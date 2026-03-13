गुंडों के बीच फंसीं 'बिग बॉस 19' एक्स कंटेस्टेंट तान्या मित्तल, 'छोटा डॉन' ने आकर बचाई जान, मजेदार है VIDEO

Tanya Mittal Rajpal Yadav Video: 'बिग बॉस 19' की एक्स कंटेस्टेंट तान्या मित्तल शो के बाद अपने एक्टिंग डेब्यू को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. यहां तक कि उन्होंने एकता कपूर से भी मुलाकात की. लेकिन, एक्टिंग से पहले तान्या ने ब्यूटी ग्रूमिंग ऐप के विज्ञापन में दिखीं. जिसमें उनके साथ बॉलीवुड के छोटा पंडित यानी की राजपाल यादव नजर आए. इन दोनों का ये वीडियो वायरल हो रहा है.

गुंडों के बीच फंसी तान्या

इस वीडियो में आप देखेंगे कि तान्या लाल रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है. उन्हें कई गुंडों ने पकड़ रखा है. तान्या खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हैं लेकिन, उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है. तभी वीडियो में ब्लैक कलर का कोट पहने राजपाल यादव की एंट्री होती है.

राजपाल यादव ने बचाई जान

इस वीडियो मे राजपाल यादव को 'छोटा डॉन' कहकर तान्या बुलाती हैं. छोटा डॉन को देखकर गुंडे डर जाते हैं. प्रोमो के आखिर में दिखाया गया है कि घर पर तान्या ब्यूटी सर्विस लेती नजर आ रही हैं. वो फेशियल करने आई प्रोफेशनल को इस घटना के बारे में बताती हैं.

फैंस ने किया रिएक्ट

तान्या और राजपाल यादव को यूं एक साथ देखकर फैंस शॉक्ड हो गए. राजपाल यादव का जेल से बेल पर आने के बाद पहला विज्ञापन है जो आउट हुआ है. लोग तान्या को देखकर वीडियो में काफी इंप्रेस हुए. एक यूजर ने लिखा- 'तान्या का काम लाजवाब है'. वहीं दूसरे ने लिखा- 'क्या कमबैक किया है.'

'बिग बॉस' में पैसों का किया था शो ऑफ

दरअसल, तान्या मित्तल ने 'बिग बॉस' में अपने पैसे का काफी शो ऑफ किया था. तान्या को इस वजह से शो में कई बार लोगों ने रोस्ट किया तो कई बार उनकी खिल्ली भी उड़ाई. लेकिन, तान्या शो में लंबी-लंबी बातें करने से बिल्कुल भी नहीं रुकी. शो में तान्या के आंसू के अलावा उनके गेम प्लान की भी तारीफ हुई. वो रो-रोकर शो में आखिर तक बनी रही. हालांकि, इस शो में एकता कपूर ने आकर खुद तान्या को रोल ऑफर किया था. इसके साथ ही अरमान मलिक को भी अपने साथ काम करने का ऑफर दिया था.