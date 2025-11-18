Advertisement
trendingNow13009287
Hindi Newsटीवी

Bigg Boss 19: फैमिली वीक में कुनिका सदानंद की पोतियों ने लूटा प्यार, घर में छलके आंसू, अरमान मलिक की एंट्री से आएगा नया ट्विस्ट?

Bigg Boss 19 Family Week: सलमान खान का फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. हाल ही में एक लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है. जिसमें कुनिका सदानंद की पोती घर के अंदर आई हैं. दोनों बेटियां आते ही अपनी दादी के गले लग जाती हैं. देखें वीडियो  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 18, 2025, 08:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर में आई कुनिका सदानंद की पोतियां
घर में आई कुनिका सदानंद की पोतियां

Bigg Boss 19 Family Week: सलमान खान का फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है और जल्द ही खत्म होने वाली है. बिग बॉस घर के अंदर अब 9 सदस्य बचे हुए हैं. फिनाले से पहले बिग बॉस 19 में इस वक्त फैमिली वीक चल रहा है. जिसमें एक-एक कर सभी कंटेस्टेंट के घर वाले अंदर आ रहे हैं सबसे पहले घर के अंदर कुनिका सदानंद के बेटे अयान आए थे और उनके बाद अशनुर कौर के पापा और फिर गौरव खन्ना की पत्नी ने घर में एंट्री ली थी. अब बिग बॉस घर में एक और प्रोमो निकलकर सामने आया है. जिसमें कुनिका सदानंद की दो पोती घर में आई हैं. घर में आते ही दोनों दादी के गले लग गई और उन्हें देख घर का माहौल काफी इमोशनल हो गया. 

घर में आई कुनिका सदानंद की पोतियां
कुनिका सदानंद घर के अंदर काम कर रही होती है और तभी बिग बॉस कहते हैं कि घर के अंदर कुनिका की दो ग्रैंड डॉटर एंट्री ले रही है. उन्हें देखते ही कुनिका सदानंद की आंखें भर आई और दोनों बच्चियों ने भागकर दादी को गले लगा लिया, जिसके बाद कुनिका रोने लगती हैं. दूसरी तरफ अमाल मलिक कहते है कि आज तो कुनिका दादी बहुत खुश हैं. इस प्यार भरे लम्हे को देखकर तान्या मित्तल भी रोने लगती है. ये पल वाकई में काफी इमोशनल है. इसी के साथ दोनों बच्चियां तान्या मित्तल के ड्रेस की तारीफ करती हैं. दोनों कहती हैं कि तान्या घर के अंदर बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अमाल के भाई अरमान आएंगे बिग बॉस घर
वहीं अमाल मलिक से मिलने के लिए उनके भाई अरमान मलिक बिग बॉस घर में आते हैं. हालांकि अभी तक प्रोमो सामने नहीं आया है. लेकिन बताया जा रहा है कि अरमान मलिक के आने से घर का माहौल काफी बदल जाएगा. दोनों भाइयों का प्यारा सा पल हर किसी को काफी पसंद आने वाला है. अरमान-अमाल के साथ होने पर हो सकता है कि दोनों बिग बॉस घर में साथ में गाना भी गाए. जिसे फैंस काफी पसंद करेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि अब 'बिग बॉस 19' के फिनाले को केवल दो ही हफ्ते बचे हैं. घर के अंदर गौरव खन्ना, अशनुर कौर, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, शहबाज बदेशा, तान्या मित्तल और मालती चाहर नजर आ रही हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19

Trending news

हाईटेक हो रहा है पासपोर्ट; आखिर क्या है E-Passport की खासियत?
India E Passport 2025
हाईटेक हो रहा है पासपोर्ट; आखिर क्या है E-Passport की खासियत?
'तो मिलेगी गुड न्यूज', किस शर्त पर लगेगी ट्रेड डील पर मुहर, मोदी के मंत्री ने बताया
India-US trade deal
'तो मिलेगी गुड न्यूज', किस शर्त पर लगेगी ट्रेड डील पर मुहर, मोदी के मंत्री ने बताया
साबरमती सेंट्रल जेल में पिट गया दिल्ली धमाके का आरोपी, कैदियों ने की जमकर धुनाई
Delhi blast
साबरमती सेंट्रल जेल में पिट गया दिल्ली धमाके का आरोपी, कैदियों ने की जमकर धुनाई
राहुल के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं, बिहार चुनाव में हार पर ऐसा क्यों बोले वाड्रा
Robert Vadra
राहुल के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं, बिहार चुनाव में हार पर ऐसा क्यों बोले वाड्रा
नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला
Nawab Malik
नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला
दिल्ली से मुंबई तक फैले लाल किला मेट्रो बम ब्लास्ट के तार, तीन संदिग्ध रडार पर
Delhi Blast Case Update
दिल्ली से मुंबई तक फैले लाल किला मेट्रो बम ब्लास्ट के तार, तीन संदिग्ध रडार पर
नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर, देश से नक्सलवाद का खात्मा होने में बस इतना टाइम बाकी
Madvi Hidma
नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर, देश से नक्सलवाद का खात्मा होने में बस इतना टाइम बाकी
प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
Delhi blast
प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
रामलीला मैदान से हुंकार, सिग्नेचर अभियान और... बिहार के बाद SIR पर कांग्रेस की ललकार
Sir
रामलीला मैदान से हुंकार, सिग्नेचर अभियान और... बिहार के बाद SIR पर कांग्रेस की ललकार
महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
Maharashtra government
महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए