Bigg Boss 19: फैमिली वीक में कुनिका सदानंद की पोतियों ने लूटा प्यार, घर में छलके आंसू, अरमान मलिक की एंट्री से आएगा नया ट्विस्ट?

Bigg Boss 19 Family Week: सलमान खान का फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है और जल्द ही खत्म होने वाली है. बिग बॉस घर के अंदर अब 9 सदस्य बचे हुए हैं. फिनाले से पहले बिग बॉस 19 में इस वक्त फैमिली वीक चल रहा है. जिसमें एक-एक कर सभी कंटेस्टेंट के घर वाले अंदर आ रहे हैं सबसे पहले घर के अंदर कुनिका सदानंद के बेटे अयान आए थे और उनके बाद अशनुर कौर के पापा और फिर गौरव खन्ना की पत्नी ने घर में एंट्री ली थी. अब बिग बॉस घर में एक और प्रोमो निकलकर सामने आया है. जिसमें कुनिका सदानंद की दो पोती घर में आई हैं. घर में आते ही दोनों दादी के गले लग गई और उन्हें देख घर का माहौल काफी इमोशनल हो गया.

घर में आई कुनिका सदानंद की पोतियां

कुनिका सदानंद घर के अंदर काम कर रही होती है और तभी बिग बॉस कहते हैं कि घर के अंदर कुनिका की दो ग्रैंड डॉटर एंट्री ले रही है. उन्हें देखते ही कुनिका सदानंद की आंखें भर आई और दोनों बच्चियों ने भागकर दादी को गले लगा लिया, जिसके बाद कुनिका रोने लगती हैं. दूसरी तरफ अमाल मलिक कहते है कि आज तो कुनिका दादी बहुत खुश हैं. इस प्यार भरे लम्हे को देखकर तान्या मित्तल भी रोने लगती है. ये पल वाकई में काफी इमोशनल है. इसी के साथ दोनों बच्चियां तान्या मित्तल के ड्रेस की तारीफ करती हैं. दोनों कहती हैं कि तान्या घर के अंदर बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं.

अमाल के भाई अरमान आएंगे बिग बॉस घर

वहीं अमाल मलिक से मिलने के लिए उनके भाई अरमान मलिक बिग बॉस घर में आते हैं. हालांकि अभी तक प्रोमो सामने नहीं आया है. लेकिन बताया जा रहा है कि अरमान मलिक के आने से घर का माहौल काफी बदल जाएगा. दोनों भाइयों का प्यारा सा पल हर किसी को काफी पसंद आने वाला है. अरमान-अमाल के साथ होने पर हो सकता है कि दोनों बिग बॉस घर में साथ में गाना भी गाए. जिसे फैंस काफी पसंद करेंगे.

बता दें कि अब 'बिग बॉस 19' के फिनाले को केवल दो ही हफ्ते बचे हैं. घर के अंदर गौरव खन्ना, अशनुर कौर, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, शहबाज बदेशा, तान्या मित्तल और मालती चाहर नजर आ रही हैं.