'वो सबसे गंदा खेल खेल रहा...' बाहर आते ही अमाल मलिक पर भड़कीं नगमा, बोलीं- बिल्कुल भी अच्छा नहीं

Bigg Boss 19: नतालिया के अलावा 'बिग बॉस' के घर से नगमा मिराजकर बेघर हो गई हैं घर में नगमा के बॉयफ्रेंड आवेज दरबार अभी भी हैं. ऐसे में घर से बाहर आते ही नगमा ने घरवालों को लेकर कई खुलासे किए. नगमा ने अमाल मलिक के लगाए आरोपों पर खुलकर बात की. साथ ही कहा कि वो सबसे गंदा खेल खेल रहे हैं.

अमाल पर निकाली भड़ास

नगमा ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा- 'मुझे लगता है कि अमाल ने सबसे ज्यादा निराश किया. हमने उनका सपोर्ट किया. फिर उन्होंने ऐसी बाते कहीं जो मुझे पसंद नहीं आईं. वो शुरुआत में हमारे साथ बहुत मीठे थे. लेकिन बाद में उन्होंने ऐसे कमेंट्स किए जिससे मैं हर्ट हुई और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे.'

पीठ पीछे करते थे गॉसिप

'वो घर में बसीर अली और जीशान कादरी के साथ घर में गॉसिप करते थे. जो उन्हें बाहर निकलने के बाद पता चला. बिग बॉस के घर में रहने के दौरान उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था. घर के सदस्यों के अनुसार, अमाल को पहले नगमा और आवेज समेत अन्य कंटेस्टेंट्स से तगड़ा सपोर्ट मिला था. लेकिन उनके फैसलों ने दरार पैदा करना शुरू कर दिया.'

शादी की तैयारियां कर रहीं नगमा

'बिग बॉस' के घर में आवेज ने नगमा को प्रपोज किया था और शादी की बात कही थी. ऐसे में नगमा ने कहा कि वो आवेज के साथ शादी की तैयारियां शुरू करने वाली है. घरवालों की बात करें तो इस वक्त घर में गौरव खन्ना, प्रवीण मोरे, कुनिका सदानंद, नीलम गिरी, नेहल, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, आवेज दरबार,जीशान कादरी, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर के अलावा शहबाज हैं. हाल ही में, आया 'वीकेंड का वार' सलमान खान की जगह फराह खान और 'जॉली एलएलबी 3' के स्टार्स अक्षय कुमार और अरशद वारसी ने होस्ट किया था. जिसमें फराह ने कुनिका को खूब खरी खोटी सुनाई थी.