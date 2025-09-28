Bigg Boss 19: बीबी हाउस में पहुंचे अभिषेक मल्हान-हर्ष गुजराल, तान्या मित्तल की जमकर हुई रोस्टिंग; सलमान खान भी नहीं रोक पाए हंसी

टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस' हमेशा से ही दर्शकों के बीच चर्चा में रहता है. चाहे वह घर के अंदर होने वाले झगड़े हों, दोस्तियां हों या फिर खास वीकएंड एपिसोड्स, शो का हर पहलू फैंस को पसंद आता है. 'बिग बॉस 19' शो में हर हफ्ते कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है. इस बार का 'वीकएंड का वार' भी खास रहा, क्योंकि शो में पहुंचे दो खास मेहमानों ने घरवालों की बोलती बंद कर दी. एक तरफ थे मशहूर यूट्यूबर अभिषेक मल्हान, जिन्हें लोग 'फुकरा इंसान' के नाम से भी जानते हैं. दूसरी तरफ थे स्टैंडअप कॉमेडियन हर्ष गुजराल, जिनकी मजेदार बातों ने हर किसी को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया.

वीकेंड का वार पर हर्ष गुजराल-अभिषेक मल्हान पहुंचे बिग बॉस के घर

जियोहॉटस्टार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक प्रोमो साझा किया, जिसकी शुरुआत होती है, शो के होस्ट सलमान खान द्वारा दोनों मेहमानों का स्वागत करने से. सलमान के साथ मजाक-मस्ती के बाद हर्ष और अभिषेक ने शो के कंटेस्टेंट्स की तरफ रुख किया और फिर शुरू हुआ असली मजा.

सबसे पहले हर्ष गुजराल ने कंटेस्टेंट प्रणीत मोरे को निशाने पर लिया. हर्ष ने बड़े ही मजेदार अंदाज में पूछा, "कितने साल से कॉमेडी कर रहे हो?" प्रणीत ने जब जवाब दिया कि वो सात साल से कॉमेडी कर रहे हैं, तो हर्ष ने चुटकी लेते हुए कहा, "पहली बार हम आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं." इस लाइन पर सभी ठहाकों के साथ हंसते हैं.

तान्या मित्तल की जमकर हुई रोस्टिंग

इसके बाद बसीर अली की बारी आई. हर्ष ने कहा, "मेरे पिताजी परसों चिल्ला के बोले, 'सब आ जाओ... बसीर ने कपड़े पहन लिए हैं.'" यह सुनते ही घर के अंदर मौजूद कंटेस्टेंट्स समेत सभी दर्शक हसंने लगे. लेकिन, असली रोस्ट तब देखने को मिला, जब हर्ष गुजराल ने तान्या मित्तल की बातों को लेकर मजाक बनाया.

उन्होंने तान्या की एक्टिंग करते हुए कहा, ''मेरी मां मिस इंडिया रह चुकी हैं, मेरी तीन बहनें मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं.'' यह सुनकर अभिषेक मल्हान जब अभिषेक को टोकते हैं, तो हर्ष कहते हैं, ''भाई, मैं कितना भी फेंक लूं, तान्या से ज्यादा नहीं फेंक सकता.'' फिर वह तान्या से कहते हैं, ''जब से आप घर में गई हैं, देश की जीडीपी गिर गई है.''