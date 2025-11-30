Advertisement
trendingNow13023881
Hindi Newsटीवी

'बिग बॉस 19' के बाद बॉलीवुड में एंट्री करेंगे गौरव खन्ना? सलमान खान ने किया बड़ा ऐलान, वीडियो वायरल

Gaurav Khanna will work in Bollywood after Bigg Boss 19: रुपाली गांगुली के सुपरहिट सीरियल 'अनुपमा' से छाने के बाद अब गौरव खन्ना बॉलीवुड में जाने की तैयारी कर रहे हैं. इस खबर ने गौरव खन्ना के फैंस को सदमे में डाल दिया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 30, 2025, 01:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉलीवुड में एंट्री करेंगे गौरव खन्ना?
बॉलीवुड में एंट्री करेंगे गौरव खन्ना?

Gaurav Khanna will work in Bollywood after Bigg Boss 19: रुपाली गांगुली के फेमस टीवी सीरियल 'अनुपमा' ने गौरव खन्ना को रातों रात स्टार बना दिया था. इस शो में आने के बाद गौरव खन्ना को अनुज के नाम से काफी फेम मिला था. हाल कुछ ऐसा था कि इस फेम ने गौरव को रातों रात स्टार बना और मास्टर शेफ का विनर बना दिया. ये काम होते ही गौरव खन्ना को सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' में एंट्री मिलने के बाद दावा किया जाने लगा कि गौरव जल्द ही 'अनुपमा' में जल्द वापसी करेंगे. 

गौरव खन्ना के पास नहीं काम की कमी
कुल मिलाकर देखा जाए तो गौरव खन्ना के पास फिलहाल काम की कोई कमी नहीं है. इसी बीच गौरव खन्ना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, खबर है कि गौरव को जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री मिलने वाली है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इसका सबूत बिग बॉस 19 का एक वायरल वीडियो है. इस वीडियो में सलमान खान गौरव खन्ना की जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

'मैं गौरव खन्ना के साथ एक फिल्म में काम करूंगा'
वायरल हो रहे वीडियो में गौरव खन्ना से सलमान खान ने जमाने के सामने कहा कि गौरव की पत्नी उनकी काफी इज्जत करती है. इसके माता-पिता को इस पर गर्व होता होगा. इसके दोस्त इस पर नाज करते होंगे. इसके साथ काम करके लोगों को अच्छा लगता होगा. बल्कि मैं अगर कभी इसके साथ में काम करूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा. मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में मैं गौरव खन्ना के साथ एक फिल्म में काम करूंगा. ये बात सुनकर गौरव ने सलमान खान को धन्यवाद कहा. 

वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका 
इस वायरल हो रहे वीडियो ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. फैंस ने कहा कि 'बिग बॉस 19 के बाद गौरव खन्ना सीधा बॉलीवुड में एंट्री मारने वाले हैं, हालांकि ये खबर उन लोगों को सदमा दे सकती है जो गौरव खन्ना को अनुपमा सीरियल में रुपाली गांगुली के संग अनुज के तौर पर देखना चाहते हैं. अब उन लोगों को इस बात का डर है कि अब गौरव सीरियल में वापसी करेंगे या नहीं.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Salman KhanGaurav Khanna

Trending news

अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना
Maharashtra
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना
ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
sir revision
ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें
India-US Trade Tensions
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें
Gen-Z के जिक्र से लेकर गीता महोत्सव तक... PM मोदी ने मन की बात में क्‍या-क्‍या कहा?
Mann Ki Baat
Gen-Z के जिक्र से लेकर गीता महोत्सव तक... PM मोदी ने मन की बात में क्‍या-क्‍या कहा?
आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
Shashi Tharoor
आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर
West Bengal news
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
Maulana Mahmood Madani
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
Ladakh news
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
Sir
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
Punjab news
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला