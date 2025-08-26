Bigg Boss 19 Written Update: खाने को लेकर शुरू हुई लड़ाई, चिकन को लेकर कटा बवाल, नॉमिनेशन टास्क ने मचाई अफरा-तफरी

Bigg Boss 19 Day 2 Update: बिग बॉस 19 को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. इस शो की शुरुआत पहले ही दिन धमाकेदार और ड्रामा से हुई और यकीन मानिए, दूसरा दिन भी कुछ कम नहीं रहा. घरवालों की सरकार थीम के साथ जिसमें कंटेस्टेंट्स को फैसले लेने का अधिकार दिया गया था, घर शुरू से ही एक राजनीतिक के मैदान में बदल गया. धमाकेदार खुलासों से लेकर पहले नॉमिनेशन तक बिग बॉस के घर के अंदर दूसरे दिन क्या-क्या हुआ चलिए आपको बताते हैं-

खाने को लेकर शुरू हुई लड़ाई

दिन की शुरुआत नेहल और अभिषेक के बीच खाने को लेकर तीखी बहस से हुई. अभी तो सिर्फ दूसरा दिन है और खाने को लेकर लड़ाई शुरू हो चुकी है. बात सिर्फ चिकन की थी और नेहल पहले तो चीखी-चिल्लाई और फिर रो पड़ीं. सीक्रेट रूम में समय बिता रही फरहाना ने इस ड्रामे का खूब आनंद लिया. घरवालों ने फरहाना के वापस आने पर एक पोल भी किया और ज्यादातर घरवालों को यकीन था कि उनके 'किरदार' को एक और मौका जरूर मिलेगा.

नॉमिनेशन टास्क की बात करें तो ज्यादातर घरवालों ने तान्या को बनावटी और नीलम को कम बातचीत करने के लिए निशाने पर लिया. इसके अलावा नतालिया, अभिषेक, गौरव और जीशान जैसे नाम भी निशाने पर थे. फरहाना को नॉमिनेशन के पीछे के सभी नतीजों को परखने का काम सौंपा गया था और अपने व्यक्तित्व के अनुसार उन्होंने दी गई भूमिका के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश की.

Add Zee News as a Preferred Source

नॉमिनेशन टास्क ने मचाई अफरा-तफरी

जैसा कि उम्मीद थी, नॉमिनेशन टास्क ने कई लोगों की आंखों में आंसू ला दिए और कईयों के चेहरों पर सवालिया निशान छोड़ दिया, तान्या अपने 'दोस्तों' प्रणित और मृदुल द्वारा नॉमिनेट किए जाने पर रो पड़ीं. अवेज इस पूरे ड्रामे से पूरी तरह अभिभूत थे और गौरव अपने नॉमिनेशन के पीछे के सभी कारणों से नाराज थे. अमाल मलिक को भी आज रात अपनी प्रसिद्धि पर थोड़ा गर्व हुआ क्योंकि उन्होंने उन घरवालों को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर कोई उन पर हमला करेगा, तो वह उनके स्टारडम और फैन बेस से 'बर्बाद' हो जाएगा.

बता दें कि घर में दूसरे दिन नॉमिनेशन की प्रक्रिया में भी खूब हंगामा हुआ. इस दौरान सबसे ज्यादा बार तान्या मित्तल को नॉमिनेट किया गया. फरहाना भट्ट से बिग बॉस ने पूछा कि जो लोग नॉमिनेट करते हुए जिनका नाम ले रहे है. अब तीसरे दिन देखना होगा कि क्या-क्या हंगामा होगा.