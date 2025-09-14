'मैं वहां आकर थप्पड़ मारना चाहती थी', अमाल मलिक पर फराह खान का फूटा गुस्सा, 'बैड टच' का आरोप लगाना नेहल चुडासमा को पड़ा भारी
'मैं वहां आकर थप्पड़ मारना चाहती थी', अमाल मलिक पर फराह खान का फूटा गुस्सा, 'बैड टच' का आरोप लगाना नेहल चुडासमा को पड़ा भारी

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' वीकेंड का वार में इस बार सलमान खान की जगह फराह खान नजर आई. फराह खान ने घर में हर किसी की जमकर क्लास लगाई. इस दौरान फराह अमाल मलिक के सपोर्ट करते हुए नेहल चुडासमा की जमकर क्लास लगाई और नेहल से कई सवाल किए. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 14, 2025, 04:22 PM IST
बिग बॉस 19
बिग बॉस 19

Bigg Boss 19: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से 'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार में फराह खान नजर आई. उन्हें देख हर कोई हैरान रह जाता है. फराह खान अपनी बेबाक राय और रियलिटी चेक के लिए काफी ज्यादा फेमस है. फराह खान पूरे हफ्ते कंटेस्टेंट के कार्यों और उनके व्यवहार को लेकर जानकारी देती है. आज रविवार को भी फराह खान ही वीकेंड का वार में नजर आएंगी.

घर में सबकी लगी क्लास
बिग बॉस 19 के आखिरी एपिसोड में फराह खान ने सबकी क्लास लगाई थी. घरवालों को उनके बुरे बर्ताव के लिए बारे में बताया और फिर उन्हें चेतावनी भी दी. फराह ने सिंगर अमाल मलिक पर नेहल चुडासमा के आरोपों को लेकर उनसे सीधा सवाल किया. घर में ड्रामा, माफी और फराह के कड़े शब्दों से भरपूर माहौल बना रहा.

नेहल ने अमाल पर लगाया गलत तरीके से छूने का आरोप 
कैप्टेंसी टास्क के दौरान नेहल चुडासमा ने अमाल मलिक पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया. इस आरोप से अमाल काफी नाराज हो गए और उन्होंने बार-बार माफी मांगी. यहां तक कि रो पड़े. वीकेंड का वार में फराह खान ने अमाल का साथ देते करते हुए कहा कि अमाल, नेहल और हम लोगों के अलावा, जिन्होंने इसे देखा था, किसी को नहीं पता कि टास्क के दौरान वास्तव में क्या हुआ था और इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया. 

'मैं वहां आकर आपको थप्पड़ मारना चाहती थी'
नेहल से बात करते हुए फराह ने कहा कि सबसे पहले, आपने अमाल को ऐसी जगह मारा है जहां आपको नहीं मारना चाहिए था, हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह जानबूझकर किया गया था, यह बस हो गया. टास्क शारीरिक था, जिससे आपको लगा कि यह एक मानसिक टास्क था. उन्होंने अमाल को जरूरत से ज्यादा माफी मांगने के लिए भी फटकार लगाई. फराह ने कहा कि अमाल, आपको पता था कि आप सही थे, फिर आपने माफी मांगने में इतनी ज्यादा क्यों कर दी? मैं वहां आकर आपको थप्पड़ मारना चाहती थी. अमाल ने रिप्लाई देते हुए कहा कि अगर कोई गिरकर रोने लगे और कहे कि उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, तो कुछ मिनटों के लिए मुझे लगा कि मुझे माफी मांग लेनी चाहिए.

'आप इतना रो क्यों रही थीं?'
फराह ने नेहल से आगे कहा कि एक दोस्त होने के नाते यह बहुत सुविधाजनक बात है. जब अभिषेक पर भी ऐसा ही कुछ आरोप लगा था, तो आप और फरहाना ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही हो. क्योंकि अमाल आपका दोस्त है, इसलिए नारीवाद का कार्ड खेलना बहुत सुविधाजनक था. मुझसे ज्यादा नारीवादी कोई नहीं है, लेकिन आप जो कर रही हैं, वह नारीवाद को 100 साल पीछे ले जा रहा है. आप इतना रो क्यों रही थीं? आपको इतना ध्यान मिल रहा था कि एक समय पर आप इसका आनंद ले रही थीं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मैंने कुछ भी गलत नहीं किया'
अमाल ने आगे कहा कि मेरे अंदर कोई अपराध बोध नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है. मुझे बुरा इस बात का लगा कि उसने कैमरे के सामने चिल्लाकर कहा कि मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा हूं. मैं नहीं चाहता कि यह धारणा बाहर जाए. उस पल मुझे बहुत डर लगा. अगर आप इस शो में किसी भी पुरुष के खिलाफ कुछ कहती हैं, तो गलत कहानी बन जाती है और मेरी पहचान को नुकसान पहुंच सकता है.

