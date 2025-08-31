Bigg Boss 19: गौरव खन्ना ने खाना बनाने से किया इनकार, लोग पूछने लगे- फिर कैसे जीता ‘मास्टरशेफ’ शो? टीम को देनी पड़ी सफाई

Bigg Boss 19 Gaurav Khanna: टीवी एक्टर गौरव खन्ना इन दिनों रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में नजर आ रहे हैं. जैसा की सभी जानते हैं कि शो में हर कंटेस्टेंट्स को काम बांटा जाता है, किसी को सफाई का मिलता है तो किसी को खाना बनाने का काम मिलता है, जो एक कंटेस्टेंट से दूसरे कंटेस्टेंट को दिया जाता है. इसी बीच जब गौरव को खाना बनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, ‘मैं यहां जीतने आया हूं. खाना बनाने नही’, जिसके बाद वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गए.

सोशल मीडिया पर उन्हें भयंकर ट्रोल किया जा रहा है. कई लोगों ने सवाल उठाए कि जब गौरव ने हाल ही में ‘सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया’ का खिताब जीता है, तो फिर बिग बॉस में वे खाना बनाने से क्यों पीछे हट रहे हैं. उनको इतना ट्रोल किया गया कि उनकी टीम को सामने आकर सफाई तक पेश करनी पड़ी. हाल ही में गौरव खन्ना की टीम ने सोशल मीडिया पर एक नोट जारी किया. टीम ने लिखा कि मास्टरशेफ और बिग बॉस में खाना बनाना दोनों अलग-अलग बात हैं. मास्टरशेफ में गाइडेंस और तय फॉर्मेट होता है.

Let’s be clear MasterChef and Bigg Boss cooking aren’t the same. At MasterChef, #GauravKhanna worked with guidance, preparing one plated dish with finesse. In #BiggBoss, it’s about cooking for people, daily meals, and no supervision. Add Zee News as a Preferred Source Before Celebrity MasterChef, #GauravKhanna… — Gaurav Khanna (@iamgauravkhanna) August 30, 2025

गौरव खन्ना की टीम ने दी सफाई

नोट में आगे लिखा था कि जहां किसी खास डिश को परफेक्ट तरीके से तैयार करना होता है. लेकिन बिग बॉस में रोजाना कई लोगों के लिए बिना किसी निगरानी के खाना बनाना पड़ता है, जो आसान काम नहीं है. टीम ने आगे ये भी बताया कि गौरव ने मास्टरशेफ में हिस्सा लेने से पहले कभी खाना नहीं बनाया था. वहां उन्होंने सिर्फ सीखा, मेहनत की और दबाव में खुद को साबित किया. उनकी जीत किसी पहले से मौजूद स्किल का नतीजा नहीं थी, बल्कि नए माहौल में खुद को ढालने और संकल्प के दम पर मिली.

राजकुमार राव की वो एक फिल्म, जिसने हिला दिया था बॉक्स ऑफिस, बजट से 6.46 गुना की थी कमाई, जीते थे 28 अवॉर्ड्स

गौरव खन्ना ने खाना बनाने से किया इनकार

इस वजह से सिर्फ बिग बॉस में उनके एक बयान को आधार बनाकर जज करना ठीक नहीं है. दरअसल, ‘बिग बॉस 19’ के हालिया एपिसोड में गौरव खन्ना खाना बनाने की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देते हैं. घर की कैप्टन कुनिका सदानंद ने जब उन्हें ये जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि वो भारतीय खाना नहीं बना सकते. उन्होंने साफ कहा कि वो शो में जीतने के मकसद से आए हैं, न कि किचन ड्यूटी करने के लिए. इससे पहले भी गौरव ने किचन ड्यूटी पर अपनी राय रखी थी.

‘बिग बॉस 19’ में नजर आने वाले कंटेस्टेंट्स

बता दें, ‘बिग बॉस 19’ में गौरव खन्ना के अलावा कई और बड़े नाम बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. इनमें अमाल मलिक, आवेज दरबार, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, नगमा मिराजकर, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, नतालिया जानोसेक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी जैसे सितारे शामिल हैं. ऐसे में शो हर दिन नए ड्रामे और विवादों की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है.