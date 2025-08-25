Bigg Boss 19: मेकर्स का आधा बजट खा गए ये टीवी स्टार, बने शो के हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट?

Bigg Boss 19: सलमान खान का रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ सुर्खियों में है. सभी कंटेस्टेंट्स ने बिग बॉस के घर में एंट्री ले ली है. वहीं अब ये खबर भी सामने आई है कि शो में सबसे ज्यादा फीस कौन सा सदस्य लेने वाला है. सलमान खान के साथ मंच पर शामिल होने से कुछ घंटे पहले ही एक्टर ने इस पर चुप्पी तोड़ी है.

क्या Highest Paid सेलेब्रिटी हैं गौरव?

इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए इस सीजन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी होने की अफवाहों के बारे में जोर से हंसते हुए गौरव खन्ना ने कहा, 'यह अफवाह हो सकती है या नहीं भी. लोग बहुत कुछ कहते हैं और मैं सुनी-सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता और मैं किसी एक्टर को उसकी तनख्वाह से नहीं आंकता. बात तो बस इतनी है कि आपको क्या मिलता है. मुझे तो यह भी नहीं पता कि कंटेस्टेंट कौन हैं, और हम पैसों की बात भी नहीं करते. इसलिए लोग जो चाहें कह सकते हैं. मेरा लक्ष्य बस इस सीजन में अच्छा परफॉर्म करना है'.

Add Zee News as a Preferred Source

जब गौरव से पूछा गया कि क्या उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला ने उन्हें शो के लिए कुछ रूल बुक दी है. तो उन्होंने कहा, 'बिल्कुल नहीं. उन्होंने इतने सालों तक असली गौरव के साथ काम किया है. इसलिए वह बहुत खुश थीं और उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ और लोगों का दिल फिर से जीतो. उन्होंने बताया कि दूसरे शोज में मैं सिर्फ 30-60 मिनट ही स्क्रीन पर रहता हूं और यहां मैं लगभग 24 घंटे ही रहूंगा इसलिए मुझे और भी ज्यादा प्यार मिलने वाला है'.

शो के बारे में क्या बोले गौरव?

एक्टर ने कहा कि फैंस वही 'जुनून' और 'प्रतिस्पर्धा' देखेंगे जो उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में दिखाया था. उन्होंने घर में मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के बारे में भी बात की, खासकर जब लोग हद पार करते हैं. गौरव खन्ना ने कहा, 'मैं जितना हो सके इससे बचने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं भी इंसान हूं. जरूरत पड़ने पर मैं उतनी ही शिद्दत से लड़ूंगा भी. सिर्फ इसलिए कि मैं एक सेलेब्रिटी हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सही के लिए खड़ा नहीं होऊंगा. अक्सर आप बड़ी कारों वाले लोगों को सड़क पर लड़ते, चिल्लाते और गालियां देते हुए देखते हैं और हमें इन भावनाओं के आधार पर किसी को जज नहीं करना चाहिए'.