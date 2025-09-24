फरहाना-कुनिका की हुई भयंकर लड़ाई, दीवाली से पहले ही 'बिग बॉस 19' में फूटे 'बम'

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' का ये सीजन फैंस का भरपूर मनोरंजन कर रहा है. बाकी सीजन की कम्पेरिजन में ये सीजन टीआरपी की रेस में भी बना हुआ है. शो में टास्क के दौरान हर बार किसी ना किसी के बीच लड़ाई देखी जाती रही है.लेकिन, इस बार फरहाना भट्ट ने सारी हदें पार कर दी हैं. शो के नए प्रोमो में फरहाना और कुनिका सदानंद के बीच जमकर जुबानी जंग देखी गई और प्रोमो सामने आने के बाद यूजर्स फरहाना को सपोर्ट कर रहे हैं.

आपस में भिड़े फरहाना और कुनिका

नए प्रोमो में दिखाया गया है कि फरहाना और कुनिका सदानंद के बीच भयंकर लड़ाई हो रही है. प्रोमो में आप देख सकते हैं कि कुनिका बिग बॉस के सामने फरहाना को लेकर कह रही हैं कि सेल्फिशनेस की मूरत कल फरहाना को बनते देखा गया. जिसके बाद बाहर आकर फरहाना कुनिका से कहती है, 'आप मुझसे सीधा बात करें, मैं जो करना चाहूंगी...वो करूंगी, मेरी मर्जी…'' जिसपर भड़कते हुए फरहाना कहती हैं, 'अपनी फिल्मों में रखिए…मेरे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं है...अशनूर और अभिषेक के तलवे चाटने वाली..अगर मैं आपके लेवल पर आई तो वीकेंड पर आपका पूरा खानदान आएगा देखना.

दोनों ने पार की हद

इस दौरान कुनिका जानबूझकर परेशान करने के लिए हाथ जोड़कर फरहाना को चिढ़ाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, 'पॉटी माउथ...पॉटी माउथ...' सिर्फ प्रोमो में इतनी भयंकर लड़ाई दिखाई गई है तो एपिसोड में दीवाली से पहले भी धमाके होने वाले हैं.

दीवाली से पहले बिग बॉस में फूटे बम

जियो हॉटस्टार ने इस प्रोमो को शेयर कर कैप्शन में लिखा- 'मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, जब फरहाना और कुनिका में तीखी बहस हुई.' प्रोमो रिलीज होते ही यूजर्स फरहाना को पसंद कर रहे हैं. एक यूजर ने फरहाना को शेरनी बताते हुए लिखा, 'शेरनी वापस लौट आई.' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'फरहाना रॉक्स... अब बिग बॉस सहानुभूति पाने के लिए कुनिका के पूरे परिवार को वीकेंड के वॉर में ला सकते हैं.'