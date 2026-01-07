Advertisement
trendingNow13066852
Hindi Newsटीवीमम्मी रो रही थी... Bigg Boss के खेल से अभी तक बाहर नहीं आईं तान्या मित्तल, दुबई पहुंचे ही गौरव पर लगाया इल्जाम

'मम्मी रो रही थी...' Bigg Boss के खेल से अभी तक बाहर नहीं आईं तान्या मित्तल, दुबई पहुंचे ही गौरव पर लगाया इल्जाम

दुबई पहुंचने के बाद भी तान्या मित्तल का रोना बंद नहीं हुआ. इवेंट में तान्या ने शो में हुई बातों को लेकर गौरव खन्ना पर तंज किया. जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 07, 2026, 06:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तान्या मित्तल और गौरव खन्ना
तान्या मित्तल और गौरव खन्ना

Tanya Mittal on Gaurav Khanna: 'बिग बॉस 19' भले ही खत्म हुए एक महीना हो चुका है. लेकिन,तान्या मित्तल के दिमाग से शो में हुई बातें निकलने का नाम नहीं ले रहीं. 'बिग बॉस' की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए डैनड्यूब प्रॉपर्टीज ने शो के अंदर ही घरवालों को दुबई आने का मौका दिया था. जिसके बाद सारे कंटेस्टेंट्स दुबई पहुंचे और वहां पर जमकर एन्जॉय किया. इस दौरान शो की सबसे फेंकू कटेंस्टेंट का टैग लेने वाली तान्या मित्तल जैसे ही स्टेज पर आईं,तो गौरव खन्ना को देखते ही अपनी भड़ास निकालने लगीं. तान्या का ये भड़ास वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो कहती दिखीं कि उनकी वजह मां की आंख में आंसू आए. 

मां रोने लगीं

दुबई में हुई इस सक्सेस बैश का इनसाइड वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.जिसमें तान्या मित्तल गौरव खन्ना से शिकायत करती दिखीं. तान्या कह रही हैं- 'विनर सर ने कहा था कि ये अपनी मम्मी को इसलिए नहीं दिखा रही ह क्योंकि मम्मी स्क्रिप्ट भूल जाएंगी. तो जब मेरी मां हमारी फैमिली मीटिंग में आईं तो एक रात पहले बोलीं मुझे बेटा स्क्रिप्ट देदे मुझे कही मैं स्क्रिप्ट भूल ना जाऊं.क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि तू अपनी मां को छिपा रही हैं.मां रोने लगीं.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IWMBuzz (@iwmbuzz)

दो गुटों में बंटे लोग

तान्या मित्तल का ये वीडियो मिनटों में वायरल हो गया.जिसके बाद इंटरनेट दो भागों में डिवाइड हो गया. कोई तान्या से विक्टिम कार्ड ना खेलने को कह रहा है तो कोई उनकी इस बात को स्ट्रॉग स्टैंड के तौर पर देखा रहा है. एक यूजर ने लिखा- 'बस करो यार बिग बॉस खत्म हो गया है.' दूसरे ने लिखा- 'तान्या ने धो डाला विनर को.'तीसरे ने लिखा- 'तान्या एक अच्छी एक्टर है.' चौथे ने लिखा- 'तान्या किसी स्कूल गर्ल की तरह बिहेव कर रही है. जीरो मेच्योरिटी अब बड़े हो जाओ.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IWMBuzz (@iwmbuzz)

डिलीवरी के 20 दिन बाद काम पर लौटीं कॉमेडियन भारती सिंह, बेटी न होने पर कही ये बात, पैप्स बोले- 'काजू आ गया अब किशमिश भी आएगी?'

ये सितारे पहुंचे थे दुबई

दुबई में हुई इस पार्टी में गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, प्रणीत मोरे, नगमा, आवेद दरबार, अशनूर कौर, अभिषेक बनर्जी, नेहल, कुनिका, तान्या मित्तल, अमाल मलिका और फरहाना भट्ट शामिल हुए थे. इस पार्टी में इन सभी एक्स कंटेस्टेंट्स ने खूब मस्ती की. जिसके इनसाइड वीडियो फैंस को खूब पसंद आ रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Tanya MittalGaurav Khanna

Trending news

घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
Kashmir news
घाटी में साइबर धोखाधड़ी से आतंकियों को मिल रही फंडिंग, CIK ने 22 जगहों पर मारा छापा
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
Maharashtra politics
BJP की B नहीं अब A टीम बनी AIMIM, महाराष्ट्र की सियासत में कैसे आया 360 डिग्री टर्न
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
Karnataka Goverment
'पुलिस ने पीटा, फाड़े कपड़े', BJP महिला कार्यकर्ता से मारपीट पर क्या बोला परिवार?
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis Warning
कांग्रेस या AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं, बोले- देवेंद्र फडणवीस
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
#Rahul Gandhi
पीएम मोदी ने ट्रंप की ‘जी-हजूरी’ की, 1971 में इंदिरा नहीं झुकी थीं: राहुल गांधी
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
sudhanshu trivedi
सोमनाथ मंदिर को लेकर गरमाई सियासत, नेहरू पर क्यों बरसे BJP नेता? याद दिलाया 1951
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
Ram Kadam
उनका असर खत्म हो गया... ओवैसी पर बरसे BJP विधायक, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
actor prakash raj
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
Drug
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
Kerala News
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया