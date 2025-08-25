Bigg Boss 19: 24 साल की ये हसीना बनेगी 'बिग बॉस 19' की पहली वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट? एंट्री के साथ ही होगा घर में हंगामा!

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' का इंतजार कर रहे फैंस का आखिरकार 24 अगस्त 2025 को खत्म हो गया. बीती रात शो के प्रीमियर के साथ ही पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट का नाम भी सामने आ गया है. चलिए आपको बताते हैं कि कौन बिग बॉस हाउस में वाइल्ड कार्ड एंट्री मारेगा.
Bigg Boss 19 First Wildcard Contestant Name Revealed: सलमान खान का मोस्ट अवेटेड रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का फैंस को लंबे समय से इंतजार था. आखिरकार दर्शकों का इंतजार 24 अगस्त को खत्म हो चुका है. रविवार के दिन जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर शो का प्रीमियर हो चुका है. रियलिटी शो के ऑन एयर होते ही शो में आने वाले पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट का नाम भी सामने आ गया है.
ये हसीना लेगी घर में सबसे पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री?
दरअसल, बिग बॉस हाउस में 16 कंटेस्टेंट्स का आगाज हो चुका है और 3 कंटेस्टेंट्स वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगे. शो के प्रीमियर के साथ ही पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट का नाम भी सामने आ गया है. टेली एक्सप्रेस के मुताबिक, टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस खुशी दुबे शो की पहली वाइल्ड कार्ड एक्ट्रेस बन सकती हैं. पहले माना जा रहा था कि, खुशी शो का हिस्सा बतौर ऑफिशियल कंटेस्टेंट बनने वाली थी, लेकिन अपने कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के वजह से शो में एंट्री नहीं कर पाईं. हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एक्ट्रेस शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकती हैं और बिग बॉस 19 में शामिल हो सकती हैं. अगर ऐसा होगा तो खुशी पहली वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बन सकती हैं.
अगर आप नहीं जानते कि खुशी दुबे पहले भी कई टेलीविजन शोज में काम कर चुकी हैं और फैंस के बीच उनकी अच्छी-खासी पहचान है. उनके हालिया टीवी शो 'जादू तेरी नजर-डायन का मौसम' को दर्शकों ने काफी पसंद किया.
अंडरटेकर की एंट्री से हिल जाएगा घर?
बता दें कि बिग बॉस 19 में न केवल खुशी दुबे बल्कि WWE के दिग्गज रिटायर्ड स्टार अंडरटेकर उर्फ मार्क विलियम कैलावे के भी बिग बॉस 19 में आने की खबरें हैं. बिग बॉस में अंडरटेकर ने पहले ही दर्शकों के बीच खूब चर्चा बटोरी है और घर में उनकी एंट्री पूरे माहौल को हिला सकती है. कैलावे की घर में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री होने की उम्मीद है, लेकिन उनके घर में सिर्फ एक हफ्ते से 10 दिन तक ही रहने की उम्मीद है. हालांकि इस नए सीजन में क्या होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा. अब देखना होगा कि सलमान खान के इस शो में कौन किसे मात देगा.
