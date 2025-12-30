अमाल मलिक के साथ रिश्ते में थीं मालती चाहर ? अफेयर की खबरों पर किया रिएक्ट; बोलीं-उसने मेरा नंबर लिया

Advertisement
Malti Chahar on Amaal Mallik: 'बिग बॉस 19' फेम मालती चाहर ने अमाल मलिक संग डेटिंग की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बताया कि अमाल ने उनका नंबर लिया था और वो बस एक बार मिले थे.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 09:58 PM IST
बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में अक्सर अफवाहें और कयास नए किस्सों की तरह फैलते रहते हैं. लेकिन जब ये अफवाहें किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी से जुड़ जाती हैं, तो यह परेशान करने वाली साबित होती है. ऐसा ही कुछ 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट रह चुकीं मालती चाहर के साथ हुआ. उनसे और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक को लेकर अफवाहें सोशल मीडिया पर काफी तेज थीं.  

मालती चाहर ने अफवाहों पर दिया जवाब

इन अफवाहों को लेकर मालती ने मंगलवार को बयान जारी किया और सभी कयासों का खंडन किया. मालती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''मेरे और अमाल के बीच कभी कोई रिलेशनशिप या 'शिप' नहीं था. अमाल ने मुझसे सिर्फ मेरा नंबर लिया था और हम सिर्फ एक बार ही मिले थे.''

उन्होंने लिखा, ''इस एक मुलाकात के दौरान हमने कुछ निजी बातें साझा कीं और इसके बाद फोन पर संपर्क में रहे. इसके अलावा, हमारे बीच कोई और चीज नहीं हुई. जो कहानी मीडिया और सोशल मीडिया पर बनाई गई है, वह पूरी तरह झूठी है और अब इसे खत्म किया जाना चाहिए.''

मालती ने 'बिग बॉस 19' हाउस के दौरान की अपनी एक बात को भी स्पष्ट किया. उन्होंने कहा, ''शो में मैंने जो कहा था, 'बाहर की बातें नहीं करेंगे,' तो इसका मतलब सिर्फ यह था कि हम निजी जानकारी को शो में साझा नहीं करेंगे.''

बिग के लिए क्या बोली मालती चाहर

मालती ने कहा, ''शो से बाहर आने के बाद, मुझे जो बातें पता चली, वह बिल्कुल भी सही नहीं थीं. शो के दौरान अमाल ने अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कई बार बात की थी. मैंने उस समय सहानुभूति दिखाई और कोशिश की कि उन्हें किसी तरह का पछतावा न हो. मेरा इरादा सिर्फ मदद करना था, लेकिन इस मामले को किसी और तरह से देखा गया.''

उन्होंने कहा, ''अमाल का शो में यह कहना कि मैं उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, सब झूठ था और अपमानजनक था. मेरे नाम के साथ झूठी कहानियां जोड़ने से व्यक्तिगत सम्मान को चोट पहुंच रही है. इसलिए सभी से अपील है कि अब मेरा नाम अमाल मलिक के साथ न जोड़ा जाए और अफवाहों को बंद किया जाए.''

