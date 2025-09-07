Bigg Boss 19 में हुई पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री, बेघर होते-होते बचीं कुनिका सदानंद, 'बिग बॉस 13' फेम एक्ट्रेस ने सलमान संग बांधा समां

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' में आए दिन किसी न किसी कंटेस्टेंट के बीच लड़ाई होती रहती है. इस सीजन का आज दूसरा वीकेंड का वार था, जिसमें शो के पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री हो गई. इसी के साथ आज कुनिका सदानंद भी घर से बाहर होते-होते बच गई. आइए जानते हैं आज क्या-क्या हुआ.
Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस' को फैंस काफी पसंद करते है. इन दिनों शो का सीजन 19वां यानी 'बिग बॉस 19' काफी चर्चा में बना हुआ है. फैंस इस सीजन को भी काफी पसंद कर रहे हैं. इस वक्त शो काफी दिलचस्प मोड़ पर चल रहा है. शनिवार को सलमान खान ने वीकेंड का वार में कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाई थी. वहीं संडे को वीकेंड का वार में शो का पहला वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मिल गया.
शहनाज गिल ने की धमाकेदार एंट्री
रविवार को वीकेंड का वार में 'बिग बॉस 13' की मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट शहनाज गिल ने धमाकेदार एंट्री की ओर होस्ट सलमान खान संग खूब बातें की. इसी के साथ शो को उसका पहला वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट भी मिल गया. दरअसल, वो कोई और नहीं बल्कि शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा हैं. शहनाज ने सलमान से स्टेज पर अपने भाई का करियर बनाने के लिए भी मदद मांगी.
ये बना पहला वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट
शहनाज गिल ने सलमान खान से रिक्वेस्ट की और कहा 'सर आपने इतने लोगों का करियर बनाया है और मुझे भी मौका दिया था. सर अब मेरा ना अकाउंट खाली हो रहा है. ये मुझे इतने कॉल करता है न कि शहनाज इतने पैसे डलवा दे, इसका किराया भी मैं भरती हूं.' जिस पर सलमान आगे कहते है कि 'अच्छा आप अपने भाई की बात कर रही हो, जब वो यहां स्टेज से गए थे तो मैंने कहा था उससे कि जाओ मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा जाओ, मन्नत मांगो, हो जाएगा.' इस पर शहनाज ने कहा कि 'लेकिन वो सीधा हॉस्पिटल गया, उसे डेंगू हो गया था. लोग अंदर फॉलोअर्स बड़वा रहे थे, वो प्लेटलेट्स बढ़वा रहा था. उसका 7 साल पुराना सपना पूरा कर दो, अब बहुत हो गया.' इसके बाद शहबाद बदेशा की घर में एंट्री हो जाती है.
घर जाते-जाते बची कुनिका
बता दें कि इस हफ्ते वीकेंड का वार में कुनिका सदानंद घर जाते-जाते बच गई. दरअसल, आज कुनिका नॉमिनेट हो गई थीं, लेकिन ऐप रूम के सुरक्षा कवच के वजह से एक्ट्रेस बेघर होते-होते बच गई. इस तरह इस हफ्ते घर से कोई बाहर नहीं गया.
