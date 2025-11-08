‘बिग बॉस 19’ की फिनाले डेट OUT, सलमान खान के शो को नहीं मिला एक्सटेंशन, किसके सिर सजेगा विनर का ताज?

Bigg Boss 19 Finale Date Revealed: सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ को लेकर पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही थीं कि शो को चार 4 के लिए बढ़ाया जा सकता है. लेकिन अब इन अफवाहों पर पूरी तरह विराम लग गया है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, शो के मेकर्स ने साफ कर दिया है कि सीजन को तय समय से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने बताया, ‘सीजन बढ़ाने की कोई भी प्लानिंग नहीं है’.

यानी शो अपने 15 हफ्तों के फॉर्मेट के साथ ही खत्म होगा. फैंस के बीच शो की पॉपुलैरिटी देखते हुए बहुतों को उम्मीद थी कि इस बार बिग बॉस को एक्सटेंशन मिल सकता है. लेकिन अब ये तय हो गया है कि फिनाले अपनी तय तारीख पर ही होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, ‘बिग बॉस 19’ का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर 2025 को होगा. यानी अब सिर्फ एक महीना बचा है. सलमान खान पहले से ही अपनी अगली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग में बिजी हैं.

फिनाले में बचा है सिर्फ एक महीना

ऐसे में फिनाले की डेट बदलना थोड़ा मुश्किल था. जैसे-जैसे शो अपने आखिरी हफ्तों में पहुंच रहा है, फैंस के बीच शो के विनर को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर वोटिंग ट्रेंड्स और फैन पोल्स में लगातार गौरव खन्ना का नाम सबसे ऊपर आ रहा है. कई फैंस का कहना है कि वही इस सीजन के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं. इतना ही नहीं, ‘बिग बॉस 19’ के घर के अंदर भी अब हर कोई फिनाले तक पहुंचने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है.

कौन हौगा शो का विनर?

हाल ही के एक एपिसोड में गौरव खन्ना ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ‘मैं हूं टीवी का सुपरस्टार’. उन्होंने फरहाना भट्ट से कहा, ‘फिनाले में तू मेरे लिए तालियां बजाएगी, लोग तुझे पहचानेंगे कि तू मेरे सीजन में आई थी’. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर गौरव को लेकर चर्चाएं और बढ़ गईं. कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की, तो कुछ ने उन्हें ओवरकॉन्फिडेंट बताया. फैंस की राय अब दो हिस्सों में बंटी हुई है. जहां कुछ उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रोल.

कहां देख सकते हैं ‘बिग बॉस 19’ फिनाले?

एक यूजर ने एक्स (ट्विटर) पर लिखा, ‘लगता है मेकर्स गौरव खन्ना को जिताना चाहते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि वो जीते’. वहीं एक दूसरे पोस्ट में किसी ने लिखा, ‘गौरव खन्ना ही बिग बॉस 19 के असली विनर हैं’. इस हफ्ते एविक्शन के लिए गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, नीलम गिरी और फरहाना भट्ट नॉमिनेटेड हैं. अब देखना ये होगा कि कौन घर से बाहर जाता है और कौन फिनाले तक पहुंचता है. ‘बिग बॉस 19’ के नए एपिसोड्स रोजाना रात 9 बजे कलर्स टीवी पर और जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होते हैं.