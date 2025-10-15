Advertisement
Hindi Newsटीवी

Bigg Boss 19 Update: राशन टास्क में मचा बवाल, मालती-नेहल में हुई लड़ाई! घर में हुआ जबरदस्त ड्रामा

Bigg Boss 19 Written Update 15 October: सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में आए दिन जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. बिग बॉस ने घरवालों को राशन टास्क दिया. जिसे पूरे घर में बवाल मचा दिया. चलिए आपको बताते हैं आज क्या-क्या हुआ- 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 15, 2025, 11:26 PM IST
बिग बॉस 19 अपडेट
Bigg Boss 19 Written Update 15 October: ‘बिग बॉस 19’ के 51वें दिन की शुरुआत एक बार फिर से राशन टास्क से होती है. इस बार भी घर के सदस्यों को टेडी बियर टास्क के जरिए राशन बचाना था. शुरुआत में मालती चहर टेडी को संभालती हैं, लेकिन उनके बाद जिम्मेदारी आती है अशनूर कौर पर. अशनूर टेडी बियर को सहेजते हुए गलती से छू लेती हैं, जिससे उनका चालान कटता है. वह मज़ाक में टेडी को लिपस्टिक लगाती हैं, जिस पर अभिषेक मज़ेदार टिप्पणी करता है. इसके बाद बिग बॉस घोषणा करते हैं कि अब टेडी की देखरेख तान्या करेंगी. 

तान्या टेडी को प्यार से संभालेंगी
तान्या टेडी को अपने 'इमेजिनरी हसबैंड' से तुलना करते हुए कहती हैं कि वह इसे पूरे प्यार से संभालेंगी. वह मालती से अपनी हथेलियों की रेखाएं दिखाकर उनसे अच्छा बोलने के लिए कहती हैं. लेकिन तान्या भी गलती से टेडी को टेबल से टच कर देती हैं, और उनका चालान भी कट जाता है. जब टास्क खत्म होता है, तो बिग बॉस बताते हैं कि कुनिका, तान्या और मालती की गलतियों के कारण कई राशन आइटम्स कट गए हैं. कुनिका के चालान से 3 सामान, तान्या की वजह से 3, और मालती के तीन चालानों से कुल 11 आइटम्स घरवालों के राशन से हटा दिए जाते हैं. जिनमें चिकन, फिश और सोयाबीन बड़ी जैसे जरूरी आइटम शामिल थे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मालती माफी मांगती हैं
इस फैसले के बाद नेहल और बाकी कंटेस्टेंट्स मालती को सुनाते हैं. मालती माफी मांगती हैं, लेकिन नेहल उनकी सॉरी से संतुष्ट नहीं होती. बात यहीं खत्म नहीं होती, थोड़ी देर बाद सूजी के हलवे को लेकर भी घर में विवाद छिड़ जाता है. तान्या हलवा बनाने लगती हैं, लेकिन कुनिका उन्हें रोक देती हैं. वह कहती हैं कि हलवा नहीं, बल्कि सुबह उपमा बनेगा. नेहल चाहती हैं कि तान्या सभी के लिए बनाए, लेकिन तान्या मना कर देती हैं. इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस होती है.

झगड़ा मालती और नेहल के बीच पहुंच जाता 
थोड़ी देर बाद झगड़ा मालती और नेहल के बीच पहुंच जाता है. दोनों एक-दूसरे के लेवल और एटिट्यूड पर कमेंट करती हैं. माहौल और बिगड़ता है जब कुनिका खुद हलवा बनाती हैं और बाकी सदस्य उनके साथ जुड़ जाते हैं. झगड़े के बाद नेहल, अमाल से बात करती हैं और कहती हैं कि मालती हमेशा घर में अनावश्यक ड्रामा करती हैं. रात के समय मालती और अशनूर के बीच बातचीत होती है, जिसमें मालती कहती हैं कि नेहल जानबूझकर छोटी ड्रेसेस पहनती हैं ताकि कैमरे पर ध्यान जाए. वह कहती हैं कि नेहल हर सुबह उठते ही मेकअप करती है और बशीर के साथ प्लानिंग करके शो में आई है. हालांकि कुछ समय बाद दोनों का झगड़ा शांत हो जाता है और वे एक-दूसरे को नॉमिनेट न करने का फैसला करती हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day 52: नए दिन की नई शुरुआत, फिर बढ़ते विवाद 
52वें दिन की शुरुआत फिल्म ‘राजा’ के गाने ‘अखियां मिलाऊं’ से होती है. सुबह-सुबह माहौल हल्का होता है, लेकिन जल्द ही फिर तनातनी शुरू हो जाती है. बशीर और नेहल, मालती को लेकर बातें करते हैं और कहते हैं कि मालती को अपने व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए. इसी बीच, तान्या की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए नेहल चाहती हैं कि कोई और ब्रेकफास्ट बनाए. कुनिका सुझाव देती हैं कि नीलम खाना बनाएंगी. नीलम पहले गुस्से में इनकार करती हैं, लेकिन नेहल के बार-बार कहने पर मान जाती हैं. थोड़ी देर बाद मालती और तान्या में सुलह हो जाती है. मालती, तान्या से उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करती हैं. तान्या कहती हैं कि उन्हें एक अच्छा लड़का चाहिए. मालती मज़ाक में कहती हैं कि उस लड़के को तुम्हारी “सेवा” करनी पड़ेगी. तान्या हंसते हुए कहती हैं कि तब तो उसे हाथ-पैर भी दबाने होंगे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दूसरी तरफ, अमाल और बशीर, फरहाना के बर्ताव को लेकर चर्चा करते हैं. बशीर का कहना है कि फरहाना कभी-कभी बहुत मैच्योर लगती है, तो कभी अचानक बचकानी हरकतें करने लगती हैं. फिर मालती चहर और फरहाना भट्ट अपने पुराने झगड़े पर आमने-सामने होती हैं. दोनों एक-दूसरे पर शुरुआत करने का आरोप लगाती हैं और बात ऊंची आवाज़ तक पहुंच जाती है. गुस्से में मालती वहां से चली जाती हैं. फरहाना फिर नेहल से बात करती हैं और कहती हैं कि मालती बिल्कुल तान्या की “मेल वर्जन” हैं — दोनों को ध्यान आकर्षित करने की आदत है.

कुछ देर बाद फरहाना, मालती और नीलम के बीच बातचीत होती है, लेकिन तीनों किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते. माहौल फिर गरम हो जाता है जब मालती, फरहाना के करियर को लेकर तंज कसती हैं. नेहल एक बार फिर मालती से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बातचीत झगड़े में बदल जाती है. कुल मिलाकर, बिग बॉस 19 का यह एपिसोड ड्रामा, गुस्सा और रिश्तों के बदलते समीकरणों से भरा रहा. राशन टास्क से शुरू हुई बहसें हलवा और कपड़ों तक पहुंच गईं, और घर का माहौल एक बार फिर पूरी तरह बिगड़ गया.

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

Bigg Boss 19

