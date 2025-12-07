Advertisement
trendingNow13032677
Hindi Newsटीवी

बिग बॉस 19: ग्रैंड फिनाले में फरहाना भट्ट मचाएंगी हंगामा, कुनिका सदानंद भी करेंगी डांस; सामने आया धमाकेदार प्रोमो

प्रोमो सामने आते ही विनर के तौर पर फरहाना भट्ट का नाम लिया जा रहा है. प्रोमो का कमेंट सेक्शन फरहाना के नाम से भर चुका है और यूजर्स उन्हें ही बिग बॉस 19 का विजेता बता रहे हैं. बता दें कि इससे पहले बिग बॉस 12 की विनर रही टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने भी फरहाना भट्ट को सपोर्ट किया है. उन्होंने कहा था कि फरहाना शो की बेस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट हैं, जबकि मृदुल तिवारी ने गौरव खन्ना और शहबाज बदेशा ने अमाल मलिक को सपोर्ट किया है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 07, 2025, 07:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिग बॉस 19: ग्रैंड फिनाले में फरहाना भट्ट मचाएंगी हंगामा, कुनिका सदानंद भी करेंगी डांस; सामने आया धमाकेदार प्रोमो

7 दिसंबर यानी रविवार को बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले होने वाला है और शो की ट्रॉफी कौन सा कंटेस्टेंट अपने साथ लेकर जाने वाला है, इसके लिए दर्शकों को थोड़ा और इंतजार करना होगा. ग्रैंड फिनाले की एक्साइटमेंट बढ़ाते हुए मेकर्स ने नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें कुनिका, नेहल चुडासमा और फरहाना मिलकर 'हंगामा' कर रही हैं.

बिग बॉस 19 का नया प्रोमो जारी हुआ है जिसमें ग्रैंड फिनाले की कुछ झलकियां शेयर की गई हैं. प्रोमो में कुनिका सदानंद, नेहल चुडासमा और फरहाना भट्ट मिलकर स्टेज पर बिजलियां गिरा रही हैं. तीनों को एक साथ एक ही स्टेज पर गाना 'हंगामा हो गया' पर थिरकते देखा जा रहा है. तीनों कंटेस्टेंट ने ही ब्लैक आउटफिट पहना है और वे गजब का डांस कर रही हैं. 

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में होगा 'हंगामा'

Add Zee News as a Preferred Source

प्रोमो को शेयर कर लिखा गया, "आज होगा असली ड्रामा, जब फरहाना, नेहल और कुनिका करेंगी अपनी परफॉर्मेंस से हंगामा! देखिए ग्रैंड फिनाले आज रात 9 बजे."

प्रोमो सामने आते ही विनर के तौर पर फरहाना भट्ट का नाम लिया जा रहा है. प्रोमो का कमेंट सेक्शन फरहाना के नाम से भर चुका है और यूजर्स उन्हें ही बिग बॉस 19 का विजेता बता रहे हैं. बता दें कि इससे पहले बिग बॉस 12 की विनर रही टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने भी फरहाना भट्ट को सपोर्ट किया है. उन्होंने कहा था कि फरहाना शो की बेस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट हैं, जबकि मृदुल तिवारी ने गौरव खन्ना और शहबाज बदेशा ने अमाल मलिक को सपोर्ट किया है.

कुनिका और फरहाना ने गिराई बिजलियां

ग्रैंड फिनाले में अशनूर कौर और अभिषेक बजाज एक साथ डांस परफॉर्मेंस देने वाले हैं और अमाल मलिक और शहबाज बदेशा एक साथ डांस करते हुए फैंस को दिखने वाले हैं. गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी की जोड़ी भी स्टेज पर धमाल करेगी. 

बता दें कि शो के फिनाले में फरहाना भट्ट पहुंची है, जबकि नेहल और कुनिका शो से बाहर हो चुकी हैं. फिनाले के टॉप फाइव फाइनलिस्ट में फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे और अमाल मलिक शामिल हैं. लंबी जर्नी के बाद रविवार की रात को इन पांच कंटेस्टेंट की किस्मत का फैसला होने वाला है. वोटिंग लाइंस भी खुल चुकी हैं और फैंस अपने-अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को वोट कर रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19

Trending news

एयरपोर्ट्स पर बैग्स के अंबार, चेक इन काउंटर्स पर भारी भीड़, सदमा बना 'इंडिगो संकट'
IndiGo crisis
एयरपोर्ट्स पर बैग्स के अंबार, चेक इन काउंटर्स पर भारी भीड़, सदमा बना 'इंडिगो संकट'
पैसेंजर्स की परेशानी घटी या बढ़ी, इंडिगो क्राइसिस के बीच रविवार को कैसे हैं हालात?
IndiGo
पैसेंजर्स की परेशानी घटी या बढ़ी, इंडिगो क्राइसिस के बीच रविवार को कैसे हैं हालात?
IndiGo संकट से निपटने के लिए अब तक सरकार ने क्या किया? 8 प्वाइंट्स में जानें डिटेल
IndiGo crisis
IndiGo संकट से निपटने के लिए अब तक सरकार ने क्या किया? 8 प्वाइंट्स में जानें डिटेल
गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, पीड़ित किसानों से होगी मुलाकात
Arvind Kejriwal
गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, पीड़ित किसानों से होगी मुलाकात
कहा था पीछे मुड़ी तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की आपबीती सुन रो देंगे!
Sunali Khatun
कहा था पीछे मुड़ी तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की आपबीती सुन रो देंगे!
ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
IndiGo crisis
ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
Goa
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
चुनाव से पहले बंगाल में सुपर ट्विस्ट, ओवैसी को हुमायूं कबीर ने बताया बड़ा भाई
West Bengal
चुनाव से पहले बंगाल में सुपर ट्विस्ट, ओवैसी को हुमायूं कबीर ने बताया बड़ा भाई
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Sunali Khatun
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज
Goa Fire
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज