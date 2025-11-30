'बिग बॉस 19' के बाद बॉलीवुड में एंट्री करेंगे गौरव खन्ना? सलमान खान ने किया बड़ा ऐलान, वीडियो वायरल

Gaurav Khanna will work in Bollywood after Bigg Boss 19: रुपाली गांगुली के फेमस टीवी सीरियल 'अनुपमा' ने गौरव खन्ना को रातों रात स्टार बना दिया था. इस शो में आने के बाद गौरव खन्ना को अनुज के नाम से काफी फेम मिला था. हाल कुछ ऐसा था कि इस फेम ने गौरव को रातों रात स्टार बना और मास्टर शेफ का विनर बना दिया. ये काम होते ही गौरव खन्ना को सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' में एंट्री मिलने के बाद दावा किया जाने लगा कि गौरव जल्द ही 'अनुपमा' में जल्द वापसी करेंगे.

गौरव खन्ना के पास नहीं काम की कमी

कुल मिलाकर देखा जाए तो गौरव खन्ना के पास फिलहाल काम की कोई कमी नहीं है. इसी बीच गौरव खन्ना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, खबर है कि गौरव को जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री मिलने वाली है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इसका सबूत बिग बॉस 19 का एक वायरल वीडियो है. इस वीडियो में सलमान खान गौरव खन्ना की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

This is Salman Khan deviating from the makers script and I love when he does that. The makers wanted Salman to bash Gaurav and set a narrative against him but I think Salman genuinely likes Gaurav so he flipped the script.GauravKhannaBiggBoss19 BB19 twitter.com/PhHcqg5a2m Add Zee News as a Preferred Source Nush (nushtweets) November 29, 2025

'मैं गौरव खन्ना के साथ एक फिल्म में काम करूंगा'

वायरल हो रहे वीडियो में गौरव खन्ना से सलमान खान ने जमाने के सामने कहा कि गौरव की पत्नी उनकी काफी इज्जत करती है. इसके माता-पिता को इस पर गर्व होता होगा. इसके दोस्त इस पर नाज करते होंगे. इसके साथ काम करके लोगों को अच्छा लगता होगा. बल्कि मैं अगर कभी इसके साथ में काम करूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा. मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में मैं गौरव खन्ना के साथ एक फिल्म में काम करूंगा. ये बात सुनकर गौरव ने सलमान खान को धन्यवाद कहा.

वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

इस वायरल हो रहे वीडियो ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. फैंस ने कहा कि 'बिग बॉस 19 के बाद गौरव खन्ना सीधा बॉलीवुड में एंट्री मारने वाले हैं, हालांकि ये खबर उन लोगों को सदमा दे सकती है जो गौरव खन्ना को अनुपमा सीरियल में रुपाली गांगुली के संग अनुज के तौर पर देखना चाहते हैं. अब उन लोगों को इस बात का डर है कि अब गौरव सीरियल में वापसी करेंगे या नहीं.'