ग्रैंड फिनाले से 2 दिन पहले ‘बिग बॉस 19’ से बाहर हुईं मालती चाहर, इन दो कंटेस्टेंट्स ने तोड़ा दिल, बोलीं- ‘नहीं कर सकतीं माफ...’

Bigg Boss 19 Farhana Bhatt Profile: ‘बिग बॉस 19’ अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और फिनाले वीक में शो को टॉप 5 कंटेस्टेंट्स भी मिल चुके हैं. इस लिस्ट में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, प्रणीत मोरे और फरहाना भट्ट शामिल है. हर साल की तरह इस साल भी शो में काफी कुछ देखने को मिला खूब सारा ड्रामा, लड़ाइयां और नए-नए टास्क. इस बार शो में सबसे ज्यादा ध्यान दो कंटेस्टेंट्स ने खींचा, जिनमें तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट हैं. हालांकि, तान्या के बारे में ज्यादातर लोग अच्छे से जान चुके हैं.

इसलिए हम यहां उनकी दोस्त फरहाना भट्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको बेहद कम लोग ही जानते होंगे. अब जब वे सलमान खान के शो में अपने जलवे बिखेरती नजर आ रही हैं तो लोग ये जानने जाते हैं कि आखिर फरहाना भट्ट हैं कौन और क्या करती हैं? ‘लैला मजनू’ और ‘नोटबुक’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं फरहाना कश्मीर से हैं और पिछले कुछ सालों से मुंबई में रह रही हैं. जहां उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. फरहाना भट्ट का जन्म 15 मार्च, 1997 को श्रीनगर में हुआ था.

2016 में शुरू किया था करियर

फरहाना एक ऐसे माहौल में पली-बढ़ीं जहां एक्टिंग का सपना देखना कोई आसान या छोटी बात नहीं थीं. बचपन में ही उनके पिता उनसे अलग हो गए, जिसके बाद उनकी मां और नाना ने ही उनको पाला और उनकी सबसे बड़ी ताकत बने. समाज की आलोचनाओं और कई तरह की चुनौतियों के बावजूद फरहाना ने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई की और फिर मुंबई में अनुपम खेर के ‘एक्टर प्रिपेयर्स’ से एक्टिंग सीखी. फरहाना ने अपने करियर की शुरुआत 2016 में की थी.

2025 की वो सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म, जिसने 25 करोड़ के बजट में कमाए सिर्फ 3 करोड़, फिर भी 35 दिनों से OTT पर कर रही जबरदस्त ट्रेंड

इन फिल्मों में नजर आ चुकीं फरहाना भट्ट

उनकी पहली फिल्म ‘सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रैवल्स’ थी, जिसमें उनको सनी कौशल के साथ काम करने का मौका मिला था. लेकिन उन्हें असली पहचान 2018 में इम्तियाज अली की ‘लैला मजनू’ में जसमीत के किरदार से मिली. इसके बाद वे ‘नोटबुक’, ‘द फ्रीलांसर’ जैसी वेब सीरीज और ‘द कंट्री ऑफ ब्लाइंड’ जैसी कई इंडी फिल्मों का हिस्सा बनीं. अपने करियर में उन्होंने इम्तियाज अली, नितिन कक्कड़, नीरज पांडे और करण जौहर जैसे बड़े नामों के साथ भी काम किया है.

क्या-क्या करती हैं फरहाना भट्ट?

फरहाना सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक पीस एक्टिविस्ट और ग्लोबल यूथ लीडर भी हैं. इसके अलावा वे ताइक्वांडो में 5 बार नेशनल मेडल जीत चुकी हैं, जो उनकी मेहनत और अनुशासन को दिखाता है. उन्होंने कश्मीर का प्रतिनिधित्व कई इंटरनेशनल इवेंट्स में किया है, जिनमें G20 यूथ इवेंट्स भी शामिल हैं. फरहाना कई म्यूजिक वीडियो में भी काम कर चुकी हैं और ट्रेनिंग के बिना ही शानदार डांस सीखने वाली टैलेंटेड कलाकार हैं. साथ ही उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है.

‘बिग बॉस 19’ में कैसा रहा फरहाना का सफर?

‘बिग बॉस 19’ शो की बात करें तो फरहाना घर से निकलने के बाद जब दोबारा आईं तो घर में भूचाल ही ला दिया. शो में अगर तान्या नौटंकी का ओवरडोज रहीं तो फरहाना की इमेज घर में ऐसी लड़की की बनीं जिससे बात करने को भी पूरा घर खौफ खाता है. फरहाना का गेम तो सॉलिड रहा लेकिन उनकी अभद्र भाषा ने शो के होस्ट सलमान खान के अलावा घर के बाकी कंटेस्टेंट्स के भी तन-बदन में आग लगा दी. यानी कि जब भी उन्होंने शो में मुंह खोला तो लोगों को गाली-गलौच करके ऐसे आग के गोले बरसाए कि दूसरों के कानों से खून ही निकाल दिया.

2 दिन बाद होने वाला है ग्रैंड फिनाले

फिल्मों, वेब सीरीज, एक्टिविज्म और अब रियलिटी शो तक सफर तय करने वाली फरहाना की कहानी हिम्मत और मेहनत की मिसाल बन चुकी है. फिलहाल फरहाना सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ का हिस्सा है और 16 कंटेस्टेंट्स में से टॉप 5 कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं, जो उनके लिए एक बड़े गर्व की बात है. इस बात बिग बॉस के घर की थीम ‘घरवालों की सरकार’ रखी गई थी. बता दें, ‘बिग बॉस 19’ ग्रैंड फिनाले में अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, जो 7 दिसंबर को होने वाला है. अब देखना ये है कि शो का विनर कौन बनता है.