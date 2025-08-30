Bigg Boss 19: ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ के जीशान कादरी इस शख्स की कराना चाहते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री, शो में आने से पहले ही कर ली थी प्लानिंग!

Bigg Boss 19 : अनुराग कश्यप की ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ के को-राइटर जीशान कादरी ‘बिग बॉस 19’ के इस सीजन में कंटेस्टेंट बनकर शामिल हुए हैं. वहीं घर मे एंट्री लेने से पहले राइटर ने इस एक्टर को सलमान खान के शो के लिए बेस्ट बताया था.
Zeishan Quadri : सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में इस साल कई कंटेस्टेंट शामिल हुए हैं जिसमें की इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर, म्यूजिक कंपोजर, एक्टर्स और राइटर हैं और ये सभी बिग बॉस हाउस में पहले ही दिन से कमाल कर रहे हैं. वहीं ‘बिग बॉस 19’ में ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ के को-राइटर जीशान कादरी भी शामिल हुए हैं और शो में आते ही उन्होंने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. जीशान कई कंटेस्टेंट के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाते नजर आ रहे हैं तो वहीं कुछ के साथ गेम में आगे बढ़ने की प्लानिंग भी कर रहे हैं. शो में एंट्री लेने से पहले जीशान कादरी ने एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने कई सवालों के इंटरेस्टिंग जवाब दिए थे. आइए जानते हैं.
इस एक्टर को लाना चाहते हैं बिग बॉस में
सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 19’ में प्रवेश करने से पहले जीशान कादरी से एक सवाल किया गया था उनसे पूछा गया था कि ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ का कौन सा कैरेक्टर सलमान खान के इस रियलिटी शो को जीत सकता है? जिसका उन्होंने हंसते हुए जवाब देते हुए पीयूष मिश्रा का नाम लिया था, पीयूष मिश्रा ने नसीर अहमद का किरदार निभाया था. जीशान ने आगे कहा, ‘पीयूष मिश्रा सर अगर शो में रहेंगे तो बहुत मजा आएगा वो बहुत अच्छे इंसान हैं. प्लीज अगली बार उनको जरूर बुलाना या फिर इस सीजन में वाइल्ड कार्ड बनाकर ला सकते हैं.’
फिल्म सफर
जीशान कादरी फिल्म इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किया है, जिसमें सुपरहिट सीरीज ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ समेत शाहिद कपूर की ‘ब्लडी डैडी’, 2020 में आई ‘हलाहल’ और ‘छलांग’ जैसी कई फिल्मों में काम किया है और अपना एक अलग मुकाम बनाया है. मगर देखना अब ये होगा कि क्या वो ‘बिग बॉस 19’ की ट्रॉफी को अपने नाम कर पाते हैं या नहीं.
