क्या टूटने के कगार पर है 'बिग बॉस 19' की ये पॉपुलर जोड़ी? आवेज के बर्थडे से गायब रहीं नगमा, फिर किया क्रिप्टिक पोस्ट

Awez-Nagma Breakup Rumors: 'बिग बॉस 19' के एक्स कंटेस्टेंट आवेज दरबार और नगमा शो में आने से पहले ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. यहां तक कि शो में इन दोनों ने बाहर निकलने के बाद जल्द निकाह करने का ऐलान भी किया था. लेकिन, कुछ दिनों से इन दोनों के रिश्ते में खटास की खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं. जिसकी वजह आवेज के बर्थडे में नगमा का मौजूद ना रहना. आवेज का क्रिप्टिक पोस्ट करना और उसके बाद नगमा का भी क्रिप्टिक पोस्ट करना है. इन सभी चीजों को कनेक्ट करके लोग ब्रेकअप की खबरों की तरफ हिंट के रूप में देख रहे हैं.

आवेज की बर्थडे पार्टी से गायब नगमा

दरअसल, आवेज दरबार का बर्थडे 16 मार्च को था. जिसे लेकर आवेज ने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट लिखा था- 'लगता था कि बर्थडे अकेले होगा.' पर, आवेज के दोस्तों ने उनके बर्थडे को शानदार बना दिया. लेकिन, इस बर्थडे पार्टी में आवेज की गर्लफ्रेंड नगमा शामिल नहीं हुई थीं. जिसके बाद आवेज ने लिखा था कि किसी कारणवश जो लोग पार्टी में शामिल नहीं हो पाए. उन लोगों से जल्द मुलाकात होगी. इस दौरान नगमा ने इंस्टाग्राम पर क्रिप्टिक पोस्ट लिखा जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.'

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नगमा का क्रिप्टिक पोस्ट

नगमा ने क्रिप्टिक पोस्ट तो लिखा लेकिन खुलेतौर पर कुछ भी नहीं कहा. बावजूद इसके लोग इसे इन दोनों के ब्रेकअप से लिंकअप कर रहे हैं. नगमा ने लिखा था- 'वो बुरी नहीं है. बस थोड़ी अलग हैं. कभी अचानक एनर्जेटिक हो जाती हैं. हमेशा भूखी रहती हैं और उनका दिमाग भी थोड़ा अजीब तरीके से काम करता है.' आवेज और नगमा के इस पोस्ट से फैंस के बीच खलबली मच गई है. किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर दोनों ऐसा पोस्ट क्यों कर रहे हैं क्या सब कुछ ठीक है दोनों के बीच.

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ब्रेकअप की खबरें तेज

नगमा और आवेज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. दोनों साथ में कई वीडियो बनाते हैं जो लोगों को खूब पसंद आते हैं. खास बात है कि 'बिग बॉस 19' के दौरान अरमान ने आवेज पर आरोप लगाया था कि वो नगमा से रिश्ते में रहते हुए भी अन्य लड़कियों को मैसेज करते हैं और उनके साथ फ्लर्ट करते हैं. अरमान के इस बयान को लेकर शो में अरमान और आवेज के बीच खूब झगड़ा हुआ था