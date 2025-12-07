बिग बॉस 19: ग्रैंड फिनाले में फरहाना भट्ट मचाएंगी हंगामा, कुनिका सदानंद भी करेंगी डांस; सामने आया धमाकेदार प्रोमो

प्रोमो सामने आते ही विनर के तौर पर फरहाना भट्ट का नाम लिया जा रहा है. प्रोमो का कमेंट सेक्शन फरहाना के नाम से भर चुका है और यूजर्स उन्हें ही बिग बॉस 19 का विजेता बता रहे हैं. बता दें कि इससे पहले बिग बॉस 12 की विनर रही टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने भी फरहाना भट्ट को सपोर्ट किया है. उन्होंने कहा था कि फरहाना शो की बेस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट हैं, जबकि मृदुल तिवारी ने गौरव खन्ना और शहबाज बदेशा ने अमाल मलिक को सपोर्ट किया है.
7 दिसंबर यानी रविवार को बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले होने वाला है और शो की ट्रॉफी कौन सा कंटेस्टेंट अपने साथ लेकर जाने वाला है, इसके लिए दर्शकों को थोड़ा और इंतजार करना होगा. ग्रैंड फिनाले की एक्साइटमेंट बढ़ाते हुए मेकर्स ने नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें कुनिका, नेहल चुडासमा और फरहाना मिलकर 'हंगामा' कर रही हैं.
बिग बॉस 19 का नया प्रोमो जारी हुआ है जिसमें ग्रैंड फिनाले की कुछ झलकियां शेयर की गई हैं. प्रोमो में कुनिका सदानंद, नेहल चुडासमा और फरहाना भट्ट मिलकर स्टेज पर बिजलियां गिरा रही हैं. तीनों को एक साथ एक ही स्टेज पर गाना 'हंगामा हो गया' पर थिरकते देखा जा रहा है. तीनों कंटेस्टेंट ने ही ब्लैक आउटफिट पहना है और वे गजब का डांस कर रही हैं.
बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में होगा 'हंगामा'
प्रोमो को शेयर कर लिखा गया, "आज होगा असली ड्रामा, जब फरहाना, नेहल और कुनिका करेंगी अपनी परफॉर्मेंस से हंगामा! देखिए ग्रैंड फिनाले आज रात 9 बजे."
कुनिका और फरहाना ने गिराई बिजलियां
ग्रैंड फिनाले में अशनूर कौर और अभिषेक बजाज एक साथ डांस परफॉर्मेंस देने वाले हैं और अमाल मलिक और शहबाज बदेशा एक साथ डांस करते हुए फैंस को दिखने वाले हैं. गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी की जोड़ी भी स्टेज पर धमाल करेगी.
बता दें कि शो के फिनाले में फरहाना भट्ट पहुंची है, जबकि नेहल और कुनिका शो से बाहर हो चुकी हैं. फिनाले के टॉप फाइव फाइनलिस्ट में फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे और अमाल मलिक शामिल हैं. लंबी जर्नी के बाद रविवार की रात को इन पांच कंटेस्टेंट की किस्मत का फैसला होने वाला है. वोटिंग लाइंस भी खुल चुकी हैं और फैंस अपने-अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को वोट कर रहे हैं.
