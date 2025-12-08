Advertisement
Bigg Boss 19: धांसू स्ट्रैटेजी से गौरव खन्ना बने BB हाउस के किंगमेकर, 'टीवी के सुपरस्टार' ने अपने नाम की ट्रॉफी

Bigg Boss 19 के ग्रैंड फिनाले में गौरव खन्ना अपनी सूझ-बूझ और शांत रणनीति से सबसे मजबूत दावेदार बने हैं. अनुपमा में अनुज कपाड़िया के रोल से उन्हें पहचान मिली.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 12:04 AM IST
देश के सबसे चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का सफर अब ख़त्म हो गया है. इस साल का सीजन अपने हाई-वोल्टेज ड्रामा, दोस्ती, रणनीति और मनोरंजन के लिए हमेशा चर्चा में रहा. शो की खासियत यह है कि घर के अंदर हर खिलाड़ी की हर चाल दर्शकों के सामने आती है, और हर हफ्ते किसी न किसी कंटेस्टेंट की जीत-हार की कहानी बनती है.वहीं,  रियलिटी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले को जीतकर इस सीजन के विजेता गौरव खन्ना बने हैं, जबकि फरहाना भट्ट रनर-अप रहीं.वहीं अमाल मलिक पांचवें, तान्या मित्तल चौथे और प्रणीत मोरे तीसरे स्थान पर रहे

कानपुर के सिविल लाइंस के रहने वाले गौरव खन्ना ने टीवी इंडस्ट्री में दो दशक से अधिक समय तक अपनी पहचान बनाई है. उनका जन्म 11 दिसंबर 1981 को हुआ और उन्होंने स्कूलिंग के बाद मुंबई जाकर एमबीए की पढ़ाई पूरी की. शुरुआती करियर में उन्होंने एक आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम किया, लेकिन उनका रुझान हमेशा अभिनय की दुनिया की ओर था. 

'साइलेंट बट डेडली' जैसी स्ट्रैटेजी लेकर चले गौरव खन्ना

उन्होंने टीवी शो और विज्ञापनों में काम किया. उनका पहला प्रमुख टीवी शो 'भाभी' था, जिसके बाद उन्होंने 'कुमकुम : एक प्यारा सा बंधन', 'मेरी डोली तेरे अंगना', 'जीवनसाथी : हमसफर जिंदगी के', 'सीआईडी', और 'प्रेम या पहेली : चंद्रकांता' जैसे शो में काम किया.

उन्हें पहचान 2021 में सुपरहिट शो 'अनुपमा' के जरिए मिली, जिसमें उन्होंने अनुज कपाड़िया का किरदार निभाया. इस शो में गौरव को मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इंडियन टेली अवॉर्ड भी मिला.

'टीवी का सुपरस्टार' ने अपने नाम की ट्रॉफी

गौरव खन्ना का खेल 'बिग बॉस 19' में उनकी सूझ-बूझ, शांत स्वभाव और रणनीति का सटीक उदाहरण है. बिग बॉस को लेकर अक्सर लोगों की सोच है कि जो चिल्लाकर या जोर-जोर से अपनी बातें रखता है, वही जीत की तरफ बढ़ता है. लेकिन गौरव ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया. उन्होंने शुरू से ही अपने आपको शांत रखा, बिना शोर मचाए और बिना किसी विवाद में उलझे, उन्होंने घर के हर सदस्य की हर चाल का ध्यान रखा. उनका गेम प्लान 'साइलेंट बट डेडली' का रहा. वे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं, उनकी बात का असर पूरे घर पर पड़ता है.

गौरव खन्ना ने कई बार यह साबित किया कि वे केवल अपनी रणनीति के दम पर ही खेल को पलट सकते हैं. उन्होंने अपनी समझदारी से कई टास्क में जीत हासिल की और जरूरत पड़ने पर खड़े होकर दोस्तों को भी बचाया. उनके व्यवहार में संयम, धैर्य और सूझ-बूझ साफ दिखाई दी. उन्हें घर के अन्य कंटेस्टेंट्स ने कई बार 'गेम प्लानर' और 'चालाक' जैसे टैग भी दिए. लेकिन बाहर उनका यह अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आया.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

