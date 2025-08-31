Bigg Boss 19: गौरव खन्ना ने खाना बनाने से किया इनकार, लोग पूछने लगे- फिर कैसे जीता ‘मास्टरशेफ’ शो? टीम को देनी पड़ी सफाई
Advertisement
trendingNow12903260
Hindi Newsटीवी

Bigg Boss 19: गौरव खन्ना ने खाना बनाने से किया इनकार, लोग पूछने लगे- फिर कैसे जीता ‘मास्टरशेफ’ शो? टीम को देनी पड़ी सफाई

Bigg Boss 19: टीवी एक्टर गौरव खन्ना ‘बिग बॉस 19’ में किचन ड्यूटी से इनकार करने पर इतनी बुरी तरह से ट्रोल हुए कि उनकी टीम को सामने आकर सफाई देनी पड़ी. लोगों ने उनको ट्रोल करते हुए उनके मास्टरशेफ विनर होने पर सवाल खड़े कर दिए. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 31, 2025, 08:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bigg Boss 19: गौरव खन्ना ने खाना बनाने से किया इनकार
Bigg Boss 19: गौरव खन्ना ने खाना बनाने से किया इनकार

Bigg Boss 19 Gaurav Khanna: टीवी एक्टर गौरव खन्ना इन दिनों रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में नजर आ रहे हैं. जैसा की सभी जानते हैं कि शो में हर कंटेस्टेंट्स को काम बांटा जाता है, किसी को सफाई का मिलता है तो किसी को खाना बनाने का काम मिलता है, जो एक कंटेस्टेंट से दूसरे कंटेस्टेंट को  दिया जाता है. इसी बीच जब गौरव को खाना बनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, ‘मैं यहां जीतने आया हूं. खाना बनाने नही’, जिसके बाद वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गए. 

सोशल मीडिया पर उन्हें भयंकर ट्रोल किया जा रहा है. कई लोगों ने सवाल उठाए कि जब गौरव ने हाल ही में ‘सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया’ का खिताब जीता है, तो फिर बिग बॉस में वे खाना बनाने से क्यों पीछे हट रहे हैं. उनको इतना ट्रोल किया गया कि उनकी टीम को सामने आकर सफाई तक पेश करनी पड़ी. हाल ही में गौरव खन्ना की टीम ने सोशल मीडिया पर एक नोट जारी किया. टीम ने लिखा कि मास्टरशेफ और बिग बॉस में खाना बनाना दोनों अलग-अलग बात हैं. मास्टरशेफ में गाइडेंस और तय फॉर्मेट होता है. 

गौरव खन्ना की टीम ने दी सफाई 

नोट में आगे लिखा था कि जहां किसी खास डिश को परफेक्ट तरीके से तैयार करना होता है. लेकिन बिग बॉस में रोजाना कई लोगों के लिए बिना किसी निगरानी के खाना बनाना पड़ता है, जो आसान काम नहीं है. टीम ने आगे ये भी बताया कि गौरव ने मास्टरशेफ में हिस्सा लेने से पहले कभी खाना नहीं बनाया था. वहां उन्होंने सिर्फ सीखा, मेहनत की और दबाव में खुद को साबित किया. उनकी जीत किसी पहले से मौजूद स्किल का नतीजा नहीं थी, बल्कि नए माहौल में खुद को ढालने और संकल्प के दम पर मिली. 

राजकुमार राव की वो एक फिल्म, जिसने हिला दिया था बॉक्स ऑफिस, बजट से 6.46 गुना की थी कमाई, जीते थे 28 अवॉर्ड्स

गौरव खन्ना ने खाना बनाने से किया इनकार

इस वजह से सिर्फ बिग बॉस में उनके एक बयान को आधार बनाकर जज करना ठीक नहीं है. दरअसल, ‘बिग बॉस 19’ के हालिया एपिसोड में गौरव खन्ना खाना बनाने की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देते हैं. घर की कैप्टन कुनिका सदानंद ने जब उन्हें ये जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि वो भारतीय खाना नहीं बना सकते. उन्होंने साफ कहा कि वो शो में जीतने के मकसद से आए हैं, न कि किचन ड्यूटी करने के लिए. इससे पहले भी गौरव ने किचन ड्यूटी पर अपनी राय रखी थी. 

‘बिग बॉस 19’ में नजर आने वाले कंटेस्टेंट्स

बता दें, ‘बिग बॉस 19’ में गौरव खन्ना के अलावा कई और बड़े नाम बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. इनमें अमाल मलिक, आवेज दरबार, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, नगमा मिराजकर, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, नतालिया जानोसेक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी जैसे सितारे शामिल हैं. ऐसे में शो हर दिन नए ड्रामे और विवादों की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Gaurav Khanna

Trending news

पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
DNA
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
Pulwama
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
Maharashtra news
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
;