शहर से है, किसी से ज्यादा मिले जुले नहीं. वो दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहर में गए नहीं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किसका हुआ पहला एलिमिनेशन?
बिग बॉस घर में असेंबली रूम की झलक दिखाई गई. असेंबली रूम खुलते ही घर वालों को एक बड़ा फैसला लेने का मौका मिला. बिग बॉस ने घरवालों से पूछा कौन है जो घरवाला नहीं लगता है. किसी एक को बेघर करने के लिए कंटेस्टेंट्स को एक नाम लेना हैं, जिसे आप एलिमिनेट करना चाहते हैं. सबसे ज्यादा वोट मिलने के वजह से फरहाना भट्ट पहले दिन एलिमिनेट हो जाती हैं. 

;