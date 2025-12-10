Bigg Boss 19 फेम तान्या मित्तल पर स्टाइलिस्ट ने लगाए गंभीर आरोप,सोशल मीडिया पर किया खुलासा

Bigg Boss 19 Ex Contestnt Tanya Mittal: 'बिग बॉस 19' की सबसे फेंकू कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को लेकर उनकी ड्रेस डिजाइनर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. इनका आरोप है कि तान्या ने शो के अंदर उनके कई साड़ियां तो मंगवाली लेकिन अभी तक उन्हें पेमेंट नहीं दिया है.इतना ही नहीं स्टाइलिस्ट ने तान्या की टीम के बुरे बर्ताव को लेकर भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया जो अब वायरल हो रहा है.

स्टाइलिस्ट ने लगाए आरोप

तान्या पर आरोप लगाने वाली इस स्टाइलिस्ट का नाम रिद्धिमा शर्मा हैं. इनका दावा है कि शो में इन्होंने तान्या को कई महंगी साड़ियां भेजी पहनने के लिए. लेकिन, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ. उनकी टीम मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कि में कोई बेवकूफ हूं. रिद्धिमा ने कहा- 'मैंने हमेशा तान्या को सपोर्ट किया है इस बात को ऑडियंस भी जानती है. उसने ना तो मुझसे फोन पर बात की और ना ही ये कहा कि उसे आउटफिट पसंद आए. मुझे उसकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है. मैंने उसके लिए लेटर और गिफ्ट भी भेजा. लेकिन, उसने थैंक्यू तक नहीं कहा.'

पोर्टर का चार्ज भी खुद भरा

'मैंने उसे शो में आउटफिट भेजे और पोर्टर का चार्ज भी खुद भरा.उसकी टीम मुझसे कह रही है कि अगर साड़ियां नहीं पहुंचीं तो मुझे पेमेंट नहीं मिलेगा. मैं काफी लंबे वक्त से काम कर रही हूं. क्या मैं बेवकूफ हूं? कई ब्रांड को काफी वक्त तक रिटर्न्स नहीं मिलते. मैंने पूरे हफ्ते फॉलोअप किया है. मैं तान्या की टीम से रिक्वेस्ट करती हूं कि वो मेरे पेमेंट क्लियर कर दें'.

प्लीज मेरा पेमेंट क्लियर कर दो

'मैं हमेशा उसके साथ हर इंटरव्यू में खड़ी रही हूं. मैंने पूरी कोशिश की सारी चीजें सार्टआउट करूं, और मुझे वो इस तरह से ट्रीट कर रही है. मेरे पास प्रूफ है तान्या की टीम का. जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं आज अरेंज नहीं कर पाई तो वो मेरे पेमेंट नहीं करेंगे. मैं आपसे कह रही हूं कि प्लीज मेरा पेमेंट क्लियर कर दो.'