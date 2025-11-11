अभिषेक बजाज का एक्स वाइफ पर पलटवार, आकांक्षा जिंदल को कहा ‘फेम डिगर’, बोले- ‘वो मेरा पहला प्यार थी’

Abhishek Bajaj On Ex Wife Akanksha Jindal: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है. इसमें आए दिन नए-नए ड्रामे देखने को मिल रहे है. अभिषेक बजाज बिग बॉस 19 से बाहर हो गए हैं. इस वीकेंड के वार में अभिषेक इविक्शन का शिकार हुए, जिसके बाद अभिषेक के फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी जमकर भड़ास निकाल रहे हैं. शो में जब अभिषेक नजर आ रहे थे, तो बाहर उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल काफी कुछ बोल रही थीं. आकांक्षा ने अभिषेक पर चीटिंग के साथ-साथ कई गंभीर आरोप लगाए, जिस पर अब अभिषेक ने जवाब दिया है.

अभिषेक बजाज ने दिया आकांक्षा जिंदल के आरोपों का जवाब

'बिग बॉस 19' से बाहर आने के बाद अभिषेक बजाज ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शो में जाने के बाद कुछ पता नहीं चलता है कि बाहर क्या हो रहा है. मुझे शो के दौरान लगा था कि मुझसे एक शख्स जुड़ा हुआ है और उसकी लाइफ भी मेरे साथ डिस्कस होगी. अगर वो इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है और सेटल हो गई है तो मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें परेशानी हो. मैं अपनी तरफ से उनका नाम बेवजह कभी नहीं घसीटना चाहूंगा, लेकिन ये सब वो बातें है जो मैं पहले सोचा करता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ कई सारी बातें बोली गई तो मुझे बहुत बुरा लगा.

'वो मेरा पहला प्यार थी'

अभिषेक बजाज ने आगे इंटरव्यू में कहा कि वो मेरा पहला प्यार थी. जब मेरी शादी हुई तब मैं बच्चा ही था. उस समय मुझसे चीजें ठीक से नहीं संभाल पाई और हम सहमति से अलग हो गए थे. मैंने इस प्लेटफार्म पर पहुंचने के लिए दिन रात एक किए हैं. एक्टर के तौर पर मैंने बहुत सारे रिजेक्शन झेले हैं. मुझे इंडस्ट्री में किसी ने सपोर्ट नहीं किया और इसी दौरान अगर आपको कोई नीचा दिखाए तो बहुत गलत होगा.

चीटिंग के आरोपों पर आभिषेक ने दिया मुंहतोड़ जवाब

अभिषेक ने आगे बताया कि मीडिया को ऐसी सामाजिक कीड़ों और फेम डिगर को एंटरटेन नहीं करना चाहिए. अभिषेक बजाज से चीटिंग के आरोपों पर भी सवाल किया गया तो उन्होंने भी खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने सबसे पहले चीटिंग के आरोपों को गलत बताया और कही कि बिग बॉस घर में वे सबसे लॉयल थे और अब लड़कों को बुरा दिखाने का फैशन चल रहा है. डोनल बिष्ट को इस मामले में खींचना बहुत गलत है.